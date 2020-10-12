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Гилоном в дупле

Гилоном в дупле

Примерно так могла выглядеть трагедия, развернувшаяся в середине карбона на территории современной Канады. Незадачливый гилоном (Hylonomus) попал в полое дупло древовидного плауна и не смог выбраться оттуда. Через миллионы лет в такой «палеонтологической мышеловке» ученые нашли его ископаемые остатки.

Гилономы — это небольшие рептилии длиной до 25 см, похожие на современных ящериц. Они вели активный образ жизни и питались, скорее всего, мелкими членистоногими. Гилонома можно считать одним из древнейших амниот, и филогенетически он ближе к капторинидам и диапсидам, нежели к синапсидам.

Эти рептилии обитали в среднекаменноугольных болотистых лесах на территории нынешней Новой Шотландии (Канада), где росли древовидные плауны сигиллярии, лепидодендроны и древовидные хвощи каламиты. Вместе с ними лесное местообитание разделяли рептилии пеликозавры, темноспондильные и лепоспондильные амфибии.


Гилоном в дупле

Реконструкция скелета Hylonomus lyelli. Изображение из статьи T. Sigurdsen, R.L. Carroll, 2016. Amniotes, the origin of


Первые остатки гилонома были обнаружены еще в 1859 году канадским геологом Джоном Уильямом Доусоном в скалах Джоггинс (Joggins Fossil Cliffs) на берегу залива Фанди в Новой Шотландии (Канада). В 2008 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня место находки известно как местонахождение Coal Mine Point; там представлены костеносные нижнепенсильванские отложения (переслаивание глин и песчаников с углями) формации Джоггинс (Joggins Formation) возрастом 318–315 млн лет (см. картинку дня Фауна Джоггинса). Доусон описал находку, окрестив ее Hylonomus lyelli: родовое название переводится с греческого как «лесной обитатель», видовое название дано в честь геолога Чарлза Лайеля.


Гилоном в дупле

Слева — скелет Hylonomus lyelli, найденный в 1859 году, с исторической этикеткой. фото из твиттера куратора палеонтологии Центра ископаемых Джоггинса Мелиссы Грей (Dr. Melissa Grey). Справа — тот же скелет с обозначением некоторых костей. 1 — кости черепа; 1a — грудина; 2 — нижняя челюсть; 3 — плечевая кость, ребра и позвонки; 4 — задняя конечность; 5 — таз; 6 — хвостовые позвонки. фото с сайта flickr.com


На сегодняшний день известно четыре вида гилономов, относимых к семейству Protorothyrididae: остатки трех из них найдены в Coal Mine Point, а четвертого обнаружили в Чехии.

Остатки первого известного науке гилонома были найдены внутри окремнелого ствола сигиллярии (Sigillaria sp.), залегавшего в естественном положении в крепком мелкозернистом песчанике с отдельными линзочками известковистой глины. Формирование такого захоронения-ловушки и самого местонахождения происходило следующим образом. Вначале погибло растение, после чего сгнила его сердцевина, оставившая после себя каркас из твердой внешней коры. Верхняя часть высокого (до 20 м) ствола под собственным весом обвалилась, образовав довольно высокое основание с дуплом, глубина которого могла достигать 3 м.

В дупло попал гилоном, из-за высоких вертикальных гладких стенок не смог выбраться наружу и в итоге погиб в древесной ловушке. Труп животного подвергся полному разложению. Впоследствии дупло с костями гилонома во время сезонного подъема уровня воды заполнилось осадком из песка и ила, сместив кости друг относительно друга (поэтому до нас дошел скелетный развал) и захоронив остатки на сотни миллионов лет до их обнаружения палеонтологами. Кроме этого экземпляра ученые нашли еще два скелетных развала неполного костяка Hylonomus lyelli, сохранившиеся в дуплах.


Гилоном в дупле

Фрагмент ископаемого ствола древовидного плауна, залегающего в почти вертикальном естественном положении. Может быть, внутри него заключены костные остатки четвероногих. фото с сайта wikiwand.com


Примечательно, что из полусотни извлеченных к середине XX столетия в скалах Джоггинс стволов остатки наземных позвоночных были обнаружены в половине из них. В основном они принадлежали древнейшей темноспондильной амфибии дендрерпетону. Помимо костей в дуплах находили копролиты и ихнофоссилии (следы ползания и царапания).

На сегодняшний день скалы Джоггинс, несмотря на небольшое количество новых находок ископаемых позвоночных, по-прежнему представляют большой интерес для палеонтологов, занимающихся эволюцией ранних амниот. За последние полтора десятка лет в ходе совместных усилий Университета Святой Марии в Галифаксе (Новая Шотландия), музея Новой Шотландии, Центра ископаемых Джоггинса, геолога Новой Шотландии Джона Колдера и уроженца Джоггинса Брайана Хеберта была собрана представительная коллекция ископаемых стволов древовидных плаунов, которые еще могут принести неожиданные и интригующие открытия.

Изображение с сайта thetexanherper.blogspot.com.

Антон Ульяхин

12 октябрь 2020 /
Фоторепортаж
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