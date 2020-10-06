Природные вечные огни

На фото — кратер Дарваза в Туркменистане. Вот уже почти полвека, ни на минуту не переставая, в кратере горит газовый пожар. Несмотря на впечатляющие фотографии, это вполне прозаичный результат техногенной аварии: в 1971 году при проведении геологической разведки буровая машина наткнулась на пещеру, заполненную природным газом, и провалилась в нее. Чтобы избежать отравления местного населения и геологов трудно различимым опасным газом, который, в отличие от привычного нам бытового газа, не содержит искусственно добавленных дурно пахнущих серных соединений тиолов (см. одноименную картинку дня), его было решено поджечь. А поскольку месторождение находилось на стадии разведки, геологам не было известно, что в этом районе газоносные пласты залегают на очень небольшой глубине (до 20 метров), и вместо нескольких дней горения получились несколько десятилетий. Так образовался, пожалуй, самый известный природный «вечный огонь», в популяризации которого большую роль сыграл журнал National Geographic, из-за его крайней фотогеничности регулярно публиковавший о нем материалы.

История природных вечных огней уходит своими корнями глубоко в древность, а сами огни оказали большое влияние на человеческую цивилизацию. Один из древнейших — вечный огонь Баба-Гургур в Ираке. По оценкам разных историков, он горит непрерывно на протяжении минимум четырех тысяч лет и является важной частью геомифологии народов Средиземноморья. Термин геомифология американский геолог Дороти Витальяно (Dorothy B. Vitaliano) ввела для описания отображения реальных геологических явлений в мифах, таких как гибель Атлантиды (см. Минойское извержение). Так, считается, что Баба-Гургур упоминается в книге пророка Даниила, входящей в состав Ветхого Завета и Танаха: «...то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем...» (Дан. 3:15). Если почитать всю главу книги Даниила, а не вырывать стих из контекста, то станет очевидно: история о том, что трех юношей, отказавшихся поклоняться золотому идолу вавилонского царя Навуходоносора, бросили именно в природный газовый пожар, мягко говоря, притянута за уши. Хотя бы потому, что в главе детально описывается процесс разжигания огней, а от Вавилона до Баба-Гургура более 300 км по прямой. Что не мешает этому мифу быть упомянотому в английской и русской Википедии, причем без ссылок на первоисточник.

Вечный огонь Баба-Гургур в Ираке. Фотография с сайта en.wikipedia.org

А вот то, что Баба-Гургур является священным местом для зороастрийцев, — настоящая часть геомифологии, а не современная утка. Зороастризм, он же маздеизм, — основная религия древнего и средневекового Большого Ирана, в которой свет и огонь считаются воплощением бога в мире. Отсюда особенное отношение зороастрийцев к огню, из-за которого в России их раньше называли «огнепоклонниками». Баба-Гургур был местом паломничества женщин, так как считалось, что священный огонь помогает в зачатии сыновей. Как и Дарваза, это место связано с природным нефтегазовым месторождением, разработка которого началась в двадцатые годы прошлого века.

Другой священный вечный огонь зороастрийцев — это Янардаг в Азербайджане. С азербайджанского Yanar Dag буквально переводится как «горящая гора». Любопытно, что сам топоним Азербайджан образован от слова Атурпаткан (Aturpatakan) — Атропатена: так называется государство последнего ахменидского сатрапа Мидии Атропата. Его имя, в свою очередь, является эллинизированной версией древнеперсидского имени Aturpat, что буквально переводится как «хранимый огнем». Кроме Янардага в Азербайджане насчитывается еще много похожих объектов, поскольку это крупный нефтегазоносный регион. Так, еще в XIII веке во время своего визита в Баку Марко Поло писал о многочисленных неугасимых огнях, горящих вокруг города.

Огни на горе Янардаг. Фотография с сайта ru.wikipedia.org

Десятиметровая полоса пламени на склоне холма, сложенного трещиноватыми известняками, также обязана своим существованием газовому месторождению. Но подобное соседство — не единственная причина появления природных вечных огней.

Янарташ (Yanartas) переводится с турецкого как «горящий камень» — это небольшой район рядом с античным городом Олимпос в Анатолии, в котором на площади 5000 м2 из-под земли пробиваются языки пламени. Однако, как нам известно сейчас, в «Естественной истории» Плиния Старшего Янарташ описан, конечно же, под другим именем — гора Химера (см. Mount Chimaera). Сопоставил древние свидетельства и реальный географический объект в 1811 году не кто иной, как сэр Фрэнсис Бофорт, британский адмирал, в честь которого названы шкала силы ветра, море и остров в Антарктике. По легенде, именно здесь древнегреческий герой Беллерофонт, тот самый, который летал на Пегасе, зарыл побежденного монстра Химеру.

Посетившие эти огни в 1842 году британские путешественники Спретт и Форбс в своей книге описывали, как местные жители готовили на них кофе, а также набирали сажу и воду из расположенных в руинах храма Гефеста сернистых источников, которые, как считалось, положительно воздействовали на кожу.

Как позже установили ученые, огни Химеры никак не связаны с традиционными нефтегазовыми месторождениями. Газ, выделяющийся из них, на 85–90% представляет собой абиогенный метан и образуется при серпентинизации (совокупности природных геохимических реакций) земной коры океанического типа (подробнее про этот процесс см. Значительная доля земного метана образуется в толще океанической коры, «Элементы», 02.09.2019).

Огни Химеры. Фотография © Alexander van Loon с сайта flickr.com

Еще одной причиной долгоживущих природных огней являются угольные и торфяные пожары. Так как в этом случае горение происходит под землей и огня на поверхности часто не видно, случаются забавные геологические казусы. В 1828 году фермер Смарт, живший неподалеку от горы Винген (Горящая гора) в Новом Южном Уэльсе (Австралия), заметил поднимавшийся из трещин в земле дым и сообщил, что обнаружил вулкан . История быстро попала в сиднейские газеты, и на следующий год к новоявленному вулкану была отправлена географическая экспедиция, которая корректно идентифицировала явление как долгоживущий угольный пожар. По оценкам ученых, к настоящему времени пожар горит уже около 5500 лет подряд и является самым древним из существующих угольных пожаров. С 1828 года он продвинулся всего на 150 метров, что очень медленно для угольного пожара, так как на тридцатиметровой глубине, где идет горение, мало кислорода, и скорость реакции небольшая. Считается, что скорее всего горение выходившего в древности на поверхность угольного пласта было инициировано лесным пожаром.

Кондрад Мартенс, «Горящая гора», 1874. Акварель из коллекции картинной галереи Нового Южного Уэльса. Изображение с сайта artgallery.nsw.gov.au

Гора Винген, получившая прозвище «Горящая гора», является популярной туристической достопримечательностью и привлекает много посетителей по выходным. Но если такие огни зажигаются в местах проживания людей — результат ровно обратный.

Пожар на угольном месторождении Централия (Centralia mine fire) в Пенсильвании (США) начался в конце мая 1962 года, когда при ликвидации (сжигании) незаконных свалок произошло обрушение грунта и горящий мусор попал в угольные слои. Пожар не удалось остановить, и вскоре значительная часть месторождения, разрабатывавшегося закрытым способом (тоннели и шахты, не карьеры), загорелась. Одноименный шахтерский городок Централия (Сентрейлея) тогда насчитывал около полутора тысяч человек. Едкий дым, выделяющийся из многочисленных трещин в земле, и потеря рабочих мест привели к тому, что к 1990 году население Централии составляло 63 человека, а к 2017 году — 5 человек. В настоящее время этот населенный пункт чаще всего упоминается в списках городов-призраков, а большая часть зданий была снесена.

Дым, выходящий через трещину в дороге в Централии. Фотография с сайта en.wikipedia.org

фото с сайта ru.wikipedia.org.

Кирилл Власов