Селфи марсохода «Тяньвэнь-1» в открытом космосе

Китайские специалисты смогли сфотографировать свой марсоход «Тяньвэнь-1» в открытом космосе. На данный момент он находится на расстоянии более 23 млн км от Земли. Для получения этих кадров была использована сбрасываемая камера с двумя широкоугольными объективами. На фото мы можем увидеть посадочный модуль серебристого цвета и зонд золотистого цвета с изображением флага Китая.

Напомним что первый китайский марсоход был запущен в июле этого года, в ходе миссии аппарат должен долететь до Марса, выйти на его орбиту и плавно приземлится на поверхность, для изучения планеты. Специалисты так же отметили что все системы аппарата работают в штатном режиме.