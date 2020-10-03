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Селфи марсохода «Тяньвэнь-1» в открытом космосе

Селфи марсохода «Тяньвэнь-1» в открытом космосе

Китайские специалисты смогли сфотографировать свой марсоход «Тяньвэнь-1» в открытом космосе. На данный момент он находится на расстоянии более 23 млн км от Земли. Для получения этих кадров была использована сбрасываемая камера с двумя широкоугольными объективами. На фото мы можем увидеть посадочный модуль серебристого цвета и зонд золотистого цвета с изображением флага Китая.

Селфи марсохода «Тяньвэнь-1» в открытом космосе

 

Селфи марсохода «Тяньвэнь-1» в открытом космосе

 

Напомним что первый китайский марсоход был запущен в июле этого года, в ходе миссии аппарат должен долететь до Марса, выйти на его орбиту и плавно приземлится на поверхность, для изучения планеты. Специалисты так же отметили что все системы аппарата работают в штатном режиме.

03 октябрь 2020 /
Фоторепортаж
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