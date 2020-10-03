Тайны мира » Фоторепортаж » 20 снимков невероятной природной красоты
20 снимков невероятной природной красоты
Завораживающие и удивительные фото невероятной природной красоты. Красота, неподвластная человеку.
Рассвет на высоте 10 000 метров
Сказочная железная дорога, Швейцария
Посадка в утреннем тумане
Необычное облако. Теперь мы знаем, как выглядят ангелы
Ледяная пещера, освещенная факелом
Божья коровка в утренней росе
Облако: невероятный кадр
Дождь над равнинои — вид из самолета
Один на миллион
Цунами из облаков
Волшебное место в Австрии — Gruner See
Одно из самых необычных природных явлений в мире. С августа по апрель — это обычный парк, а весной талая вода с гор затапливает его на 4-8 метров. И так каждый год.
Редкое и удивительное атмосферное явление — «Огненная радуга»
Это оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне лёгких, высоко расположенных перистых облаков.
Радужное преломление света в капельках воды
Морскои песок под микроскопом с 300-кратным увеличением
Родохрозит — красивеишии минерал, также известен как роза инков
Вид с высоты 8 тысяч метров
Всплеск — от брошенного в воду камня во время заката
В редких случаях можно увидеть радугу на 360° из самолета
Кристально чистые льды Байкала
Цветение лотоса
Лавандовые поля. Рассвет. Представьте этот аромат...
Кадр-огонь: отблеск заходящего солнца в волосах
Природа — прекрасный художник
Сказочная зима
Из: Фитнес для мозга
Рассвет на высоте 10 000 метров
Сказочная железная дорога, Швейцария
Посадка в утреннем тумане
Необычное облако. Теперь мы знаем, как выглядят ангелы
Ледяная пещера, освещенная факелом
Божья коровка в утренней росе
Облако: невероятный кадр
Дождь над равнинои — вид из самолета
Один на миллион
Цунами из облаков
Волшебное место в Австрии — Gruner See
Одно из самых необычных природных явлений в мире. С августа по апрель — это обычный парк, а весной талая вода с гор затапливает его на 4-8 метров. И так каждый год.
Редкое и удивительное атмосферное явление — «Огненная радуга»
Это оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне лёгких, высоко расположенных перистых облаков.
Радужное преломление света в капельках воды
Морскои песок под микроскопом с 300-кратным увеличением
Родохрозит — красивеишии минерал, также известен как роза инков
Вид с высоты 8 тысяч метров
Всплеск — от брошенного в воду камня во время заката
В редких случаях можно увидеть радугу на 360° из самолета
Кристально чистые льды Байкала
Цветение лотоса
Лавандовые поля. Рассвет. Представьте этот аромат...
Кадр-огонь: отблеск заходящего солнца в волосах
Природа — прекрасный художник
Сказочная зима
Из: Фитнес для мозга
03 октябрь 2020 /
Похожие новости
MRO сфотографировал потенциальные места для посадка Starship
Во время изучения августовского релиза изображений, сделанных установленной на борту аппарата MRO камерой HiRISE, писатель-фантаст Роберт Циммерман обратил внимание на несколько снимков, имеющих
Астрономы впервые увидели, как образуются спутники планет
Самый большой телескоп в мире позволил разглядеть картину, о которой ещё несколько лет назад и мечтать было нельзя.
Колодец Чанд Баори в Индии (фото)
Колодец Чанд Баори (Chand Baori) – удивительное сооружение древней архитектуры, поражающее своими масштабами. Ступенчатые колодцы строили только в Индии, и Чанд Баори один из самых глубоких и
Ученые раскрыли тайны жертвоприношения детей у инков
Ученые раскрыли тайны жертвоприношения детей у инков13:19 31.07.2013Фото с сайта documentingreality.com Исследовав найденные в Аргентине три мумии, ученые раскрыли подробности практики
Кашкулакская пещера - кладовая темной энергии
В Хакасии есть пещера, где одни люди видят дух седовласого шамана в лисьей шапке с рогами, а другие - сходят с ума. В пещере в 1965 году без вести пропали 18 человек.
Комментарии
Популярные новости
Триасовый ихтиозавр Guizhouichthyosaurus оказался сверххищникомКого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа каких самолетах летают президенты США и России?На МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Век беспорядка. Что на самом деле ждёт человечество в ближайшие 20 лет?Сдача без боя. Как Михаил Горбачёв провалил сделку по НАТОУродливая герцогиня и сомнения Джеймса Педжета
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ