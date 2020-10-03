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20 снимков невероятной природной красоты

Завораживающие и удивительные фото невероятной природной красоты. Красота, неподвластная человеку.




Рассвет на высоте 10 000 метров




20 снимков невероятной природной красоты




Сказочная железная дорога, Швейцария




20 снимков невероятной природной красоты




Посадка в утреннем тумане




20 снимков невероятной природной красоты








Необычное облако. Теперь мы знаем, как выглядят ангелы




20 снимков невероятной природной красоты




Ледяная пещера, освещенная факелом




20 снимков невероятной природной красоты




Божья коровка в утренней росе




20 снимков невероятной природной красоты




Облако: невероятный кадр




20 снимков невероятной природной красоты




Дождь над равнинои — вид из самолета




20 снимков невероятной природной красоты




Один на миллион




20 снимков невероятной природной красоты




Цунами из облаков




20 снимков невероятной природной красоты




Волшебное место в Австрии — Gruner See




20 снимков невероятной природной красоты



Одно из самых необычных природных явлений в мире. С августа по апрель — это обычный парк, а весной талая вода с гор затапливает его на 4-8 метров. И так каждый год.



Редкое и удивительное атмосферное явление — «Огненная радуга»




20 снимков невероятной природной красоты



Это оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне лёгких, высоко расположенных перистых облаков.



Радужное преломление света в капельках воды




20 снимков невероятной природной красоты




Морскои песок под микроскопом с 300-кратным увеличением




20 снимков невероятной природной красоты




Родохрозит — красивеишии минерал, также известен как роза инков




20 снимков невероятной природной красоты




Вид с высоты 8 тысяч метров




20 снимков невероятной природной красоты




Всплеск — от брошенного в воду камня во время заката




20 снимков невероятной природной красоты




В редких случаях можно увидеть радугу на 360° из самолета




20 снимков невероятной природной красоты




Кристально чистые льды Байкала




20 снимков невероятной природной красоты




Цветение лотоса




20 снимков невероятной природной красоты




Лавандовые поля. Рассвет. Представьте этот аромат...




20 снимков невероятной природной красоты





Кадр-огонь: отблеск заходящего солнца в волосах




20 снимков невероятной природной красоты





Природа — прекрасный художник




20 снимков невероятной природной красоты





Сказочная зима




20 снимков невероятной природной красоты



Из: Фитнес для мозга
03 октябрь 2020 /
Фоторепортаж
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