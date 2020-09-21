Зверь на этой фотографии удивительно похож на ежа. Но это не еж! Даже слоны для него более близкие родственники, чем ежики. Это малый ежовый тенрек (Echinops telfairi), эндемик острова Мадагаскар. На Мадагаскаре также живут большой ежовый тенрек (Setifer setosus) и еще 29 известных науке видов из семейства тенрековых (Tenrecidae). Отличить малого ежового тенрека от ежа, не прибегнув к генетическим тестам, непросто, но возможно: когти у него более загнутые, чем у ежей. И это неслучайно: в отличие от ежей, которые выискивают насекомых в основном на земле, он много времени проводит на деревьях. Впрочем, в природе отличать вам его не придется: ежи на Мадагаскаре не живут, из насекомоядных там обитает только мадагаскарская многозубка (Suncus madagascariensis).

Малый ежовый тенрек отлично лазает по деревьям. фото с сайта animalia.bio

Долгое время тенреков тоже относили к отряду насекомоядных (Insectivora) — вместе с ежами, кротами, землеройками и щелезубами. Но молекулярно-филогенетический анализ показал, что тенреки более родственны слонам, даманам, трубкозубам, дюгоням и некоторым другим африканским жителям и выходцам из Африки. В начале кайнозоя, когда господство динозавров закончилось и млекопитающим был открыт путь во множество экологических ниш, Африка была отделена от Евразии океаном Тетис, поэтому адаптивная радиация млекопитающих в Африке прошла в изоляции, независимо от остального мира. Так и появилась разнообразная группа млекопитающих, названная афротериями (Afrotheria). Она носит статус надотряда, а отряд, к которому принадлежат тенреки, называется афросорциды (Afrosoricida).

Филогенетическое дерево афротерий. Изображение с сайта commons.wikimedia.org

Генетические исследования показывают, что все мадагаскарские тенреки произошли от одного африканского предка, каким-то образом проникшего на Мадагаскар 42–25 миллионов лет назад. Неудивительно, что ближайшие родственники тенрековых живут в Африке. За внешнее сходство с выдрами и землеройками их называют выдровые землеройки (Potamogalinae).

Не считая летучих мышей, всего шесть эволюционных линий наземных млекопитающих добрались до Мадагаскара. Две линии вымерли, о них известно лишь по ископаемым остаткам. Четыре оставшиеся — это лемуры, хищники, грызуны и тенреки. Оказавшись на Мадагаскаре, тенреки освоили свободные экологические ниши, что сделало их такими непохожими друг на друга. Тенреки питаются любой животной пищей, которую могут съесть, но у некоторых видов особая диета. Например, полосатые тенреки (известно два вида — Hemicentetes semispinosus и Hemicentetes nigriceps) предпочитают дождевых червей, а земляной, или большеухий, тенрек (Geogale aurita) специализируется на термитах.

Семейство тенрековых включает три подсемейства: Tenrecinae (обыкновенные тенреки), Geogalinae (большеухие тенреки) и Oryzorictinae (рисовые тенреки). Колючками обзавелись только обыкновенные тенреки, научившиеся видоизменять волосы в колючки. У кого-то из них они длинные и гибкие, у кого-то — короткие и жесткие, варьирует и густота расположения колючек. Развитие колючек у обыкновенных тенреков связывают с увеличением размеров тела и освоением более открытых мест обитания. Ведь маленькое существо в лесу заметить труднее, чем крупное на лугу. Можно дорасти до состояния, когда ни один хищник тебя не одолеет, но тогда самому надо больше питаться... Только есть у такого способа защиты один маленький побочный эффект: у колючих тенрековых уменьшился мозг . Эта тенденция наблюдается и у других млекопитающих с броней. Возможно, при наличии иголок можно меньше заботиться о том, чтобы как можно раньше заметить хищника, ведь убегать уже не нужно. К тому же, надо было откуда-то взять ресурс на формирование и поддержание такой защиты.

Окраска колючих тенреков ярче и контрастней, чем у «мягких» представителей семейства: они не скрываются от хищника, а предупреждают его, что не стоит с ними связываться. При угрозе они могут активно обороняться, а ежовые тенреки научились сворачиваться в неприступный шар. Это делает их еще более похожими на ежиков, хотя тенреки выполняют этот фокус с помощью другой мышцы. Ежи превращаются в шар при сокращении специальной круговой подкожной мышцы (orbicularis panniculi), которой нет у других млекопитающих. А тенрек приспособил под это подкожную мышцу panniculus carnosus, которой животные обычно пользуются, чтобы отгонять насекомых, подергивая кожей.

Полосатый тенрек (Hemicentetes semispinosus): колючий и яркий...ну почему же всё равно хочется его погладить? фото © Галина Клинк, ботанический сад Ranomafana Arboretum, Мадагаскар, 3 ноября 2019 года

Полосатые тенреки демонстрируют высшее мастерство владения иголками: они используют иглы для общения! У них есть специальные мышцы, способные заставить специализированные короткие и жесткие иголки на спине очень быстро тереться друг о друга, издавая высокочастотный звук. Этот звук не дает потерять сородичей в темноте, используется в ритуалах ухаживания и при выяснении отношений. Ежикам и не снилось такое, как и всем прочим млекопитающим! У полосатых тенреков есть еще одна суперспособность: они используют эхолокацию для ориентации в темноте, щелкая языком и улавливая отраженный от предметов звук. Такой навык доступен и человеку: некоторые незрячие люди успешно используют эхолокацию в повседневной жизни.

Полосатые тенреки изобрели уникальный для млекопитающих способ общения с помощью трения специальных иголок на спине

«Мягкие» тенреки не менее интересны, чем их колючие родственники. Большеухие тенреки отличаются... да, большими ушами. С их помощью они выслушивают шуршание термитов, которыми в основном и питаются.

Большеухий тенрек. фото с сайта animals.fandom.com

В подсемействе рисовых тенреков представители рода Oryzorictes и правда встречаются на рисовых плантациях, поскольку их естественная среда обитания — болотистые места. По образу жизни и приспособлениям к этому образу жизни эти зверьки напоминают кротов. Но среди представителей подсемейства встречаются самые разные формы. Например, длиннохвостый тенрек (Microgale longicaudata) приспособился лазить по деревьям, виртуозно управляясь своим уникальным хвостом: этот крошечный зверек массой меньше 10 граммов имеет в хвосте до 52 позвонков. Ни одно ныне живущее или вымершее млекопитающее не может похвастаться таким хвостом. А водяной тенрек Microgale mergulus ведет полуводный образ жизни и, являясь отличным ныряльщиком, поедает мелких обитателей речушек.

Длиннохвостый тенрек: когда у тебя в хвосте полсотни позвонков, еще и не такое можно сделать! фото с сайта guwsmedical.info

Как видим, внешность бывает обманчива. Поэтому стоит иногда, увидев ежика, задуматься: а может, это вовсе и не ежик?

фото © Галина Клинк, национальный парк Mosa, Мадагаскар, 27 октября 2019 года.

Галина Клинк