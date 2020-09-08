Летучие мыши против птиц

На этом снимке, сделанном американским экологом и фото графом Мерлином Таттлом (Merlin Tuttle), изображена летучая мышь большой листонос (Vampyrum spectrum). Во рту она держит самку краснопоясничной танагры (Ramphocelus passerinii), птицы размером примерно с воробья. Может показаться, что такая крупная добыча — невероятная удача для летучей мыши, однако на самом деле большие листоносы являются серьезными хищниками, которые регулярно охотятся на птиц и других мелких позвоночных.

Взаимоотношения птиц и рукокрылых сложно назвать простыми. Пернатые охотники, от врановых и синиц до специализированных дневных хищников, не упускают возможности поймать и съесть летучую мышь или крылана. Считается, что именно угроза, исходящая от птиц, заставила рукокрылых перейти к ночному образу жизни более 50 млн лет назад. Подробно об этом рассказывалось в картинке дня Птицы против летучих мышей.

Однако порой рукокрылым удается взять реванш. Например, знаменитые летучие мыши-вампиры (Desmodontinae) из Центральной и Южной Америки нередко пьют птичью кровь. Больше всего на такой диете специализируется один из трех ныне живущих видов этого подсемейства — белокрылый вампир (Diaemus youngi). На птиц он нападет по ночам, когда те спят. Вампир приземля ется на нижнюю поверхность ветки, где сидит спящая птица, подбирается к ней поближе, после чего прокусывает лапу и приступает к трапезе. Интересно, что даже антикоагулянты, которые содержатся в слюне этого вида, «заточены» под птичью кровь. Это, однако, не мешает белокрылым вампирам время от времени питаться и млекопитающими.

Белокрылый вампир нападет на курицу

Раньше ученые предполагали, что другой вид вампиров, мохноногий (Diphylla ecaudata), также питается в основном птичьей кровью. Новые исследования показали, что его диета более разнообразна. Наконец, обыкновенный вампир (Desmodus rotundus), самый крупный представитель подсемейства, предпочитает кровь крупных травоядных млекопитающих, а не птиц. А обыкновенные вампиры, живущие на тихоокеанском побережье Перу и Чили, где мало растительности и крупных наземных животных, обычно находят пищу в колониях южных морских львов (Otaria flavescens). Впрочем, некоторые особи нашли себе других жертв: они нападают на птенцов пингвинов Гумбольдта (Spheniscus humboldti). Ученые впервые заметили такое поведение в 1995 году, а в 2013 году оно было записано на видео (см. картинку дня Ценители пингвиньих лапок).

Хотя вампиры и могут нанести жертве вред (например, заразить ее бешенством), назвать их полноценными хищниками нельзя. Однако в процессе эволюции рукокрылые несколько раз превращались в настоящих охотников на позвоночных, в том числе птиц.

Некоторые из хищных летучих мышей относятся к тому же семейству листоносых (Phyllostomidae), что и вампиры. Эта группа вообще очень разнообразна: среди примерно двухсот ее видов есть и типичные насекомоядные, и любители фруктов, которые заменяют отсутствующих в Америке крыланов, и специалисты по питанию цветочным нектаром. Охотиться на относительно крупную дичь научились представители трех видов. Один из них, бахромчатогубый листонос (Trachops cirrhosus), часто дополняет свой рацион из насекомых ящерицами, а также лягушками, которых находит по брачным песням (см. новост ь Курносые древесные лягушки защищаются от хищников слуховыми иллюзиями, «Элементы», 14.05.2020).

Два других вида, большой листонос (Vampyrum spectrum) и длинноволосый ложный вампир (Chrotopterus auritus), в основном кормятся птицами и млекопитающими, включая других летучих мышей. Латинское название первого вида и русское второго не должны вас смущать: они закрепились еще во времена, когда оба они ошибочно считались кровососущими. На самом деле в питании кровью они не замечены.

Большой листонос в руках исследователя. Обратите внимание на размер этой летучей мыши: она считается самым крупным рукокрылым в обеих Америках. фото с сайта ru.wikipedia.org

И V. spectrum, и C. auritus достигают внушительных размеров. Большой листонос при весе до 190 граммов и размахе крыльев до одного метра считается самым крупным рукокрылым в обеих Америках, а длинноволосый ложный вампир примерно в два раза меньше (весит до 96 граммов). Подобные габариты позволяют им справляться с достаточно солидной по меркам летучих мышей добычей. Так, среди жертв большого листоноса попадаются птицы весом до 150 граммов и грызуны размером с небольшую крысу. В целом, добыча обоих видов довольно разнообразна и, похоже, меняется в зависимости от местности. Например, коста-риканские большие листоносы охотятся на 18 видов птиц, среди которых преобладают неворобьиные, в то время как представители бразильских популяций предпочитают именно воробьиных.

Череп большого листоноса. По строению зубов он скорее напоминает череп млекопитающего из отряда хищных, чем рукокрылого. фото с сайта en.wikipedia.org

Охотятся хищные листоносые по ночам. Обычно они хватают добычу с земли или срывают ее с веток. Пойманную жертву ложные вампиры умерщвляют укусом хорошо развитых клыков в череп, после чего устраиваются на ветке вниз головой и приступают к трапезе.

Рукокрылые птицеловы есть и в Восточном полушарии. Например, в охоте на птиц и мелких летучих мышей замечены африканские гигантские щелеморды (Nycteris grandis). Однако наибольших успехов в ловле позвоночных достигли некоторые представители семейства копьеносых (Megadermatidae), которое включает пять современных родов и шесть видов, распространенных в тропиках Африки, Азии и Австралии. Из-за большого размера за ними тоже закрепилось название «ложные вампиры», которое в данном случае вдвойне некорректно: эти рукокрылые не только не пьют кровь, но и не приходятся близкими родственниками представителям родов Vampyrum и Chrotopterus.

Степень «хищности» копьеносых летучих мышей сильно варьирует от вида к виду. Желтокрылый ложный вампир (Lavia frons), широко распространенный в тропической Африке, придерживается типичной для летучих мышей диеты из насекомых и паукообразных разного размера, а на позвоночных не нападает. Африканский ложный вампир (Cardioderma cor) во влажный сезон ловит лягушек и мелких летучих мышей, а малайский ложный вампир (Megaderma spasma) охотится на позвоночных время от времени, хотя предпочитает ночных бабочек и прямокрылых. О диете открытого в 2015 году в Таиланде очень редкого вида Eudiscoderma thongareeae известно лишь то, что некоторые из трех отмеченных учеными особей ели крупных жуков.

Желтокрылые ложные вампиры (Lavia frons) отдыхают в кусте. Этот вид копьеносых летучих мышей питается исключительно беспозвоночными. фото © Сергей Коленов, пригороды Аккры, Гана, 02.02.2019

Наконец, еще два вида семейства добывают позвоночных регулярно. Это индийский (Megaderma lyra) и австралийский (Macroderma gigas) ложные вампиры, которые обитают в Южной Азии и Северной Австралии соответственно. Их рацион включает рептилий, лягушек, грызунов, более мелких летучих мышей и, разум еется, птиц. Например, австралийский вид добывает более 50 видов птиц, в основном дневных мелких воробьиных весом менее 35 граммов. Впрочем, он может ловить и более крупных пернатых, например диких голубей весом до 150 граммов. Среди добычи этого вида отмечена и одна ночная птица — австралийский совиный козодой (Aegotheles cristatus).

Слева — австралийский ложный вампир (Macroderma gigas) в полете. Справа — портрет этого же вида крупным планом. Обратите внимание на крупные зубы. фото с сайтов twitter.com и en.wikipedia.org

Во время охоты копьеносые летучие мыши используют сразу несколько органов чувств. Помимо традиционной эхолокации они также полагаются на слух и хорошо развитое ночное зрение. Это отразилось на их облике: у ложных вампиров огромные уши, а также очень крупные по меркам летучих мышей глаза, из-за которых некоторые исследователи даже сравнивают их с совами. Добычу эти рукокрылые либо ищут, медленно пролетая над землей, либо выжидают сидя на дереве. Умерщвление жертвы обычно происходит на земле: ложный вампир удерживает ее крыльями и кусает в шею или основание головы. Затем хищная летучая мышь уносит добычу к месту отдыха (например, в пещеру), где поедает, подвесившись вниз головой. Млекопитающих ложные вампиры съедают почти целиком, а у птиц в первую очередь выедают брюшную область.

От внимательного читателя не ускользнуло сходство между ложными вампирами Западного и Восточного полушарий. Рацион, размеры добычи, методы ее поиска и даже способы умерщвления у них очень похожи. Однако это всего лишь результат параллельной эволюции: предки двух этих групп разошлись очень давно и научились охотиться на крупную дичь независимо друг от друга. Считается, что большой листонос и длинноволосый ложный вампир отделились от остальных листоносых около 21 миллиона лет назад. Вся эволюция двух этих родов происходила на территории Америки. Копьеносые летучие мыши намного древнее: ископаемые остатки представителей этого семейства появляются в палеонтологической летописи около 37 миллионов лет назад. Вероятно, уже в далеком прошлом некоторые из них научились охотиться на позвоночных.

Можно подумать, что птицеядные рукокрылые — это исключительно экзотические тропические виды. До недавнего времени этой точки зрения придерживались и специалисты. Однако испанские зоологи, изучавшие рацион гигантских вечерниц (Nyctalus lasiopterus), крупнейших летучих мышей Европы, с удивлением обнаружили в их помете птичьи перья. Они интерпретировали находку как свидетельство того, что вечерницы умеют охотиться на птиц. Однако коллеги восприняли эту идею скептически: по их мнению, летучие мыши просто проглатывали летящие птичьи перья, приняв их за насекомых.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученым пришлось потратить несколько лет и применить высокотехнологичные методы исследования. Проанализировав состав стабильных изотопов азота и углерода в крови гигантских вечерниц из Испании, они продемонстрировали, что эти рукокрылые действительно едят птиц. Правда, эта пища оказалась не постоянной, а сезонной: вечерницы ловят птиц с марта по май и особенно с августа по ноябрь, а летом переходят на диету из насекомых. Позже свидетельства охоты вечерниц на птиц были обнаружены и в Италии.

Гигантская вечерница с птицей в пасти. Удивительно, но эти искусные птицеловы сами страдают от птиц: численность крупной колонии в городском парке Севильи серьезно сократилась по вине завезенных кольчатых попугаев Крамера (Psittacula krameri), которые выгоняют летучих мышей из дупел и даже убивают (см. картинку дня Норвежский попугай Гуннар). фото © Дитмар Нилл (Dietmar Nill) с сайта flickr.com

По мнению исследователей, хищные рукокрылые приспособились кормиться за счет многочисленных перелетных воробьиных птиц, которые дважды в год пересекают Пиренейский и Апеннинский полуострова, мигрируя из Европы в Африку и обратно. Многие из них летят ночью: это делает их менее уязвимыми для хищных птиц, но привлекает хищных летучих мышей. Интересно, что гигантские вечерницы — не единственные охотники, которые пируют во время осенних миграций птиц. Например, чеглоки Элеоноры (алеты) (Falco eleonorae) и серебристые чеглоки (Falco concolor) даже сдвинули начало размножения на вторую половину лета, чтобы выкармливание птенцов совпало с массовым пролетом пернатых мигрантов (см. картинку дня Запасливые соколы Элеоноры). Однако эти хищники не охотятся по ночам.

Как именно вечерницы ловят и убивают птиц, до сих пор остается неизвестным, поскольку охота происходит ночью на большой высоте и увидеть ее практически невозможно. Вероятно, они выслеживают их с помощью эхолокации и хватают в воздух е, как если бы это были очень большие насекомые. Учитывая, что размах крыльев гигантской вечерницы достигает 46 сантиметров, одолеть воробьиную птицу для нее не составит никакого труда. Интересно, что предполагаемая охотничья тактика этого вида совсем не такая, как у ложных вампиров из Западного и Восточного полушария: вместо того чтобы «сдергивать» спящих птиц с веток или хватать на земле, вечерницы активно преследуют их во время полета.

В ходе дальнейших исследований выяснилось, что гигантская вечерница — не единственный рукокрылый охотник на мигрирующих воробьиных. Свидетельства аналогичного поведения были отмечены как минимум у двух крупных азиатских видов — восточной вечерницы (N. aviator) и гигантского кожана (Ia io). Как и гигантская вечерница, они относятся к семейству обыкновенных летучих мышей (Vespertilionidae).

Общее число видов рукокрылых, которые могут охотиться на птиц, невелико. Даже если учесть слабую изученность этого отряда и возможные новые открытия, вряд ли оно увеличится настолько, чтобы перевесить количество птиц, которые регулярно поедают крыланов и летучих мышей. Хищным рукокрылым удалось взять у пернатых лишь небольшой реванш — однако в процессе они приобрели удивительные адаптации и превратились в виртуозных воздушных охотников.

фото Мерлина Таттла с сайта merlintuttle.smugmug.com.

Сергей Коленов