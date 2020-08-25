Медузы «немецкого Дарвина»
Перед вами фреска на потолке «Виллы Медуза» в немецком городе Йена. В этом доме с 1882 по 1918 год жил немецкий зоолог, художник и философ науки Эрнст Геккель (1834–1919). На фреске изображена (со стороны рта) медуза Periphylla из семейства перомедуз.
Медузы, наряду с радиоляриями (одноклеточными, обладающими скелетом), были любимым объектом изучения Геккеля. Эту любовь Геккель реализовал в дизайне своего дома, а также Филетического музея (Phyletisches museum) в Йене, основанного ученым в 1907 году и посвященного филогенезу и эволюции.
Сейчас «Вилла Медуза» функционирует как Мемориальный музей Эрнста Геккеля и является частью Йенского университета имени Фридриха Шиллера. В этом университете Геккель проработал 44 года, с 1865 по 1909 год. В шести комнатах дома ученого представлена его жизнь и деятельность, выставлены оригинальные рукописи, письма, рисунки, картины, фотографии, книги.
Снаружи «Вилла Медуза» не примечательна, но зато окружена прекрасным садом. фото с сайта commons.wikimedia.org
Изюминкой музея является рабочий кабинет Геккеля, который сохранился в первозданном виде. Этот кабинет — воплощение мечты о продуктивной научной работе: большое окно, выходящее на сад, обширная коллекция книг, рабочий стол с красивыми и полезными вещицами, мягкая софа, на которую хочется прилечь, чтобы немного отдохнуть от напряженной работы перед следующим рывком.
Рабочий кабинет Эрнста Геккеля. Сколько насчитаете изображений медуз? фото со страницы музея в Фейсбуке
Эрнст Геккель родился 16 февраля 1834 года в Потсдаме, Германия. После окончания гимназии изучал медицину и смежные науки в университетах Берлина, Вюрцбурга и Вены. В 23 года он получил степень доктора медицины и начал работать врачом, но в итоге оставил медицину и переехал в Италию для изучения радиолярий.
Вернувшись из Италии в апреле 1860 года, 26-летний Геккель с большим интересом прочел немецкую версию второго издания книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Молодой натуралист был впечатлен до такой степени, что защитил теорию Дарвина от яростных нападок со стороны некоторых из своих коллег. Геккель способствовал визуализации теории, разработав филогенетические деревья, отражающие эволюционные пути различных групп организмов, в том числе человека. Геккель придумал много важных для биологии терминов: филогенез, онтогенез, экология, монофилия, полифилия; сформулировал биогенетический закон, гласящий, что организм в своем индивидуальном развитии повторяет путь эволюции своего вида (см. Онтогенез повторяет филогенез). Закон сыграл важную роль в истории развития науки, но сейчас опровергнут.
Филогенетическое древо человека, составленное Геккелем. Из экспозиции Мемориального музея Эрнста Геккеля в Йене. фото © Юлия Михневич, 25 марта 2014 года
В 1862 году вышла монография Геккеля о систематике радиолярий, после чего его назначили экстраординарным профессором (профессор без кафедры) в Йенском университете. Финансовая стабильность нового положения позволила ему жениться на Анне Сете (Anna Sethe). Но в 1864 году Анна внезапно умерла (возможно, из-за разрыва аппендикса). Чтобы как-то помочь Эрнсту оправиться от горя, родители отправили его на Средиземноморское побережье Франции. Во время одной из прогулок он увидел медузу: «Я наслаждался несколькими счастливыми часами, наблюдая за игрой ее щупалец, которые свисают, как светлые украшения для волос, с края тонкой шапочки-зонтика и которые при легчайшем движении могут сворачиваться в толстые короткие спирали». Он сделал набросок и назвал вид Microcoma annae — «повязка Анны». В дальнейшем он назвал в честь жены еще одну медузу — Desmonema annasethe (ныне Cyanea annasethe) — и один вид радиолярий — Dictyocodon annasethe. Всего Геккель описал 154 вида медуз, но большинство видов пересмотрены современными систематиками.
Изящество и красота медуз успокаивали горе Геккеля и способствовали его увлечению этими животными. После возвращения из Франции он продолжил свои исследования в Йене, описывая ископаемых и современных медуз. В 1865 году Геккель получил вторую докторскую степень, уже по зоологии, и был назначен заведующим кафедрой зоологии Йенского университета. Он занимал эту должность до выхода на пенсию в 1909 году. После завершения работы над монографией «Система медуз» в 1879 году Геккель и построил свой дом, украсил фресками с медузами и назвал «Вилла Медуза».
Медузы даже вышиты на салфетке, лежащей в рабочем кабинете. Голова шимпанзе отражает интерес Геккеля к эволюции человека, на стенах кабинета также висят картины с изображениями предков человека. фото © Юлия Михневич, 25 марта 2014 года, Йена, Германия
Художественные работы Геккеля известны почти исключительно по его книге «Красота форм в природе» (Kunstformen der Natur), состоящей из 100 литографий и вышедшей в полной версии в 1904 году. Медузам в книге посвящено 12 литографий, радиоляриям — 10. Эта книга оказала большое влияние на архитектуру в стиле модерн и другие области искусства и дизайна. По мнению некоторых исследователей, Геккеля сейчас помнят в научном сообществе больше за его произведения искусства, чем вклад в науку.
Литографии медуз и радиолярий из книги Геккеля «Красота форм в природе». На литографии 8 изображена медуза Desmonema annasethe, на литографии 31 в центре нижнего ряда изображена радиолярия Dictyocodon annasethe. Изображение и статьи J. R. Dolan, 2019. Ernst Haeckel's Radiolarians and Medusa: The influence of his visits to Villefranche on his science and his art
В 1908 году Геккель был награжден медалью Дарвина–Уоллеса Лондонского Линнеевского общества. Президент Общества назвал ученого «великим апостолом теории Дарвина–Уоллеса в Германии». Вскоре Геккеля стали называть «немецким Дарвином». Он оставил работу профессора в 1909 году и ушел на пенсию, умер 9 августа 1919 года на своей «Вилле Медуза» в возрасте 85 лет.
Геккель рисовал не только различных живых существ, но и пейзажи, виды города. фото © Alfred Bischoff, 1914 год, из статьи J. R. Dolan, 2019. Ernst Haeckel's Radiolarians and Medusa: The influence of his visits to Villefranche on his science and his art
Если вы живете в Москве, у вас есть отличная возможность посетить место, напоминающее «Виллу Медуза». Это особняк С. П. Рябушинского, в котором сейчас располагается Музей-квартира Максима Горького. Особняк построен в стиле раннего модерна, в нем присутствует морская тема и даже любимые Геккелем медузы в виде светильника у парадной лестницы.
Главная лестница особняка Рябушинского со светильником в виде медузы. фото с сайта nau-spb.livejournal.com
фото © Юлия Михневич, 25 марта 2014 года, Йена, Германия.
Юлия Михневич
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