Медузы «немецкого Дарвина»

Перед вами фреска на потолке «Виллы Медуза» в немецком городе Йена. В этом доме с 1882 по 1918 год жил немецкий зоолог, художник и философ науки Эрнст Геккель (1834–1919). На фреске изображена (со стороны рта) медуза Periphylla из семейства перомедуз.

Медузы, наряду с радиоляриями (одноклеточными, обладающими скелетом), были любимым объектом изучения Геккеля. Эту любовь Геккель реализовал в дизайне своего дома, а также Филетического музея (Phyletisches museum) в Йене, основанного ученым в 1907 году и посвященного филогенезу и эволюции.

Сейчас «Вилла Медуза» функционирует как Мемориальный музей Эрнста Геккеля и является частью Йенского университета имени Фридриха Шиллера. В этом университете Геккель проработал 44 года, с 1865 по 1909 год. В шести комнатах дома ученого представлена его жизнь и деятельность, выставлены оригинальные рукописи, письма, рисунки, картины, фото графии, книги.

Снаружи «Вилла Медуза» не примечательна, но зато окружена прекрасным садом. фото с сайта commons.wikimedia.org

Изюминкой музея является рабочий кабинет Геккеля, который сохранился в первозданном виде. Этот кабинет — воплощение мечты о продуктивной научной работе: большое окно, выходящее на сад, обширная коллекция книг, рабочий стол с красивыми и полезными вещицами, мягкая софа, на которую хочется прилечь, чтобы немного отдохнуть от напряженной работы перед следующим рывком.

Рабочий кабинет Эрнста Геккеля. Сколько насчитаете изображений медуз? фото со страницы музея в Фейсбуке

Эрнст Геккель родился 16 февраля 1834 года в Потсдаме, Германия. После окончания гимназии изучал медицину и смежные науки в университетах Берлина, Вюрцбурга и Вены. В 23 года он получил степень доктора медицины и начал работать врачом, но в итоге оставил медицину и переехал в Италию для изучения радиолярий.

Вернувшись из Италии в апреле 1860 года, 26-летний Геккель с большим интересом прочел немецкую версию второго издания книги Чарльза Дарвин а «Происхождение видов». Молодой натуралист был впечатлен до такой степени, что защитил теорию Дарвин а от яростных нападок со стороны некоторых из своих коллег. Геккель способствовал визуализации теории, разработав филогенетические деревья, отражающие эволюционные пути различных групп организмов, в том числе человека. Геккель придумал много важных для биологии терминов: филогенез, онтогенез, экология, монофилия, полифилия; сформулировал биогенетический закон, гласящий, что организм в своем индивидуальном развитии повторяет путь эволюции своего вида (см. Онтогенез повторяет филогенез). Закон сыграл важную роль в истории развития науки, но сейчас опровергнут.

Филогенетическое древо человека, составленное Геккелем. Из экспозиции Мемориального музея Эрнста Геккеля в Йене. фото © Юлия Михневич, 25 марта 2014 года

В 1862 году вышла монография Геккеля о систематике радиолярий, после чего его назначили экстраординарным профессором (профессор без кафедры) в Йенском университете. Финансовая стабильность нового положения позволила ему жениться на Анне Сете (Anna Sethe). Но в 1864 году Анна внезапно умерла (возможно, из-за разрыва аппендикса). Чтобы как-то помочь Эрнсту оправиться от горя, родители отправили его на Средиземноморское побережье Франции. Во время одной из прогулок он увидел медузу: «Я наслаждался несколькими счастливыми часами, наблюдая за игрой ее щупалец, которые свисают, как светлые украшения для волос, с края тонкой шапочки-зонтика и которые при легчайшем движении могут сворачиваться в толстые короткие спирали». Он сделал набросок и назвал вид Microcoma annae — «повязка Анны». В дальнейшем он назвал в честь жены еще одну медузу — Desmonema annasethe (ныне Cyanea annasethe) — и один вид радиолярий — Dictyocodon annasethe. Всего Геккель описал 154 вида медуз, но большинство видов пересмотрены современными систематиками.

Изящество и красота медуз успокаивали горе Геккеля и способствовали его увлечению этими животными. После возвращения из Франции он продолжил свои исследования в Йене, описывая ископаемых и современных медуз. В 1865 году Геккель получил вторую докторскую степень, уже по зоологии, и был назначен заведующим кафедрой зоологии Йенского университета. Он занимал эту должность до выхода на пенсию в 1909 году. После завершения работы над монографией «Система медуз» в 1879 году Геккель и построил свой дом, украсил фресками с медузами и назвал «Вилла Медуза».

Медузы даже вышиты на салфетке, лежащей в рабочем кабинете. Голова шимпанзе отражает интерес Геккеля к эволюции человека, на стенах кабинета также висят картины с изображениями предков человека. фото © Юлия Михневич, 25 марта 2014 года, Йена, Германия

Художественные работы Геккеля известны почти исключительно по его книге «Красота форм в природе» (Kunstformen der Natur), состоящей из 100 литографий и вышедшей в полной версии в 1904 году. Медузам в книге посвящено 12 литографий, радиоляриям — 10. Эта книга оказала большое влияние на архитектуру в стиле модерн и другие области искусства и дизайна. По мнению некоторых исследователей, Геккеля сейчас помнят в научном сообществе больше за его произведения искусства, чем вклад в науку.

Литографии медуз и радиолярий из книги Геккеля «Красота форм в природе». На литографии 8 изображена медуза Desmonema annasethe, на литографии 31 в центре нижнего ряда изображена радиолярия Dictyocodon annasethe. Изображение и статьи J. R. Dolan, 2019. Ernst Haeckel's Radiolarians and Medusa: The influence of his visits to Villefranche on his science and his art

В 1908 году Геккель был награжден медалью Дарвин а–Уоллеса Лондонского Линнеевского общества. Президент Общества назвал ученого «великим апостолом теории Дарвин а–Уоллеса в Германии». Вскоре Геккеля стали называть «немецким Дарвин ом». Он оставил работу профессора в 1909 году и ушел на пенсию, умер 9 августа 1919 года на своей «Вилле Медуза» в возрасте 85 лет.

Геккель рисовал не только различных живых существ, но и пейзажи, виды города. фото © Alfred Bischoff, 1914 год, из статьи J. R. Dolan, 2019. Ernst Haeckel's Radiolarians and Medusa: The influence of his visits to Villefranche on his science and his art

Если вы живете в Москве, у вас есть отличная возможность посетить место, напоминающее «Виллу Медуза». Это особняк С. П. Рябушинского, в котором сейчас располагается Музей-квартира Максима Горького. Особняк построен в стиле раннего модерна, в нем присутствует морская тема и даже любимые Геккелем медузы в виде светильника у парадной лестницы.

Главная лестница особняка Рябушинского со светильником в виде медузы. фото с сайта nau-spb.livejournal.com

Юлия Михневич