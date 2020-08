Забытая трагедия эскимосского кроншнепа

Наиболее известным примером варварского истребления массовых видов птиц, результатом которого стало полное вымирание таксона, является история странствующего голубя (Ectopistes migratorius). А вот птица с этой фото графии, сделанной Доном Бляйцем (Donald Bleitz) на острове Галвестон в Техасе (США) в 1962 году, многими незаслуженно забыта. Это эскимосский кроншнеп (Numenius borealis).

При этом судьбы этих двух пернатых неразрывно связаны друг с другом. Они не были похожи внешне, не были близки генетически, да и уровни их влияния на американские экосистемы были различны, однако история и ведущие факторы их фатального упадка были едины. Тем не менее, эскимосский кроншнеп, в отличие от странствующего голубя, до сих пор не включен Международным союзом охраны природы (МСОП) в перечень вымерших таксонов и плохо известен по другую сторону океана, оттененный здесь уже третьей, местной вероятно погасшей «звездой» мировой авифауны — тонкоклювым кроншнепом (Numenius tenuirostris).

Эскимосский кроншнеп размерами был скорее средним для куликов, но довольно мелким для своего рода. В длину он достигал 29–34 см, в размахе крыльев — около 70 см; масса составляла 270–450 г. В окраске головы выделялись темно-бурая полоса через глаз и такого же цвета продольная полоса на голове с бежевыми прожилками. Оперение верхней части тела имело бурый цвет с рыжевато-бежевыми пятнами; нижняя сторона была значительно светлее, охристо-кремовой, с продольными темными штрихами на груди и Y-образными отметинами на боках. Самки были в среднем немного крупнее самцов и отличались чуть более длинным клювом. Молодые особи внешне напоминали взрослых, но нижняя часть их тела была более охристой, а перья верха тела имели лучше выраженные светлые кромки и пятна.

Знаменитая работа Джона Джеймса Одюбона из не менее знаменитой книги The Birds of America. Изображение с сайта audubon.org

От живущего ныне американского среднего кроншнепа (N. hudsonicus) эскимосский кроншнеп отличался меньшими размерами, не столь внушительным клювом и однотонно темными маховыми перьями. Эволюционно эскимосский кроншнеп считается близким к сибирскому кроншнепу-малютке (N. minutus), но был немного крупнее него и обладал более длинными крыльями, укороченными ногами и более теплыми тонами окраски оперения. Вокализация эскимосского кроншнепа известна плохо. В местах размножения птицы издавали «продолжительный мягкий свист», в то время как голос кроншнепов вдали от гнездовых угодий описывался как «часто повторяющийся, мягкий, хотя и четкий свист» в полете, повторяющийся одновременно несколькими птицами, либо как трепещущий треск.

Достоверно установленный гнездовой ареал эскимосского кроншнепа занимал сравнительно узкую полосу голых арктических тундр к северу от границы леса на южном побережье залива Амундсена, что на крайнем северо-западе материковой части Канады. Скорее всего, гнездились птицы и в прилегающих районах Аляски. В жизни американцев этот вид играл существенную роль охотничьего ресурса, соответственно, лишь дважды в год — в периоды миграций, когда многотысячные стаи куликов могли быть встречены в прериях и на прибрежных лугах на огромной территории в пределах страны.

Любопытно, что сезонные пути пролета кроншнепов были различными. После сезона размножения, в конце июля–начале октября, птицы перемещались на восток через северные тундры Канады, затем отправлялись с Ньюфаундленда и Лабрадора прямиком через океан и достигали суши в районе Малых Антильских островов, после чего двигались по восточному побережью Южной Америки в места постоянной зимовки — в пампасы Аргентины и Уругвая. В конце февраля–начале марта кроншнепы отправлялись в обратный путь, который был более прямолинейным: птицы летели вдоль Анд к Центральной Америке и побережью Мексиканского залива, возвращаясь на места гнездования через центральные районы США и Канады.

Гнездовья (красный цвет), места зимовок (синий) и пролетные пути эскимосского кроншнепа. Знаками вопроса отмечены предполагаемые места гнездования, пролета и зимовок. Изображение © J. Dando из статьи T. Melling, 2010. The Eskimo Curlew in Britain

Рацион эскимосского кроншнепа был смешанным. На местах гнездования он питался в основном животной пищей — муравьями, пресноводными насекомыми и их личинками. В приморских провинциях Канады перед отлетом на юг птицы часто посещали участки, покрытые ягодами морошки и водяники на тундровых склонах. Во время миграций меню кроншнепов состояло в основном из сверчков и кобылок, а также других насекомых, пауков, моллюсков, мелких крабов и червей. При перелетах к местам гнездования корм птиц, по-видимому, главным образом состоял из кубышек саранчовых. Важное место среди них занимала саранча Скалистых гор (Melanoplus spretus) — некогда массовый вредитель посевных площадей, вымерший к началу XX века, предположительно в результате распашки территорий, где проходило его размножение.

Экземпляры саранчи Скалистых гор в коллекции насекомых Корнеллского университета. фото © Matt Hayes с сайта news.cornell.edu

Гнездовое поведение эскимосского кроншнепа было изучено слабо. Откладка яиц, вероятно, проходила в июне; птицы наблюдались на гнездовьях с конца мая до начала августа. Гнезда представляли собой простые углубления в почве диаметром 8–10 см, выстланные несколькими листьями или травинками. Кладка с 3–4 яйцами бледно-оливкового, оливково-зеленого или бледно-желтого цвета с очень вариабельным рисунком из буровато-оливковых, темно-коричневых или пурпурно-серых пятен. Длина яиц — 47,5–54,5 мм, ширина — 33–39,5 мм, масса — около 33 г. Пик вылупления птенцов проходил с конца июня до середины июля.

Финальный отрезок естественной истории эскимосского кроншнепа перекликается с закатом странствующего голубя. В начале XIX века этот кулик был широко известен как многочисленная и не слишком пугливая птица, во время перелетов способная формировать многотысячные стаи. Отсюда, к слову, возникло одно из обиходных названий птицы, prairie pigeon — «голубь прерий». Падение численности странствующих голубей к 1850-м годам побудило промысловиков и любителей спортивной охоты переключиться на другие массовые виды дичи. Во время каждого сезона миграций охотники начали добывать сотни тысяч кроншнепов, что привело к резкому сокращению численности вида к 1870–1890 годам. Проводившиеся в это же время активная распашка прерий и освоение пампасов в местах зимовок — критически важных для мигрирующих птиц местообитаний — стали отягчающими и, вероятно, решающими факторами.

Эскимосский кроншнеп в представлении художника. Изображение © Martina Nachazelova (Nachiii) с сайта deviantart.com

К первой декаде XX века популяции эскимосского кроншнепа коллапсировали до столь низких значений, что регулярные встречи вида в местах, где он ранее концентрировался, прекратились. Так, зимующие птицы перестали отмечаться в Южной Америке с 1939 года. В 1918 году в США и Канаде вступил в силу закон, существенно ограничивший отстрел перелетных птиц, однако данный вид после введения этой меры не смог восстановиться. Последними неоспоримыми свидетельствами его существования стали съемки нескольких особей в Техасе в марте–апреле 1962 года, а также коллекционный экземпляр из Академии естественных наук в Пенсильвании (США), добытый на Барбадосе 4 сентября 1963 года. Все последующие наблюдения эскимосских кроншнепов имеют статус неподтвержденных, хотя данные о наблюдениях похожих птиц в Техасе в 1981-м и в Новой Шотландии в 2006 году нередко называют правдоподобными. К настоящему времени эскимосский кроншнеп до сих пор не имеет официального статуса вымершего вида, но шансы на его повторное обнаружение исчезающе малы.

Тушка последней достоверно известной особи эскимосского кроншнепа, добытой на острове Барбадос 4 сентября 1963 года. фото © P.A. Buckley из книги P. A. Buckley et al., 2009. The Birds of Barbados

Мигрирующие эскимосские кроншнепы в годы своей относительной многочисленности изредка встречались далеко за пределами своих постоянных мест обитания, в частности, в Европе и на Фолклендских островах. В конце XIX века две особи эскимосского кроншнепа были добыты Леонидом Францевичем Гриневецким в окрестностях Анадыря, что позволяет включить вид в качестве залетного в состав фауны птиц современной России. Оба экземпляра в настоящее время хранятся в зоологическом музее Томского государственного университета.

фото из статьи T. Melling, 2010. The Eskimo Curlew in Britain.

Павел Смирнов