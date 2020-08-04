Тайна мифрила

В этой сцене из первого фильма трилогии Питера Джексона «Властелин колец» Бильбо Бэггинс передает кольчугу из мифрила своему внучатому племяннику Фродо. В романе «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина мифрил — это металл, который отличается высокой прочностью, легкостью и крайне редко встречается в мире Средиземья.

Название mithril на синдарине (одном из языков эльф ов, придуманных Толкином) состоит из двух слов: mith — «серый, дымка» и ril — «блеск». Мифрил обладал удивительными свойствами (даже по меркам сказочного Средиземья) — был прочнее стали и намного легче. При этом он был невероятно дорогим: Гэндальф как-то сказал, что такая кольчуга из мифрила стоит больше, чем весь Шир и всё, что в нем.

А есть ли в нашем мире что-нибудь похожее на мифрил? И чем мог вдохновляться Толкин, придумывая данный металл? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но мы попробуем порассуждать.

Итак, что мы знаем о мифриле от самого Толкина? Мифрил, или морийское серебро, — это прочный и легкий материал («ковкий, как медь, блестящий, как стекло; гномы могли сделать из него металл, легкий и еще более прочный, чем закаленная сталь»), очень дорогой и редкий («он стоил в десять раз дороже золота»).

Гномы добывали мифрил в копях Мории, пока в погоне за ним не ушли так глубоко, что разбудили «Проклятье Дурина» — балрога. После этого гномы были вынуждены покинуть Морию, и добыча мифрила прекратилась. К началу событий, которые описываются в трилогии, он стал редок в Средиземье («а теперь он бесценный; потому что мало что осталось под землей, и даже орки не осмеливаются копаться здесь»). Очевидно, что мифрил добывали из сырья, которое было легко узнаваемо и которое можно было отличить в массе породы (скорее всего, это были магматические горные породы).

Мифрил, согласно Толкину, был пластичный («ковкий, как медь»), легкий, но при этом очень прочный. Это довольно противоречивые свойства. Как раз во времена, когда Толкин писал свой роман, в промышленности стал применяться легкий и прочный металл, который мог вдохновить писателя. Это титан. Прочность металлического титана примерно равна прочности стали, при этом он на 45% легче. В сравнении с алюминием металлический титан примерно на 60% тяжелее, но в два раза прочнее. В атмосферных условиях титан покрывается защитной оксидной пленкой и не ржавеет.

Промышленно значимые месторождения титана — россыпные и магматические. Основная добыча титана ведется на россыпных месторождениях, это обусловлено, как правило, более легким способом их отработки. Однако в мире есть примеры добычи титана и из магматических горных пород: это Tio Lake в Канаде, Tellnes в Норвегии и Panzhihua в Китае.

Известно около 80 минералов титана, однако в промышленности используются ильменит, рутил, лопарит и лейкоксен. Ильменит (FeTiO3, назван так в честь Ильменских гор на Урале, где был впервые найден) — черный минерал подкласса сложных оксидов с полуметаллическим и металлическим блеском; образует таблитчатые и пластинчатые кристаллы. Рутил (TiO2, от латинского rutilus — «красноватый») образует кристаллы в виде призм, столбиков, часто игольчатые; имеет алмазный блеск. Цвет минерала черный, коричнево-красный, коричневый, в тонких сколах может быть бесцветным. Лопарит ((Na, Ce, Ca)(Ti, Nb)O3, по русскому названию («лопари») народности Кольского полуострова саамы) встречается в виде кубовидных кристаллов, цвет черный, черно-коричневый, в тонких срезах красно-коричневый. Лейкоксен — это мелкозернистый продукт изменения титановых минералов (перовскита, ильменита, рутила, титанита), состоящий из железа, титана и оксидов.

Минералы титана: ильменит (A), рутил (B) и лопарит (C). Изображение с сайта mindat.org

Титан был открыт практически одновременно двумя исследователями. В 1791 году минералог Уильям Грегор описал неизвестный оксид металла, а в 1795 году химик Мартин Генрих Клапрот, исследуя рутил, открыл новый элемент, назвав его в честь персонажей древнегреческой мифологии титанов. В 1797 году Клапрот установил, что неизвестный оксид, обнаруженный Грегором, и рутил — это оксиды одного и того же элемента. Первый металлический титан был получен Йенсом Якобом Берцелиусом в 1825 году. До 1940-х годов титан оставался лабораторной экзотикой из-за сложного процесса его получения, пока У. Д. Кролл (William Justin Kroll) не запатентовал процесс получения чистого титана путем восстановления тетрахлорида титана магнием при 1000°C:

TiCl4 + Mg -> Ti + 2MgCl2

Этот процесс, известный как процесс Кролла (Kroll process), продолжает оставаться ведущим при получении металлического титана. С 1950-х годов началось активное применение титана в оборонной промышленности. Соединения титана и металлический титан применяются в химическом производстве, в машиностроении, авиастроении, гражданском строительстве, для изготовления протезов.

Но вернемся к мифрилу. Есть ли достоверная связь между мифрилом и титаном? Роман «Властелин колец» Толкин писал в 1937–1949 годах, в виде трилогии он был опубликован в 1954–1955 годах. Будучи образованным человеком, Толкин не мог не знать о титане и о сложностях, возникающих при его производстве. На связь мифрила и титана может указывать тот факт, что в первом издании повести «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) мифрил описывается как посеребренная сталь, а в третьем издании 1966 года — уже как во «Властелине колец». Кроме того, Толкин родился в Блумфонтейне (Южная Африка), оживленном горнодобывающем районе, поэтому связь между шахтами Мории и Южной Африки выглядит обоснованной.

Мория в представлении художника Алана Ли. Рисунок с сайта pinterest.es

В качестве альтернативы титану можно рассмотреть еще магний, алюминий и платину. Первые два металла менее прочные, чем титан, но более легкие, однако их производство связано с потреблением большого количества электроэнергии, а, насколько известно из произведений Толкина, электричества гномы не знали. Платина обладает нужными прочностными качествами, но гораздо тяжелее железа.

Возможна версия, согласно которой Толкин вообще не искал прототипа мифрила в реальном мире. Задолго до «Властелина колец» в литературе встречались упоминания об очень прочных соединениях. Согласно «Младшей Эдде» (см. задачу Северная загадка), гномы выковали цепь Глейпнир (Gleipnir), которую не смог разорвать Фенрир. В древнеисландском произведении «Сага о Хервёр и Хейдреке», из которого Толкин позаимствовал имена нескольких персонажей, один из героев говорил о шелковистом плаще, который ничто не способно пробить.

А что же с защитными свойствами кольчуги, изготовленной из мифрила? Всё дело в том, что кольчуги хорошо защищают от режущих и скользящих ударов. В то же время, чтобы эффективно защитить владельца от рубящего или колющего удара, необходимо распределить удар на как можно большую площадь. Таким образом, когда пещерный тролль наносит свой колющий удар огромным копьем и не пробивает мифрил, это не означает, что Фродо не получил бы серьезных травм под кольчугой. Именно по этой причине в современных бронежилетах высокого класса защиты используют пластины на основе различных сплавов (в том числе титана) и керамики.

Кадр из первого фильма трилогии «Властелин колец», на котором Фродо демонстрирует спутникам кольчугу из мифрила сразу после удара копьем пещерного тролля. Она не пробита, а у Фродо явно нет серьезных травм

Можно упомянуть еще об одной версии происхождения мифрила (правда, эта версия официально с миром Толкина не связана). К. Ю. Еськов в своем романе «Последний кольценосец» писал о технологии изготовления этого металла так:

«Кстати, о мифриле. В музеях Арды таких кольчуг ныне имеется аж четыре штуки, но технология изготовления как была неизвестна, так и остается. Если хотите, чтобы приятель-металлург запустил в вас чем-нибудь тяжеленьким, задайте ему невинный вопрос об этом сплаве. Тыщу раз мерили: 86% серебра, 12% никеля, дальше хвост из 9 редких и рассеянных металлов — от ванадия до ниобия...

Последний штурм этой проблемы предприняли пару лет назад ушлые ребята из Арнорского центра высоких технологий, получившие под это дело специальный грант от АнгМарс кой аэрокосмической корпорации. Кончилось всё опять пшиком: представили заказчику двухмиллиметровой толщины пластину из некого вещества (86,12% серебра, 11,96% никеля и далее по списку) — якобы это и есть самый настоящий мифрил, а всё остальное не более чем легенды; ну и, как водится, потребовали новых денег на изучение этого своего творения. Главарь ракетчиков не моргнувши глазом извлек из-под стола заряженный музейный арбалет, навел его на руководителя проекта и предложил тому прикрыться своей пластиною: выдержит — получишь требуемые деньги, нет — они тебе всё равно ни к чему. Проект, ясное дело, накрылся медным тазом...»

Однако всё это лишь предположения. Поскольку процесс производства мифрила и его происхождение Толкин не раскрыл, мы так до конца и не узнаем, был ли реальный прототип у мифрила.

Кадр из фильма Питера Джексона «Властелин колец: Братство Кольца», 2001 год.

Александр Марфин