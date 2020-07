Слоновая черепаха Диего

На фото — самец эспаньольской слоновой черепахи (Chelonoidis hoodensis) по кличке Диего на своем родном острове Эспаньола Галапагосского архипелага. Он вернулся сюда в июне этого года спустя почти 87 лет! Диего вылупился из яйца примерно в 1920 году, был отловлен в 1933 году, почти 40 лет жил в зоопарке, затем участвовал в программе по восстановлению вида на соседнем острове Санта-Крус. Сейчас ему около ста лет, и он может провести остатки жизни на родной земле.

Слоновые, или галапагосские, черепахи — это эндемичная группа из 10 сохранившихся видов, обитающих на вулкан ических Галапагосских островах. Внешне виды отличаются размером, длиной шеи и формой панциря. В 1835 году это отметил Чарльз Дарвин во время своего кругосветного путешествия на корабле «Бигль». Такие отличия между похожими видами (наряду с отличиями у галапагосских вьюрков) внесли свой вклад в развитие его теории происхождения видов.

Численность всех видов слоновых черепах сильно сократилась после открытия Галапагосских островов европейцами: мореплаватели употребляли их в пищу, используя как живые консервы в длительном плавании. А завезенные на некоторые острова домашние животные поедали яйца и черепашат. В результате от тысяч черепах на острове Эспаньола к 1960 году осталось всего пятнадцать, вид был под угрозой вымирания. В 1963–1974 годах всех черепах (12 самок и 3 самцов) отловили и вывезли на соседний остров Санта-Крус на исследовательскую станцию Чарльза Дарвин а, чтобы разводить в неволе. Так была начата программа по восстановлению вида.

Эспаньола входит в состав национального парка Галапагос. Парк был создан в 1959 году в честь столетия со дня публикации Чарльзом Дарвин ом своего труда «Происхождение видов путем естественного отбора». климат на острове сухой, осадков выпадает немного. Одичавшие козы стали большой бедой для всей экосистемы: они выедали и без того скудную растительность, включая кактусы опунции — любимую еду гигантских черепах. Поэтому для спасения вида требовалось не только увеличить его численность, но и восстановить местообитание. Проблему коз решили радикально: начиная с 1970-х их отстреливали в течение 20 лет.

Диего — самый известный участник программы по восстановлению своего вида. Из отловленных в 1960–1970 годы трех самцов только два были пригодны к размножению. Поэтому начали искать самцов эспаньольской черепахи среди содержавшихся в неволе. Диего был отловлен в 1933 году и почти 40 лет содержался в зоопарке Сан-Диего (США). Его вид был неизвестен, пока в 1976 году не провели анализ ДНК. Оказалось, что Диего — та самая искомая черепаха, и его отправили на Санта-Крус. Диего оказался активным и любвеобильным самцом и отлично справился со своей репродуктивной задачей, живя с гаремом из шести самок. Он стал отцом почти 800 черепашат. А это 40% от выпущенных на волю.

История жизни Диего. За плодовитость его прозвали «Супер Диего», когда он содержался на острове Санта-Крус, позволял посетителям исследовательского центра рассматривать себя, поедая любимые лакомства у самой ограды

Другой самец, с условным именем E5, произвел на свет большую часть (60%) черепашат, рожденных в неволе. Но именно Диего стал символом проекта, так как отличался агрессивностью, громкостью и настойчивостью, а также чаще спаривался днем и привлекал к себе много внимания. Третий самец, E3, оставил очень мало потомков.

Самцов содержали отдельно друг от друга в загонах с гаремом самок. Отложенные яйца собирали и инкубировали искусственно. Так можно было контролировать температуру, которая у черепах и многих других рептилий оказывает влияние на пол эмбриона: самки формируются при температуре 29,5 °C, самцы — 28 °C. После вылупления черепашат 30 дней содержали в темном ящике, имитирующем гнездо. Далее юных черепах измеряли, взвешивали, наносили на панцирь индивидуальный номер и отправляли в загон, где они проводили минимум два года. Их выпускали в дикую природу в возрасте 2–5 лет.

Черепашата на взвешивании. фото с сайта galapagos.gob.ec

Первые 17 особей были выпущены на остров 1975 году. Эти и все последующие выпущенные черепахи имели индивидуальные номерные метки на щитках. С 1991 года — подкожные чипы, а с 2000 года — GPS-трекеры, отслеживающие перемещения черепах. В 1990 году впервые было задокументировано размножение реинтродуцированных черепах на воле, с 2000 года рожденные на воле черепашата стали попадаться регулярно, их легко было легко узнать по отсутствию меток.

Эспаньольские слоновые черепахи выясняют, кто главнее, в месте выпуска. фото со страницы проекта Galapagos Conservancy в Фейсбук

Можно ли сказать, что программа оказалась успешной, и вид спасен? Всё не так просто, для сохранения вида недостаточно просто увеличить численность. Гигантские черепахи — важный элемент экосистемы, они поедают поросль деревьев и способствуют распространению семян. Это поддерживает баланс между травянистой и древесной растительностью на острове. Подобное влияние имеют крупные копытные, которые поддерживают саванны и степи, не позволяя им зарастать деревьями и кустарниками. К сожалению, присутствие коз на острове и отсутствие достаточного количества черепах привело к изменениям растительности. Открытые, подходящие для жизни черепах пространства сократились. Деревья и заросли кустарников просто-напросто ограничивают их перемещения по острову. Значительно сократила свою численность опунция Opuntia megasperma, которая служит черепахам важнейшим источником пищи, воды и тени.

Взрослый самец эспаньольской слоновой черепахи отдыхает под опунцией Opuntia megasperma. Остров Эспаньола, май 2010 года. фото © J. P. Gibbs из статьи J. P. Gibbs et al., 2014. Demographic Outcomes and Ecosystem Implications of Giant Tortoise Reintroduction to Espanola Island, Galapagos

По расчетам на 2014 год размер популяции, который может стабильно существовать в данном местообитании, — приблизительно 2100 черепах. Если учитывать, что потенциальная «черепаховая зона» острова имеет площадь 12,5 км2 (площадь всего острова — 60,4 км2). По оценкам на 2007 год 50% черепах, выпущенных на остров с 1975 года, были живы. За время программы по восстановлению вида на Эспаньолу реинтродуцировано почти 1900 черепах. Часть из них выжили в дикой природе и начали размножаться, так что на острове теперь насчитывается более 2300 черепах. Что даже немного больше теоретической емкости среды. Дальнейший выпуск молодняка на остров в данный момент не требуется, ресурсы ограничены, но поддерживать свою численность популяция способна самостоятельно. Полное занятие острова черепахами и восстановление некогда доминирующей травянистой растительности потребует значительно больше времени и, возможно, вмешательства человека. Сейчас же все эспаньольские черепахи вернулись на родной остров и будут продолжать обживать его и приводить в первозданный вид.

Последние 15 из них, в том числе Диего, были выпущены совсем недавно, 15 июня 2020 года. На Эспаньолу черепах доставили на катерах, а нести их 2,5 км в «черепаховую зону» сотрудникам национального парка пришлось на себе (остров необитаем и дорог на нем нет). При том, что взрослые самцы весили около 55 кг. Эти усилия нужны были для того, чтобы выпустить черепах в место, подходящее для их жизни: открытое пространство с травянистыми растениями и их любимыми кактусами опунциями.

Вот так героические сотрудники парка несли на своих спинах увесистых черепах. Обязательно посмотрите видео с транспортировки и выпуска. фото с сайта unenvironment.org

После выпуска сотрудники парка около четырех часов наблюдали за поведением черепах. И, убедившись, что они хорошо перенесли длительное путешествие, оставили их в дикой природе. Однако без внимания они не останутся, через полгода их планируют навестить. Но и в отсутствие специалистов информация о черепахах будет поступать постоянно. У всех черепах есть GPS-трекер, который ежедневно будет отправлять их местонахождение. К тому же на территории установлено 40 фото ловушек, они будут снимать происходящее, реагируя на движение.

К спинам черепах при помощи пасты из эпоксидной смолы прикреплены GPS-трекеры. Черепахам передатчики дискомфорта не доставят, но помогут ученым наблюдать за их перемещениями. фото © Steven Blake с сайта discoveringgalapagos.org.uk

фото © Wacho Tapia со страницы проекта Galapagos Conservancy в Фейсбук.

Анна Евсеева