Деревьями грибы уже притворялись, плаунами тоже (см. картинки дня Гриб-дерево и Гриб-плаун), и порой начинает казаться, что они могут принимать любые формы. На рисунке — гриб Thamnomyces chamissonis из отдела аскомицеты, типовой вид рода Thamnomyces из Бразилии, описанного немецким ученым Христианом Готфридом Эренбергом в 1820 году. Чтобы назвать род, он латинизировавал греческое слово ?????? — «кустарник», так как гриб напомнил ему одновременно рогатиковые грибы и кустарниковую губку Stelligera stuposa (см. фото ), поэтому родовое имя можно перевести как «грибокуст» или «гриб-куст». Видовой эпитет был дан в честь известного немецко-французского писателя и естествоиспытателя того времени Адельберта фон Шамиссо.

Гриб Thamnomyces chamissonis. фото © Danny Newman с сайта mushroomobserver.org

Представители рода Thamnomyces имеют сильно меланизированные хрупкие стромы (сплетение гиф гриба, на или в которых образуются плодовые тела) различной формы, несущие перитеции (полузакрытый тип плодового тела) с сумками-асками внутри. Стромы у грибов рода бывают не только дихотомически ветвящиеся (древовидные), как у Thamnomyces chamissonis, но и прямые, вытянутые — длиной до нескольких десятков сантиметров, с торчащими по всей длине перитециями.

В 1901 году другой немецкий миколог, Альфред Мёллер, опубликовал результаты своей работы по изучению морфологии Thamnomyces chamissonis, в которой описал наблюдения за грибом в природных условиях. Он выяснил, что Т. chamissonis развивается на сухой мертвой древесине. В начале роста гриба его стромы прямые и тонкие, до 2 мм в диаметре, а после того как они достигают около 7 см в длину, они начинают последовательно дихотомически ветвиться до 7–8 раз. Ветви каждого следующего порядка тоньше и короче предыдущих, из-за чего возникает внешнее сходство с кустарничком. Строма достигает 12 см в высоту, а концы ее «веточек» утолщаются, и в них образуются одиночные перитеции.

Гриб Thamnomyces dendroideus: A — зрелый кончик стромы; B — срез через кончик стромы, видны перитеции. Гриб Thamnomyces chordalis: C — строма с перитециями; D — перитеций; E — срез через перитеций. Длина масштабных отрезков: A, B — 100 мкм; C — 1 мм; D, E — 200 мкм. Изображения из статьи M. Stadler et al., 2010. Chemotaxonomic and phylogenetic studies of Thamnomyces (Xylariaceae)

У видов рода Thamnomyces стенки сумок растворяются внутри перитеция, освобождая массу аскоспор, которая при созревании выдавливается из специального отверстия — остиолы — в виде тонкого вертикального стержня. Поэтому в гербарном материале перитеции обычно оказываются пустыми и увенчанными сверху толстой черной крышкой из экструдированных спор.

Наброски в натуральную величину видов рода Thamnomyces с древовидной стромой: T. chamissonis, T. dendroideus, T. camerunensis. Показаны перитеции и их срезы, а также аскоспоры (увеличение 660x). Изображения из статьи R. W. G. Dennis, 1957. Further notes on Tropical American Xylariaceae

Вероятно, из-за того, что споры Thamnomyces не приспособлены к распространению ветром, грибы-кусты имеют очень ограниченные области обитания: они встречаются только в некоторых регионах Южной Америки и один вид — в Африке.

Рисунок Христиана Готфрида Эренберга из книги “Horae physicae Berolinenses”, 1820.

Евгений Антонов