Ужасные птицы фороракосы

Перед вами кадр из популярного художественного фильма Роланда Эммериха «10 000 лет до нашей эры». Главный герой где-то на полпути между Уральскими горами и Египтом сражается за свою жизнь в густых зарослях бамбука с чудовищным, но абсолютно реальным обитателем нашей планеты относительно недавнего времени — фороракосом, или «ужасной птицей» (англ. terror birds). Эти похожие на «классических» хищных динозавров пернатые вовсе не являются выдумкой сценаристов, однако на этом соответствие кадра из фильма известным на сегодня аспектам реальности заканчивается.

Фороракосы (семейство Phorusrhacidae) представляли собой одну из ветвей эволюции птиц, относившихся, согласно современным представлениям о систематике класса, к отряду кариамообразных (Cariamiformes). В составе отряда существовало несколько семейств, представители которых на разных этапах кайнозоя жили на территории четырех континентов — Африки, Евразии и обеих Америк. Древнейшие ископаемые представители отряда известны из Восточного полушария. Например, в раннем эоцене Алжира в 2011 году был найден и описан один из самых древних предположительно «настоящих» фороракосовых — Lavocatavis africana, живший 52–46 млн лет назад.

Однако подлинный расцвет представители отряда испытали по другую сторону Атлантики. Практически вся хорошо документированная история семейства фороракосов проходила в Южной Америке — и это первый резонный вопрос к факту присутствия этих птиц в Старом Свете в фильме Эммериха. Еще в раннем мелу в процессе распада Гондваны Южная Америка и соединенная с нею Антарктида оказались на обособленном островном положении, в результате чего эволюция органического мира дольше 100 млн лет протекала здесь особым путем. После мел-палеогенового вымирания южноамериканские млекопитающие смогли породить немало уникальных хищных форм вроде тилакосмилуса и боргиены, однако примерно с олигоцена по ранний плейстоцен Южная Америка была местом, где экологическая ниша гигантских хищников оказалась занята птицами.

Реконструкция внешнего вида фороракоса Andalgalornis steulleti из позднего миоцена Аргентины. Иллюстрация © Chris Masna с сайта artstation.com

Все или почти все фороракосовые птицы полностью утратили способность к полету. Для выживания в суровых конкурентных условиях они имели другие козыри — мощные, позволявшие быстро бегать ноги и огромные, сильные клювы. Лучше всего среди фороракосов известны гигантские формы. Крупнейшие из них вроде Phorusrhacos и Devincenzia достигали роста больше 2,5 м и превышали массой африканских страусов. Череп келенкена (Kelenken guillermoi) достигал 71,6 см в длину, а его широкий клюв, отдаленно напоминавший клюв современного китоглава, был поистине убийственным орудием, действовавшим наподобие тяжелого топора или секиры. Очевидно, это было не только орудие охоты и разделки добычи (охотились они на самую разнообразную добычу, вплоть до млекопитающих равных с ними размеров), но и более чем весомым аргументом в споре с другими хищниками, жившими бок о бок с воинственными птицами.

Kelenken guillermoi — один из крупнейших представителей группы из среднего миоцена Аргентины, преследует добычу — мелкое млекопитающее. Рисунок © Rushelle Kucala с сайта artstation.com

Порядка 2,7 млн лет назад (в конце плиоцена) случилось знаковое событие, оставившее неизгладимый след на нашей планете. Между Северной и Южной Америками поднялся Панамский перешеек, изменивший карту океанских течений, с большой долей вероятности повлиявший на начало ледниковой эпохи и положивший конец долгой изоляции южноамериканской биоты. Формирование «мостика» между материками привело к явлению, названному впоследствии «Великим американским обменом»: и североамериканские, и южноамериканские виды устремились в необжитые ранее уголки суши, захватывая доступные экологические ниши и по возможности вытесняя конкурентов. Особенно преуспели в этом переселенцы-северяне, но и многие южные вселенцы на просторы современных Мексики и США смогли успешно расширить ареалы — как это сделали, к примеру, многочисленные гигантские ленивцы и глиптодоновые.

Не стали исключением и фороракосы. Останки Titanis walleri, последнего из гигантских представителей этого семейства, относятся к плиоцену и раннему плейстоцену Техаса и Флориды. Многие из деталей строения этой птицы — в частности, размеры и форма клюва — до сих пор остаются неизвестными, однако известные говорят в пользу того, что это была фороракосовая птица вполне классического облика с ростом свыше двух метров. Некоторое время предметом для дискуссий была форма ее верхних конечностей: относительно жесткое сочленение костей запястья и, напротив, подвижные пальцы позволили предположить, что крылья птицы превратились в подобие клешней либо когтистой лапы вроде тех, что имелись у гигантских мезозойских теропод. Однако обнаружение аналогичных анатомических признаков у кариам — единственных ныне живущих представителей отряда Cariamiformes, имеющих крылья обычного для птиц типа, — фактически поставило крест на этой экзотической гипотезе.

Слева — гипотетическое изображение титаниса Titanis walleri с необычными крыльями-клешнями. Справа — изображение титаниса с крыльями «традиционного» типа, по-видимому, соответствующее реальному положению дел. Изображения с сайта pan-aves.blogspot.com

В конце позднего плейстоцена и в голоцене по всей планете прошла волна вымирания крупных и гигантских животных, любопытным образом коррелирующая с процессом расселения человека современного вида. Так, в Америке полностью исчезли гигантские ленивцы и броненосцы, лошади и хоботные, многие верблюдовые и полорогие; вымерли многие крупные хищники и кормившиеся на остатках их пиршеств многочисленные падальщики. А что же случилось с фороракосами? Могли ли иметь место случаи прямых столкновений первопоселенцев Нового Света и этих огромных плотоядных птиц, как это было показано в обозначенном выше голливудском блокбастере?

Вплоть до недавнего времени титанис считался последним представителем своего семейства. Предполагалось, что фороракосы к концу своей эволюционной истории ушли в крупноразмерную нишу и исчезли вскоре после попытки колонизации Северной Америки, не выдержав конкуренции с плацентарными хищниками — кошачьими, псовыми и медвежьими. Судя по всему, отчасти дело обстояло именно так: согласно имеющимся на сегодня палеонтологическим данным, ранний плейстоцен служит рубежной чертой существования гигантских фороракосов. Невысокий уровень сохранности в ископаемой летописи птичьих костей допускает возможность дальнейшего «омоложения» титаниса или близких к нему видов в результате новых открытий. Однако факт состоявшейся экологической замены пернатых хищников на млекопитающих до открытия Америки первыми людьми сомнению не подвергается.

Тем не менее уже сейчас мы можем уверенно говорить о том, что последние представители семейства фороракосов действительно дожили до позднего плейстоцена! В 2010 году было объявлено о находке фрагмента цевки птицы из этого семейства в Уругвае в отложениях возрастом порядка 18 тысяч лет, а затем команда американских и уругвайских специалистов возвестила об обнаружении на территории той же страны еще двух аналогичных находок более старшего возраста — тем не менее относящихся к тому же периоду. Но... во всех случаях речь шла о фороракосах очень скромных размеров, не превышавших массой средних журавлей. Ни одна из находок не была определена до вида или описана в качестве нового таксона, но в одном случае удалось установить родовую принадлежность. Фрагмент левой плечевой кости оказался принадлежащим птице из рода Psilopterus.

Слева — череп мелкого представителя семейства фороракосов Psilopterus lemoinei из Американского музея естественной истории. фото с сайта en.wikipedia.org. Справа — реконструкция внешнего облика P. lemoinei. Рисунок © W. van der Merwe с сайта deviantart.com

Таким образом, к настоящему моменту мы можем быть уверены в одном: по крайней мере некоторые виды фороракосовых смогли пережить последствия «Великого американского обмена» и имели реальные шансы пересечься в Южной Америке с первыми людьми на континенте. Однако это были наиболее мелкие виды семейства, экологически близкие ныне живущим кариамам и отличавшиеся от них большей массивностью сложения и значительно более крупными клювами. Тем не менее даже в случае высокой агрессивности и отсутствия страха перед человеком такие фороракосы не представляли серьезной опасности — напротив, они могли быть сами истреблены людьми либо, что более вероятно, исчезнуть в результате комбинации естественных климат ических и антропогенных преобразований привычных им биотопов.

фото — кадр из фильма «10 000 лет до нашей эры».

Павел Смирнов