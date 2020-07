На этой фото графии солнц а, сделанной через кальциевый фильтр Ca-K, мы видим портрет хромосферы — средней части солнечной атмосферы (см. Звёздная атмосфера). фото графия заняла призовое место в категории «Наше солнц е» на конкурсе Astronomy Photographer of the Year 2017, проводимом Гринвичской обсерваторией. фото инвертировано, то есть представляет собой негатив: края солнечного диска более светлые, центр темный (в действительности всё наоборот, см. задачу Светящийся шар). Яркие области с темными ореолами — это солнечные пятна, в действительности они выглядят темнее окружающей поверхности, так как температура в них примерно на полторы тысячи градусов ниже.

Этот снимок сделан в полосе пропускания кальциевого фильтра Ca II K-line — одной из спектральных линий кальция (см. Specific Emission line filters). Каждый химический элемент имеет свой собственный набор спектральных линий, на которых он излучает или поглощает при переходе своих электронов между энергетическими уровнями. В солнечной атмосфере имеется ионизированный кальций, и одна из его линий излучения — Ca II K-line или Ca-K — является одной из самых сильных и заметных в спектре хромосферы.

Астрофото графии, как правило, делаются монохромными для большей четкости изображения. Это фото раскрашено в фиолетовый цвет, как наиболее близкий к почти ультрафиолетовой полосе пропускания использованного фильтра (линия Ca II K — 393,3 нм, граница видимого диапазона обычно считается равной 380–400 нм).

Солнечная атмосфера традиционно подразделяется на три основных слоя — фото сферу, хромосферу и солнечную корону (внешний слой, в который в англоязычной литературе иногда включают также гелиосферу). Слои отличаются друг от друга по физическим характеристикам, но определить их четкие границы и даже договориться об их глубине довольно сложно. Например, толщину фото сферы — внутреннего и самого тонкого слоя, в котором формируется солнечное излучение, — указывают от 100 до 500 км, а хромосферы — от 10 до 15 тысяч км.

Схема строения солнц а. Слои атмосферы отличаются по своим физическим характеристикам. Например, средняя плотность фото сферы — 10−9 г/см3, температура невысока — от 4,5 (в солнечных пятнах) до 10 тысяч К (кельвин), она непрозрачна, водород не ионизирован. Хромосфера же отличается меньшей плотностью — 10−13–10−15 г/см3, ростом температуры к границе с короной, постепенной ионизацией водорода и гелия, прозрачностью. Рисунок со страницы Роскосмос а во ВКонтакте

Хромосфера представляет собой слой атмосферы, состоящий из разреженных водорода, гелия и небольшого количества других элементов — металлов (железа, кальция, магния и пр.), кремния, углерода и других, находящихся в газообразном состоянии. Ее плотность в среднем в 10 000 раз меньше плотности фото сферы. Низкая плотность делает хромосферу объектом, который невозможно увидеть, просто смотря на солнц е в телескоп . Из-за своей разреженности она практически прозрачна (за исключением линий излучения атомов элементов, входящих в ее состав) и обладает гораздо меньшей яркостью, чем фото сфера, создающая образ солнц а, и потому полностью затмевается ее светом.

Если бы можно было как-то отсечь фото сферу, «прикрыть ее ладошкой», то мы увидели бы красновато-фиолетовый свет хромосферы, за что она и получила свое название: хромосфера — «цветная сфера». На практике роль ладошки может выполнить Луна — при удачном стечении обстоятельств, когда ее видимый угловой размер в точности совпадает с размером фото сферы, во время полного солнечного затмения можно увидеть окружающую черный диск Луны розовую хромосферу.

Хромосфера видна как тонкая розовая полоса вокруг диска Луны во время солнечного затмения 2005 года. фото © Miloslav Druckmuller с сайта zam.fme.vutbr.cz

Но есть способ отсечь свет фото сферы и немеханическим путем — применить оптический фильтр, пропускающий только свет, идущий из хромосферы. Например, кальциевый фильтр Ca-K. Это дает возможность увидеть портрет хромосферы, ее структуру и идущие в ней процессы. Этот способ основан на некоторых особенностях солнечного спектра (подробнее см. картинку дня Солнечный спектр).

Весь видимый нами свет солнц а излучается фото сферой: фото ны из солнечных недр до нас не доходят, а лежащие выше фото сферы атмосферные слои почти прозрачны и в ее свете незаметны. Видимый спектр излучения фото сферы сплошной, что легко увидеть, разложив солнечный луч в стеклянной призме (или в капле воды) и получив при этом радугу. Но его пересекает множество темных полос — это так называемые линии поглощения или, как называют линии поглощения солнц а, фраунгоферовы линии. На спектрограмме ниже можно увидеть линии поглощения однократно ионизированного кальция Ca II — это линии K и H на длинах волн 393,3 и 396,8 нм. То есть если взять оптический фильтр, который будет пропускать только свет с длиной волны строго 393,3 нм (напомним, это линия Ca II K-Line или просто Ca-K), то свет фото сферы будет уже не таким ярким — часть его будет поглощена кальцием, содержащимся в ней.

Видимый спектр фото сферы с темными полосами фраунгоферовых линий. фото сфера состоит на 99% из водорода и гелия и на 1% из кислорода, железа, кальция и еще целой плеяды элементов, каждый из которых имеет свой собственный спектр поглощения — набор частот, на которых атом элемента поглощает проходящий свет. Из-за этого на данных частотах света становится много меньше, чем в проходящем потоке, и на сплошном спектре появляются вот такие темные промежутки, или провалы — это слово кажется особо удачным, если посмотреть на соответствующую спектру гистограмму внизу. У каждого элемента эти линии свои и они неизменны. Например, под литерой D расположен так называемый «дублет натрия» — пара полос на длине волн 589,0 и 589,6 нм. На этих линиях всегда поглощает (и излучает) только натрий и больше никто. Изображение с сайта jazzistentialism.com

Хромосфера же, будучи в основном прозрачной, на частотах некоторых входящих в ее состав элементов излучает сама. Например, на тех же длинах волн 396,8 нм и 393,3 нм однократно ионизированного кальция. То есть в этом диапазоне свет фото сферы оказывается «приглушенным» из-за линий поглощения, а хромосфера на этих же волнах излучает сама, передавая тем самым информацию о своем строении. Таким образом, к нам в наш телескоп с установленным на нем кальциевым фильтром будет приходить свет из хромосферы. Конечно, кальций, находящийся в фото сфере, тоже излучает. Но он не станет помехой — оптическая толщина (то есть показатель поглощения среды) хромосферы на этой длине волны такова, что свет от фото сферного кальция до нас просто не дойдет: хромосфера его не пропустит. И это дает возможность отсечь свет фото сферы не только «ладошкой» — фильтр, пропускающий строго полосу излучения только кальция, даст картину хромосферы в этом диапазоне.

Что же удается увидеть на этом портрете? Хорошо видна так называемая хромосферная сетка — паутина из светлых (на этом фото — темных; напомним, что изображение инвертировано) извивающихся линий, образующих множество ячеек по всей поверхности. При спокойном солнц е (в отсутствие солнечной активности) большая часть хромосферы, видимой в Ca-K-фильтре, выглядит как такая яркая сетчатая картина ячеек неправильной формы. Их размер составляет около 30–35 тысяч км, а средняя продолжительность жизни составляет около 20 часов. Линии, образующие хромосферную сеть, примерно соответствуют границам ячеек супергрануляции.

На этом увеличенном фрагменте главного фото выделены границы нескольких ячеек хромосферной сетки. Справа, для сравнения, тот же фрагмент оставлен нетронутым

Более яркие и протяженные волокнистые структуры хромосферной сетки — это флоккулы (со сравнительно недавних пор более употребимым становится название «пляжи» — plages). Флоккулы также практически не видны в обычном белом свете и проявляются лишь через узкополосные фильтры, например, водородный или кальциевый. Они соответствуют фото сферным факелам(ярким зонам, окружающим солнечные пятна), однако значительно превосходят их по размерам — могут достигать размеров в сотни тысяч километров. Это делает их хорошими маркерами магнитных процессов на солнц е — они проявляются там, где напряженность магнитного поля превышает 5 эрстед (для сравнения — напряженность магнитного поля на Земле, в районе экватора, примерно 0,35 Э), и с повышением напряженности растет и яркость флоккул.

Увеличенный фрагмент главного фото с отмеченными флоккулами

Солнечные пятна (темные области на солнц е) на самом деле не так уж темны, просто они темнее расположенных рядом участков солнечной поверхности. Аномалии магнитного поля в таких местах фото сферы приводят к тому, что конвекция солнечного вещества, поднимающая из глубин на поверхность новые горячие массы, приостанавливается и пятно остывает; температура пятен, как правило, на 1500–2000 К ниже соседних участков (см. Самое сильное магнитное поле на солнц е нашлось там, где не ждали, «Элементы», 01.02.2018). Это отражается и на областях хромосферы, расположенных над пятнами. В строении пятна выделяют центральную, темную часть — umbra (от латинского «тень»), диаметром 10–20 тысяч км, и окружающую ее penumbra («полутень»), диаметром 30–40 тысяч км. Полутень — это место, где напряженность магнитного поля имеет меньшее значение, чем в тени, и направлена уже не перпендикулярно к поверхности солнц а, а под углом.

Вокруг пятна находится яркое кольцо (bright ring). Кольца теплее, чем окружающая фото сфера, и простираются по крайней мере на один радиус солнечного пятна от полутени. На фото видны также крошечные пятна без развитой полутени — поры, развивающиеся внутри активной зоны. Они обычно относительно недолговечны, но могут развиться в полутень и стать полностью развитым пятном. Активные области (группы пятен) содержат от одного до полутора сотен пятен и могут существовать до 60 дней.

Увеличенный фрагмент главного фото с обозначенными порами, солнечными пятнами, тенью (umbra), полутенью (penumbra) и ярким кольцом (bright ring)

Эти объекты в хромосфере появляются из-за влияния соответствующих объектов фото сферы, то есть представляют собой их проекции, эхо. С высотой условия в хромосфере меняются: растет температура, уменьшается плотность. Это приводит к тому, что объекты в ней изменяются (флоккулы, например, становятся больше, «размазанней» и ярче).

Некоторые тонкости спектра кальциевых линий позволяют получать картину с разных высот, из разных слоев хромосферы. Дело в том, что полоса пропускания кальциевого фильтра Ca-K, несмотря на ее малость и узость, подразделяется еще на три диапазона — K1, K2 и K3, представляющих собой уширение полосы основного значения 3933,68 A (ангстрем). Связано это с тем, что при определенных обстоятельствах полоса расширяется и на этом расширении имеет свои локальные пики и провалы.

Локальные минимумы, расположенные в половине ангстрема от основного значения 3933,68 A, именуются K1V — минимум со стороны фиолетовой (violet) части спектра, и K1R — со стороны красной (red). Аналогично поименованы локальные максимумы K2. Рисунок из книги H. M. Antia, A. Bhatnagar, P. Ulmschneider, 2003. Lectures on Solar Physics

Наличие диапазонов K1–K3 можно объяснить на примере электрической дуги. Невысокая плотность паров кальция на краю дуги (в верхней части правого снимка, приведенного ниже) дает картину, близкую к узкому линейчатому спектру кальция. В центральной же части дуги (нижняя часть снимка) плотность паров кальция высока и его спектр всё более начинает походить на полосатый спектр молекулярного, а не атомарного газа. Узкая темная полоса в середине объясняется более разреженными и холодными парами, находящимися уже за пределами центральной части дуги, в ее внешней части. Они «перехватывают» идущий от центра свет, выступая в роли линейчатого спектра поглощения атомарного кальция.

Аналогичная картина наблюдается и в хромосфере. На высоте около 500 км над поверхностью фото сферы кальций дает широкую, но темную из-за невысокой температуры полосу. Так как температура хромосферы с высотой растет, полоса кальция на высотах, близких к 1000 км, становится яркой, оставаясь при этом широкой из-за высокой плотности (пики K2). Разреженные пары кальция на высотах порядка 2000 км дают линейчатый спектр, который, будучи в силу разреженности менее интенсивным, выступает в роли спектра поглощения (минимум К3).

На графике слева видно, с какой высоты поставляется информация в том или ином К-диапазоне. Внизу по оси абсцисс отложена высота над поверхностью фото сферы в километрах. Слева, на оси ординат, указана соответствующая этой высоте температура хромосферы. Линия Ca II K-line показывает весь диапазон высот, с которых она передает информацию. При этом выделены поддиапазоны: k1 — район 500 км над уровнем фото сферы; k2 — высоты, близкие к 1000–1500 км; k3 — 2000 км. Изображение из статьи Observing the sun in Ca II K, основано на данных из статьи J. E. Vernazza et al., 1981. Structure of the solar chromosphere. Справа — фото электрической дуги из статьи G. E. Hale, F. Ellerman, 1904. Calcium and hydrogen floccule, в которой авторы и предложили разделение линии Ca-K на K1–K3 поддиапазоны

Таким образом, кальциевые фильтры позволяют не только рассмотреть портрет хромосферы, получая изображение в узких диапазонах ее непрозрачности, но и исследовать ее структуру на разной высоте.

фото © Michael Wilkinson с сайта rmg.co.uk, 4 апреля 2017 года.

Василий Деревянко