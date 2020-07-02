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Письмо врача

Письмо врача

 

В конце IV века н. э. некто Эвдемон написал письмо домой в египетский город Оксиринх своей матери, бабушкам и жене (или сестре) Кире. Письмо написано чернилами на папирусе. На обороте письма он указал адрес: «передать в лечебницу», а в самом письме попросил прислать ему лекарства и инструменты. Из всего этого следует, что Эвдемон был врачом.

Письмо написано на древнегреческом языке. Вот его перевод:

«Дорогим маме, бабушкам, а также Кире шлет привет Эвдемон. Как только у меня появилась возможность, я поспешил написать вам, молясь божественному провидению, чтобы вы получили мое письмо в здравии и добром расположении духа. Я переволновался, когда Геракламмон приехал и рассказал, что наша сестра Кира заболела. Но благодарю божественное провидение, которое помогает нам везде и во всем, что она выздоровела! Сообщите ей, что льняная одежда нашей сестры Кириллы уже готова, и если я найду кого-то знакомого, едущего к вам, то пошлю эти наряды вместе с пурпурной накидкой и туфлями. Я получил также товары от вышивальщицы Елены, но нашел в пакете только четыре книги. А вы же написали, что послали пять! Всё остальное я тоже получил, кроме одного сосуда с животным жиром. Пусть наш брат Феодор поищет... и выяснит... он положил сосуд с глазными бальзамами вместо сосуда с жиром. Пришлите мне лист бронзы, чтобы я мог изготовить новые хирургические инструменты, а также нагреватель и банки, чтобы у меня был набор из пяти штук. Пришлите также три фунта мазей, смешанных из разных ингредиентов... в том числе вяжущие...».

Последний пункт этого списка не уместился на папирусе, поэтому Эвдемон повернул письмо и дописал несколько строчек сбоку на полях, перпендикулярно основному тексту. В конце письмо обрывается. На обороте сохранилась адресная строка: «Отдать в лечебницу. От Эвдемона».

Как видно, вопросы, связанные с жизнью семьи, для Эвдемона стоят на первом месте, и только потом он переходит к своим профессиональным проблемам. Он просит прислать ему: лист бронзы для изготовления хирургических инструментов (или, в другом переводе, складной бронзовый ящичек на шарнирах для хранения хирургических инструментов); нагреватель (возможно, это было что-то вроде грелки); медицинские банки; три фунта различных мазей.

 

Письмо врача

 

Изображение хирургических инструментов на стенах Храма в Ком-Омбо, Египет. Слева — фото © Bruno Bottier с сайта flickr.com. Справа — изображение из статьи A. Saber, 2010. Ancient Egyptian Surgical Heritage

 

Лечение медицинскими банками впервые упоминается в папирусе Эберса около 1500 г. до н. э. В римское время медицинские банки изготавливались в основном из бронзы, хотя археологи находят также стеклянные банки. Помимо привычного нам способа использования с помощью банок также делали кровопускание — в то время оно было одной из самых популярных врачебных практик. Для этого кожу в определенном месте царапали ножом, а затем ставили на поврежденный участок банку. При этом ее предварительно нагревали, чтобы воздух внутри банки по мере остывания образовал вакуум. Интересно, что Эвдемон в письме просит прислать несколько таких банок, видимо разных размеров, чтобы у него получился набор для разных участков тела.

 

Письмо врача

 

Вотивная табличка с инструментами для кровопускания из храма Асклепия в Афинах (Asklepieion of Athens): скальпели в складном ящичке и две медицинские банки, 320 год до н. э. Изображение из статьи H. Christopoulou-Aletra, N. Papavramidou, 2008. Cupping: An Alternative Surgical Procedure Used by Hippocratic Physicians

 

Мази тогда были чаще всего глазные, такая мазь называлась коллирий (см. Collyrium), но были мази и от головной боли или от прыщей. В состав мазей входили самые разные компоненты: экстракты растений, мед, тертые минералы, части тела животных.

Также в письме Эвдемон указывает, что ему отправили пять книг, а получил он только четыре. Возможно, это были медицинские справочники или сборники рецептов. В Египте 1700 лет назад не было ни регулярной почты, ни службы доставки: все письма и посылки нужно было отправлять с посыльным или с оказией. В частных папирусных письмах часто встречаются просьбы прислать одежду, документы, деньги, лекарства или книги.

Мы ничего не знаем ни об Эвдемоне, ни о его семье, ни о его лечебнице (это могла быть и частная практика на дому, возможно семейная) кроме того, что он сам написал в своем папирусном письме. Откуда он пишет? Почему он оказался вдали от своей семьи? Почему просит прислать ему медицинские приборы и материалы? Папирус с письмом нашли в начале ХХ века в развалинах древнего Оксиринха вместе с десятками тысяч других папирусных документов: частных писем, квитанций, долговых расписок, клочков с произведениями древнегреческой литературы (см. Оксиринхские папирусы). Среди папирусных фрагментов встречаются также медицинские тексты: отчеты и справки врачей, рецепты мазей, учебники, справочники по офтальмологии, папирусы с клятвой Гиппократа и обрывки различных сочинений о врачебном искусстве.

Эвдемон написал свое письмо на древнегреческом языке, поскольку он, по-видимому, принадлежал к греческому населению Египта. В это время Египет уже несколько столетий был римской провинцией. Но еще раньше, примерно за 800 лет до Эвдемона, страна была завоевана Александром Македонским, который привел с собой огромную армию македонцев и греков. Они принесли в Египет эллинистическую культуру и построили новые города, в которых большинство жителей были греками. Греческий язык НАСАждался в Египте также сверху — как язык правящей династии Птолемеев и чиновников.

Древний Египет славился в античном мире своей медициной. Первые в мире медицинские трактаты-руководства по лечению болезней дошли до нас на папирусных свитках на древнеегипетском языке, записанные иератическим письмом: это, например, папирус Эдвина Смита (XVII в. до н. э.), папирус Эберса (XVI в. до н. э.) и папирус Бругша (Brugsch Papyrus, XIV–XIII вв. до н. э.). Традиции египетских врачей передавались из поколения в поколение и сохранялись в птолемеевское и римское время. Эвдемон, скорее всего, был представителем греко-римской традиции медицины, которая вобрала в себя в том числе элементы египетской.

фото с сайта papyri.info.

Алена Чепель

02 июль 2020 /
Фоторепортаж
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