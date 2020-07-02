Иерархия рыб-клоунов

На этом кадре из документального фильма BBC о жизни в океанах Blue Planet II рыбы-клоуны Amphiprion polymnus объединили свои усилия, чтобы переместить кокосовую скорлупку поближе к актинии. Самка отложит на твердый субстрат яйца, и они будут развиваться под защитой актинии.

Рыбы-клоуны живут в симбиозе с актиниями, или морскими анемонами (см. картинку дня Рыбы-клоуны в актинии). Они объединяются в группы, число рыб зависит от размера анемона. Клоуны кооперируются для совместного выполнения сложной работы: например, чтобы перетащить к анемону кокосовые скорлупки или раковины. Вместе они чистят актинию и отгоняют рыб-бабочек, желающих ею полакомиться. Клоуны могут быть достаточно агрессивны, защищая свою территорию и родной анемон от вторжения конкурентов: самки особенно воинственны по отношению к другим самкам, а самцы по отношению к другим соразмерным им самцам.

Рыбы-клоуны Amphiprion polymnus в актинии Stichodactyla haddoni. фото © Kary Mar с сайта flickr.com

Обычно группа рыб-клоунов включает размножающуюся пару и до четырех помощников-самцов, которые непосредственно в размножении не участвуют. Члены группы не являются родственниками друг другу, согласно генетическому анализу. Это любопытно в том отношении, что не укладывается в ожидания концепции родственного отбора. Согласно этой концепции, если уж особи сами не размножаются, то их усилия должны быть направлены на помощь в размножении своим ближайшим родственникам.

В группе действует строгая иерархия. Самая верхняя ступень принадлежит самке, она может позволить себе агрессивные выпады в отношении других членов группы, она же и главный защитник гнезда (это кладка в несколько сотен икринок, за которой ухаживает самец). Ступенькой ниже располагается самец-супруг. Пока они оба живы, пара остается в моногамных отношениях, производя потомство по несколько раз в год. Следующие ступеньки иерархической лестницы занимают помощники, не участвующие в размножении, между которыми также выстроена строгая линейная система взаимоподчинения. Понять, кто какое место занимает в группе, очень легко: подчиненные особи всегда мельче тех, что стоят выше в иерархии. Это препятствует возникновению агрессии внутри группы.

Перемещение вверх по ступенькам иерархии возможно только в том случае, если особь, занимавшая прежде следующую ступеньку, погибла (или пропала без вести). Тогда рыбка немного подрастает, но не более, чем это возможно с учетом присутствия более важных персон. Таким образом, рост рыб клоунов (а также половое созревание) определяется скорее социальными факторами, нежели реальным возрастом — это действительно необычный феномен. Все эти процессы управляются через гипоталамо-гипофизарную систему гормональной регуляции.

Звуки, которыми клоуны пользуются при общении, тоже помогают поддерживать в группе субординацию. Эти звуки производятся при помощи движений челюстей и жаберных крышек. Свое высоко-статусное положение самка подкрепляет особыми щелчками. Самцы производят немного другие звуки, которые отличаются по длительности, частоте и другим параметрам.

Рыбы-клоуны сообща перемещают скорлупку кокоса к актинии. Слышны щелчки, производимые самкой

Клоуны — протандрические гермафродиты, они все рождаются самцами. Но если из группы по каким-то причинам исчезает самка, то примерно через две недели старший самец меняет пол и сам становится самкой, занимая пост королевы. Теперь он (то есть она) станет откладывать икру. Ну а следующий за ним самец получает возможность стать королем и отцом для очередного приплода. Превращение самца в самку начинается с изменений в мозг е, которые приводят к выделению гормонов гипофиза, вызывающие перестройки в гонадах (половых железах): женская часть гонад, в которой находятся спящие яйцеклетки, созревает, а тестикулы подвергаются полной резорбции. Это связано с изменением активности ароматазы в мозг е, а затем и в гонадах. Ароматаза — это фермент, который превращает андрогены (мужские половые гормоны) в эстрогены (женские половые гормоны). Изменения в мозг е обуславливают перемены в поведении рыбки, которая должна отныне принять на себя роль предводителя и защитника колонии.

Так что же в мультфильме про Немо не соответствует действительности (см. картинку дня Рыбы-клоуны в актинии)? Во-первых, дети рыб-клоунов не рождаются сразу такими яркими и красивыми, а расцвечиваются по мере взросления. Во-вторых, дети действительно отправляются в дальнее плавание (как и показано в мультфильме), но родителей это ничуть не беспокоит: взрослые клоуны привязаны к своему дому до конца жизни, а дети с рождения предоставлены самим себе. Ну и в-третьих, как мы видим, папа после гибели мамы должен был сам стать мамой.

Кадр из фильма BBC Blue Planet II.

Татьяна Романовская