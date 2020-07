Неуловимый окапи

Вы видите первое изображение окапи (Okapia johnstoni), по которому ученый мир узнал об этом животном. Оно было опубликовано в 1901 году в трудах Зоологического общества Лондона. Рисунок сделал исследователь Африки, ботаник, лингвист, художник и британский колониальный администратор (см. Administrator of the government) сэр Гарри Джонстон (Harry Johnston), в честь которого окапи и получил свое видовое название. Перед вами литография, выполненная английским иллюстратором Пьером-Жаком Смитом (Pierre Jacques Smit) по рисунку Гарри Джонстона.

В 1887 году исследователь и путешественник Генри Мортон Стэнли отправил в западный мир первые сообщения о неком животном, похожем на осла или лошадь, из лесов Конго (ныне Демократическая Республика Конго). Гарри Джонстон так был поражен известием о «лесной лошади», что решил во что бы то ни стало ее отыскать. В 1899 году он был послан специальным уполомоченным в Уганду, а в 1901 году приступил к поиску «лошади» в лесах на западном берегу реки Семлики, на границе Уганды и Конго (Уганда тогда была колонией Великобритании, а Конго — Бельгии). Живого окапи — так «лошадь» называли местные жители — ему встретить не удалось, только предполагаемые следы. Но Джонстон смог получить несколько кусочков шкуры от местных жителей, которые он тут же отправил в Лондон. Позже ему повезло больше: бельгийские офицеры добыли для него свежую шкуру окапи и череп. Детали внешности животного Джонстон выяснил у сопровождавших его местных жителей. По имеющимся материалам он сделал довольно точный рисунок.

Джонстон отправил письмо с рисунком британскому зоологу Филипу Склейтеру, который описал животное под именем Equus johnstony («лошадь Джонстона»). Когда в 1901 году в Лондон прибыли шкура и два черепа окапи, стало понятно, что никакая это не лошадь, а родственник жирафа. Сам Джонстон в одном из писем называл животное элладотерием (Helladotherium) — это род вымерших животных семейства жирафовых.

Череп окапи (слева) и жирафа (справа) в парке Царство животных Диснея (Disney's Animal Kingdom) во Флориде, США. фото с сайта zoochat.com

У окапи с жирафами схожи пропорции тела и ног, у тех и других есть оссиконы (костяные рожки) на голове и очень длинный язык, которым животные захватывают листья с деревьев и отправляют в рот. По современным представлениям, окапи — это ближайшие ныне живущие родственники жирафов, линии жирафов и окапи разошлись около 11,5 млн лет назад.

Окапи и жираф: сходства и различия. Информационная доска в парке Царство животных Диснея. фото с сайта commons.wikimedia.org

Местные жители, судя по всему, охотились на окапи задолго до того, как о них узнали европейцы. Они называли животное «атти», или «окапи». Но некоторые исследователи предполагают, что окапи за пределами Африки могли знать еще в V–VI веках до нашей эры: на фасаде огромного колонного зала Ападана в древнеперсидском городе Персеполе (ныне Иран) есть изображение, напоминающее окапи.

Рельеф на фасаде Ападаны в Персеполе (Иран), 520–485 гг. до н. э., подарок эфиопов Ахеменидам. Предположительно, это окапи (на это указывает длинная шея и оссиконы). С другой стороны, не переданы паттерны окраски ног и размер животного слишком невелик. Слева — с сайта oi.uchicago.edu, справа — с сайта livius.org

В 1909 году германо-американский таксидермист Герберт Ланг (Herbert Lang) и американский орнитолог Джеймс Чапин отправились в пятилетнюю экспедицию в Конго, надеясь добыть образцы для Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и даже поймать живого окапи для Бронксского зоопарка (США). Но днем окапи прячутся в почти непроходимых, густых и болотистых зарослях, выходя на более открытые и сухие участки леса в поисках пищи только ночью. Кроме того, у окапи хороший слух, и, заслышав охотников, они тут же скрываются в лесу. Поэтому встретить живого окапи белым людям снова не удалось. Удавалось только поймать животных в различные ловушки, чтобы добыть шкуру и скелет.

Самец окапи, убитый охотником. Животному подняли голову, чтобы оно выглядело живым. фото с сайта diglib1.amnh.org, 15 октября 1915 года

Но местные жители все-таки поймали для ученых недельного детеныша окапи, правда вскоре он умер из-за отсутствия молока (довольствие экспедиции было скудным, и детеныша кормили рисовой мукой, размешанной в воде).

Недельный детеныш окапи, пойманный для Герберта Ланга сыном вождя местного племени. фото с сайта diglib1.amnh.org

Привезти живого окапи не удалось, но несколько шкур исследователи доставили в Нью-Йорк. Сделанные из них чучела до сих пор можно увидеть в Американском музее естественной истории в диораме, показывающей среду обитания окапи.

Диорама, показывающая окапи в естественной среде обитания, Американский музей естественной истории. фото с сайта amnh.org

В Бронксском зоопарке окапи появились в 1937 году — первые в Америке. А двумя годами раньше окапи оказался в Лондонском зоопарке: в августе 1935 года король Бельгии Леопольд III подарил окапи принцу Уэльскому Эдуарду VIII, а принц передал его в зоопарк. Появление такого необычного животного за пределами Африки вызвало ажиотаж во всем мире. Но, увы, уже в ноябре того же года окапи погиб.

фото первого окапи в Лондонском зоопарке, 1935 год. фото с сайта madbushfarm.blogspot.com

В наши дни окапи живут в 143 зоопарках мира, их уже научились содержать в неволе. Но с наблюдениями в естественной среде обитания всё по-прежнему непросто. Шутка ли, первое фото живого окапи в природе удалось сделать только в 2008 году — через 107 лет после открытия! И сделал фото не ученый или фото граф, а автоматическая фото ловушка. Вот уж поистине это африканский единорог (так называли окапи за неуловимость)! Позже появились другие фото и даже видео. Все они сделаны фото ловушками.

Первые фото окапи в естественной среде обитания при свете дня, 10.08.2008, национальный парк «Вирунга», Демократическая Республика Конго. фото с сайта wired.com. За два дня до этого фото ловушкой в том же лесу был сделан первый ночной снимок окапи

Еще Джонстон писал, что окапи легко попадает в ловушки, из-за чего его быстрыми темпами истребляют жители Конго, и говорил о необходимости охраны этого замечательного животного. У окапи очень маленький ареал — северо-восточная и центральная часть Демократической Республики Конго. И хотя сейчас значительная часть этих территорий стала заповедниками и с 1933 года в республике были приняты меры по охране окапи, их ареал сократился со времени, когда Джонстон искал их в лесах около реки Семлики: окапи там уже не обитают. Основные угрозы для вида — вырубка лесов, расширение поселков, браконьерство. Вид относят к категории вымирающих.

Окапи жует листья в лесу Конго. Посмотрите и другие видео канала OkapiConservation, там есть еще, например, видео матери с детенышем

Столь неуловимый зверь, так долго скрывавшийся от науки, был эмблемой Международного общества криптозоологии (International Society of Cryptozoology). Оно было создано в 1982 году и прекратило свое существование в 1998 году. Будем надеяться, окапи такая судьба не постигнет.

Литография Пьера-Жака Смита по рисунку Гарри Гамильтона Джонстона из журнала Proceedings of the Zoological Society of London, 1901, vol. II (may–december).

Юлия Михневич