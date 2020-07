Невезучий «Остров дьяволов»

На фото — бермудский тайфунник, или кахоу (Pterodroma cahow), на острове Нонсач (Nonsuch Island) Бермудских островов. Этот классического облика представитель семейства буревестниковых — эндемик архипелага.

Бермудские острова — это небольшой архипелаг в северной части Атлантического океана примерно в тысяче километров от Северной Америки. С самого начала освоения человеком эти острова получили дурную славу. Моряки, навещавшие в XVI–XVII веках этот затерянный в океане уголок суши, рассказывали о чрезвычайно трудной навигации среди окружающих острова рифов и о потусторонних, дьявольских криках, преследовавших корабли, особенно в штормовую погоду. За Бермудами надолго закрепилось прозвище «Остров дьяволов» (The Isle of Devils). А в прошлом веке окрестности островов стали знамениты как зловещее место, где по необъяснимым причинам бесследно пропадают морские и воздушные суда. Сейчас первая ассоциация, которая приходит на ум при упоминании архипелага, — это зловещий Бермудский треугольник.

Действительно ли этот участок морской акватории отличается от других аналогичных мест по степени опасности для путешественников или это укоренившиеся в массовой культуре домыслы — вопрос открытый. Однако слухи о демонических голосах у бермудских берегов имели под собой основание. Эти крики издавали те самые кахоу (послушать их можно здесь). Подобно черному коту из известной песни, они считались вестниками несчастий для встретившихся с ними путников, но гораздо больше пострадали сами.

До открытия испанцами в 1503 году людей на Бермудских островах не было, и там гнездилось около миллиона кахоу. Но активное использование моряками и британскими поселенцами птичьих колоний в качестве доступного источника мяса, а также разорение гнезд привезенными свиньями, собаками, кошками и крысами быстро привели к исчезновению кахоу: с 1621 года вид считался вымершим. Однако небольшая часть птиц, судя по всему, смогла выжить в отдалении от обжитых человеком мест. В первой половине XX века на Бермудах стали находить отдельных птиц данного вида, столкнувшихся с маяками и антеннами. Наконец, в январе 1951 года на мелких скалистых островках в бухте Кастл (Castle Harbour) была открыта небольшая колония из 18 особей, которая тут же была взята под охрану.

Семидневный птенец кахоу. фото © J. Madeiros из документа Recovery Plan for the Bermuda Petrel (Cahow) Pterodroma cahow

Сейчас численность кахоу всё еще крайне мала и, по оценкам Международного союза охраны природы (МСОП), не превышает 200 взрослых особей. Однако даже столь плачевное положение вида выглядит неплохо по сравнению с судьбой многих других эндемиков Бермудских островов.

Специальные исследования истории аборигенной фауны этих мест начались совсем недавно, в начале XXI века. Они тесно связаны с именем американца Сторрса Олсона, патриарха современной палеоорнитологии. Долгие годы изучения им и его коллегами отложений из пещер и разломов в горных породах Бермуд обернулись двумя интересными открытиями в естественной истории архипелага.

Во-первых, биостратиграфия свежих осадочных пород Бермудских островов показала любопытную ярусность, соответствующую периодам плейстоценовых похолоданий и более коротких межледниковий. Каждый новый ледниковый период сильно понижал уровень мирового океана, что оборачивалось увеличением площади всех известных участков суши. Не были исключением и Бермудские острова. Увеличение площади в несколько раз увеличивало число пригодных для жизни мест и позволяло многим видам животных успешнее колонизировать архипелаг и обособляться в отдельные виды. Потепления, напротив, приводили к почти полному затоплению острова, после чего многие местные виды исчезали, а выжившие были вынуждены адаптироваться к изменившимся условиям (то же самое происходило, например, и на атолле Альдабра в Индийском океане; см. картинки дня Атолл Альдабра и «Воскресший» пастушок с Альдабры).

Карта Бермудских островов сегодня (черный цвет) и во времена плейстоценовых ледниковых максимумов (серый цвет). Рисунок из статьи S. L. Olson, et al., 2010. Prodromus of vertebrate paleontology and geochronology of Bermuda

Изменения условий жизни на Бермудах в привязке к климат ическим циклам хорошо отразились в габаритах улиток эндемичного рода Poecilozonites. Эти небольшие брюхоногие составляют порядка 95% ископаемой наземной фауны островов (раковины улиток хорошо сохраняются, да и численность этих беспозвоночных изначально была высокой). Большое количество пригодного для изучения материала позволило выявить в рамках истории этого рода несколько случаев продолжительного увеличения габаритов раковин в плейстоцене. Первоначально это связывали с расширением площади островов в гляциальные периоды и увеличением кормовой базы моллюсков (а едят они почти всё — растения, биопленки на камнях, иногда даже трупы животных). Однако Олсон с коллегами смог выявить еще один важный фактор. Во время каждого из гляциалов на Бермудских островах обитал определенный набор хищников, и увеличение габаритов улиток скорее всего объяснялось коэволюцией с ними и необходимостью уберечь себя от поедания (крупные улитки обладали либо более прочной раковиной, либо просто пролезали в глотку не каждому хищнику). Сами хищники, судя по всему, вымирали во время каждого последующего интергляциала (межледниковья), после чего их место занимал очередной вселенец. Улитки переживали периоды межледниковий, уходя в более мелкую размерную нишу (для мелких особей пищи хватало).

Изменения размеров улиток Poecilozonites и их связь с присутствием на Бермудских островах хищников в среднем и позднем плейстоцене. Слева — процент площади открытой суши на платформе Бермудских островов и силуэты известных хищников, обитавших на них в отдельные периоды (пастушок Rallus recessus, нелетающая утка Anas pachysceles, журавль Grus latipes, черепаха Hesperotestudo bermudae). В центральной колонке — морфотипы улиток, демонстрирующие связь с ледниковыми и межледниковыми циклами. Правый столбец указывает на колебания уровня мирового океана за рассматриваемый отрезок времени. Рисунок из статьи S. L. Olson, P. J. Hearty, 2010. Predation as the primary selective force in recurrent evolution of gigantism in Poecilozonites land snails in Quaternary Bermuda

Во-вторых, изучение наиболее свежих субфоссильных (не полностью окаменевших) птичьих останков с Бермудских островов показало, что с момента вселения на архипелаг человека и синантропных (живущих рядом с человеком) млекопитающих его орнитофауна утратила несколько эндемичных видов птиц: квакву Nyctanassa carcinocatactes, канюка Bermuteo avivorus, сыча Aegolius gradyi, шилоклювого дятла Colaptes oceanicus и тауи Pipilo naufragus. Сейчас на островах стабильно гнездятся 17 видов птиц, но лишь кахоу и местный подвид белоглазого виреона (Vireo griseus bermudianus) являются эндемиками архипелага. Все виды гнездящихся или гнездившихся наземных птиц Бермуд имеют американское происхождение.

Слева — сравнение костей черепной коробки и клюва бермудского тауи (во всех парах — слева) и ныне живущего красноглазого тауи (Pipilo erythrophthalmus), его ближайшего родственника и вероятного предка. Длина масштабного отрезка — 2 см. фото из статьи S. L. Olson, D. B. Wingate, 2012. A new species of towhee (Aves Emberizidae Pipilo) from Quaternary deposits on Bermuda. Справа — красноглазый тауи (самец) в естественных условиях. Бермудский тауи выглядел сходно, но был немного крупнее и отличался заметной редукцией костей крыльев и киля. фото © Davey Walters с сайта ebird.org, штат Вирджиния, США

Вышеупомянутые пять вымерших в голоцене эндемиков фигурируют в дневниковых наблюдениях путешественников, посещавших архипелаг вскоре после его открытия. Но описания этих птиц кратки и не очень информативны. Так, британский путешественник и писатель Уильям Стрейчи (William Strachey) в воспоминаниях о пребывании на Бермудах в 1609–1610 годах писал о «воробьях, жирных и пухлых, как наши овсянки, но крупнее» — судя по всему, имея в виду бермудских тауи, которые действительно имеют отдаленное родство с овсянками. Однако даже такие отрывочные сведения позволяют судить о том, что люди застали этих птиц, и, вероятнее всего, способствовали их исчезновению. Наиболее губительными антропогенными факторами считаются интродукция наземных млекопитающих, которых ранее на Бермудах не было, и уничтожение первичных биотопов под нужды человека. По вине человека сократилась численность и других животных Бермуд: из-за инвазивных хищных улиток и планарий (а также крыс и муравьев) былое разнообразие улиток рода Poecilozonites уменьшилось до двух видов, оба находятся на грани исчезновения. Также на грани вымирания находится единственный автохтонный вид ящериц — бермудский сцинк (Plestiodon longirostris).

Улитка Poecilozonites bermudensis. фото из Честерского зоопарка, в котором ведется программа по восстановлению популяции вида в условиях неволи

Сложная судьба экосистем архипелага с циклами поднятий и затоплений в плейстоцене, постоянными ударами тропических циклонов, да еще и с антропогенным финалом в голоцене заставляет невольно вспомнить другую знаменитую советские годы песню — «Остров невезения». Однако анализ мирового опыта изучения островных экосистем показывает, что аналогичные процессы имели место практически на всех изолированных океанических островах. Вселение видов в подобные экосистемы на короткой дистанции сулит райскую жизнь в стабильном климат е и с низким прессингом хищников, однако на длинной дистанции оборачивается гораздо более высоким риском исчезновения (который усиливается с прибытием на острова человека), чем существование в переменчивых, полных опасностей условиях жизни на материках.

фото © Jeremy Madeiros с сайта birdlife.org.

Павел Смирнов