Иконолиты профессора Берингера

Весной 1725 года один из студентов, которых профессор Вюрцбургского университета в Баварии Иоганн Берингер (Johann Beringer) нанял для сбора окаменелостей в окрестностях города, принес ему несколько странных камней. Камни найденные, по словам студента, на горе Айбельштадт (Eibelstadt) неподалеку от Вюрцбурга, были необычными: на поверхности небольших кусков мягкого известняка были видны выпуклые фигуры червей, лягушек, насекомых и птиц. На некоторых камнях оказались даже не отдельные фигуры, а целые сцены из жизни животных: паук ловит муху, пчела собирает нектар из цветка и т. д.

Вскоре сам Берингер вместе с двумя другими студентами, также нанятыми им для сбора коллекций, отправился в указанное место и действительно обнаружил там множество похожих необычных камней. В течение 1725 года профессор и его помощники неоднократно посещали гору Айбельштадт и собрали огромную коллекцию удивительных находок. Берингер считал их окаменелостями, но понимая, что они принципиально отличаются от всех ранее встречавшихся ему окаменелостей, он дал им специальное название — иконолиты (Iconolithes). Некоторые из них вы видите на главном фото .

К концу года коллекция иконолитов разрослась почти до тысячи, а по некоторым данным — до двух тысяч экземпляров (490 из них сохранились в музеях до настоящего времени). Стало понятно, что в целом их можно разделить на несколько категорий. Часть из них изображала живых существ: различных «гадов» (земноводных, пресмыкающихся, каких-то странных подводных тварей), насекомых и паукообразных, птиц, а также цветы. Часть несла изображения космических объектов: солнц а (с человеческим лицом посередине!), Луны, звезд и комет. Часть иконолитов была украшена изображениями букв из еврейского алфавита, иногда они складывались в слова. Некоторые имитировали вполне узнаваемые окаменелости — раковины двустворчатых моллюсков и улиток, было даже несколько аммонитов (справа на главном фото ), однако эта категория иконолитов была самой малочисленной.

Иконолиты с лягушками и бабочками. На правой таблице вверху и внизу видны стилизованные аммониты. Изображения из книги Берингера «Lithographiae Wirceburgensis» (2-е издание, 1767 год)

Берингер забросил прочие исследования и отдал все силы и время изучению иконолитов. Считая их природным феноменом, он, по словам современников, приходил в восторг от мысли, что на его долю выпало великое открытие. Коллеги Берингера по Вюрцбургскому университету — географ и математик Игнац Родерик (Ignatz Roderick) и историк, главный библиотекарь университета Георг фон Экхарт (Georg von Eckhart) поначалу поддерживали его начинание, подбадривали исследователя и разделяли его восторг от открытия. Однако, когда Берингер заявил, что пишет об иконолитах книгу, которая будет преподнесена в дар правителю Вюрцбурга епископу фон Гуттену (Christoph Franz von Hutten) и прославит их город во всем христианском мире, они помрачнели и вскоре начали отговаривать его, приводя доводы в пользу искусственного происхождения иконолитов. Однажды они даже показали Берингеру следы ножа на одном из камней, но увлеченный профессор на это ответил, что если в кладе древнеримских монет попалась одна фальшивая монета, это вовсе не значит, что Древнего Рима никогда не было. Может, этот фальшивый иконолит вырезали древние германцы в подражание настоящим ископаемым?

Целая «экосистема» на иконолите. Изображение из книги Берингера «Lithographiae Wirceburgensis» (2-е издание, 1767 год)

Берингер работал быстро, от скептических мнений отмахивался и уже в 1726 году посвященная иконолитам монография «Lithographiae Wirceburgensis» была написана и напечатана. Украшенная помпезной гравюрой с изображением иконолитов, Вюрцбурга и герба Вюрцбургского епископства, книга была преподнесена в дар правящему епископу фон Гуттену. Эта монография действительно принесла Берингеру всемирную славу, но не совсем такую, как он ожидал. Практически сразу после ее выхода в свет Берингер понял, что был жестоко обманут. За розыгрышем стояли его коллеги — Родерик и фон Экхардт, те самые, которые поначалу активно убеждали его в природном происхождении иконолитов, а когда шутка зашла слишком далеко, попытались переубедить, но безуспешно. Все иконолиты вырезал из мягкого известняка лично господин Родерик. Заговорщики подкупили одного из сборщиков окаменелостей Берингера, и тот не только приносил профессору поддельные окаменелости, но и раскладывал их на горе Айбельштадт в тех местах, которые посещали Берингер и два других студента, ничего не знавшие об обмане.

Титульный лист раздела с иллюстрациями из посвященной иконолитам книги Берингера «Lithographiae Wirceburgensis» (2-е издание, 1767 год)

Что именно убедило Берингера в том, что его обманули, и как он вычислил обманщиков, сказать трудно. В интернете ходит легенда, будто бы уже после выхода книги он нашел камень, на котором было написано «Берингер — дурак» (или просто «Берингер», без всяких обзывательств). Однако профессиональные историки, изучавшие «окаменелости» Берингера, о таком камне не упоминают. Возможно, что его убедил просвещенный епископ Вюрцбургский, а может быть (и скорее всего), Родерик и фон Экхардт сами, случайно или намеренно, придали огласке происхождение иконолитов. Однако история закончилась для них плохо. Берингер подал в суд. Там шутники пытались оправдаться, объясняя, что просто хотели проучить Берингера за его надменность и презрение к коллегам, но суд счел их виновными — в итоге Игнац Родерик был изгнан из Вюрцбурга, а Георга фон Экхардта уволили из университета и закрыли ему доступ в библиотеку. После того как обман раскрылся, иконолиты прозвали «лживыми камнями» (Lugensteine).

Сейчас историю Берингера и его фальшивых окаменелостей с большими или меньшими искажениями и домыслами можно найти на множестве развлекательных сайтов и в книгах типа «Истории человеческой глупости», однако мало кто из авторов этих публикаций задается вопросом, как профессор мог принять явно искусственные камни за настоящие окаменелости. Возможно, что Берингер действительно был самовлюбленным человеком, не умевшим критически относиться к своим идеям, но как он мог проигнорировать изображения улыбающегося солнц а или букв из иврита? Какое отношение они могут иметь к окаменелостям?

Иконолиты с птицами, астроном ическими объектами и буквами иврита. Иллюстрации из книги Берингера «Lithographiae Wirceburgensis» (2-е издание, 1767 год)

На самом деле, для ученого того времени в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Натуралисты и естествоиспытатели далеко не сразу пришли к очевидному, казалось бы, выводу о том, что окаменелости являются остатками живших когда-то организмов. Хотя гениальный Леонардо да Винчи еще в начале XVI века в своей тетради, известной как «Лестерский кодекс», записал, что каменные раковины под Вероной являются остатками морских моллюсков, оказавшихся там в незапамятные времена из-за изменения границ суши и моря, эта идея очень медленно пробивала себе дорогу. Гораздо большую популярность в XVI–XVIII веках получила гипотеза, выдвинутая античными философами (в том числе ее придерживался Аристотель), согласно которой окаменелости росли прямо в скалах под действием некой божественной формообразующей силы. При этом сходство окаменелостей с живыми существами считали следствием того, что и те и другие формируются под действием одних и тех же сил и энергий, только в разных средах.

Ископаемые зубы акул и голова современной акулы (считается, что она успела немного испортиться до того, как была зарисована, и из-за этого выглядит несколько странно). Иллюстрация из публикации Нильса Стенсена 1667 года с сайта scihi.org

Большинство европейских ученых эпохи Возрождения, открывших для себя труды античных философов, поначалу приняли именно эту версию происхождения окаменелостей. Правда, в XVII веке исследователи стали постепенно отказываться от античной идеи и склоняться к тому, что окаменелости всё-таки являются остатками живых существ. Так, в 1665 году английский естествоиспытатель и изобретатель Роберт Гук не только признал органическую природу раковин аммонитов, но и впервые указал на их родство с современным наутилусом (Nautilus pompilius), обитающим в Тихом и Индийском океанах, раковины которого уже были известны в Европе к тому времени. А годом позже Нильс Стенсен, натуралист и при этом католический епископ, позже причисленный к лику блаженных, доказал, что «каменные языки» (glossopetrae), встречающиеся в скалах на побережье Средиземного моря, на самом деле являются окаменевшими зубами акул.

Но тут в науку вмешался конфликт идеологий. Исследователи, считавшие каменные раковины аммонитов и акульи зубы остатками морских животных, должны были объяснить, как те оказались на вершинах гор, иногда в сотнях километров от моря. Вариантов было два: либо границы моря и суши изменялись в доисторическую эпоху, либо окаменелости на вершины гор забросил Всемирный потоп, описанный в Библии. Некоторые натуралисты, даже имевшие непосредственное отношение к церкви, к примеру итальянский священник Джованни Спада (Giovanni Jacopo Spada), ставили факты выше мифов и писали, что хотя Всемирный потоп и мог занести в горы раковины аммонитов или остатки рыб, но ископаемые коралловые рифы толщиной в несколько метров, которые встречаются в итальянских горах, никак не могли успеть вырасти там за время этого наводнения. Однако в целом версия потопа («дилювиальная гипотеза», см. Дилювий) многим казалась более простой и понятной, она не требовала введения каких-то дополнительных допущений (вроде изменения границ моря и суши или поднятия гор, вызванного неизвестными силами) и благодаря этому быстро стала популярной. Наиболее известные и активные на рубеже XVII и XVIII веков сторонники органической природы окаменелостей, к примеру британский геолог Джон Вудворд (John Woodward), были одновременно и непоколебимыми приверженцами дилювиальной гипотезы.

Рост популярности дилювиальной гипотезы привел к тому, что многие антиклерикально настроенные философы и натуралисты XVIII века вернулись к античным идеям и стали активно их пропагандировать. В их представлении рост окаменелостей в скалах не требовал обязательного божественного вмешательства, форматирующие энергии могли быть одним из естественных законов природы, в то время как признание окаменелостей остатками живых существ неизбежно (на их взгляд) вело к признанию Библейского потопа реальным событием.

Ярким представителем такой антиклерикальной философии был Вольтер. Хотя его сочинения, посвященные природе окаменелостей, вышли через 20 лет после публикации Берингера, они в целом дают замечательное представление об идеях, характерных для заметной части научного сообщества в XVIII веке. Прекрасно зная о гипотезе Гука и Вудворда, предполагавших родство аммонитов и современных наутилусов, Вольтер, тем не менее, в двух своих сочинениях в 1746-м и 1768 годах жестко критиковал эту идею, утверждая, что аммониты не имеют ничего общего с современными раковинами, что доплыть из Индии (где водятся наутилусы) до Европы они бы не могли, да и наутилусов вообще никто толком не видел. А находки раковин двустворчатых моллюсков в горах Европы он объяснял тем, что их привезли крестоносцы или паломники, возвращаясь из Сирии, и разбросали по пути своего следования. А современник Вольтера, французский философ-натуралист Жан Батист Рене Робине вообще заявил, что верящие в возможность окаменения костей или раковин натуралисты подобны дикарям, которые, увидев портрет человека, решают, что это настоящий человек волшебным образом превратился в тонкий слой холста и краски.

Слева — английский натуралист и палеонтолог Джон Вудворд, справа — французский философ Вольтер. Вудворд был известным сторонником органической природы окаменелостей и, одновременно, Всемирного Потопа; Вольтер отрицал и то, и другое. Изображения с сайтов blog.geolsoc.org.uk и en.wikipedia.org

Хотя многие геологи и палеонтологи в XVIII веке игнорировали эти рассуждения и были убеждены, что окаменелости являются остатками живых существ, античная гипотеза продолжала существовать и на полном серьезе обсуждаться учеными. Знали эту гипотезу и недоброжелатели Берингера: некоторые современные исследователи полагают, что Родерик вырезал иконолиты не бессистемно, а в соответствии с концепцией философов-неоплатоников.

Учитывая всё это, становится понятно, почему Берингера не насторожила явная искусственность его находок. Он, как и многие его современники, допускал, что окаменелости могли сформироваться непосредственно в скалах, и, будучи верующим человеком, склонялся к тому, что они сотворены Богом. В таком случае странная форма иконолитов, отличающая их от обычных окаменелостей, могла быть неким знаком, сообщением, оставленным Всевышним. При этом стоит отметить, что Берингер был настоящим ученым. В своей книге он не стал настаивать на одной единственно верной гипотезе, а рассмотрел все возможные версии происхождения иконолитов, включая самые экзотические. Среди прочих версий Берингер рассматривал и возможность искусственного создания иконолитов. Однако гипотезу о том, что они могли быть сделаны древними германцами, он справедливо отбросил на том основании, что эти люди не знали иврита. А версию о том, что иконолиты могли быть созданы его современниками, он счел несостоятельной из-за большого количества находок — кому придет в голову вырезать из камня даже тысячу (а тем более две тысячи) столь разнообразных изображений? Он сильно недооценил своих недоброжелателей!

В заключение можно сказать, что история с иконолитами действительно обессмертила имя Берингера. Если бы не этот розыгрыш, кто, кроме одного–двух профессиональных историков, знал бы имя заурядного профессора из маленького баварского городка? До нас не дошел даже его портрет (на рисунке, который некоторые сайты выдают за портрет Берингера, на самом деле изображен Иоганн Геснер). Однако отношение к нему как к наивному и тем более глупому человеку крайне несправедливо. Он был человеком своего времени, и он поступил как настоящий ученый, обсудив в своей монографии все возможные варианты возникновения иконолитов. Книга «Lithographiae Wirceburgensis» была переиздана в 1767 году, уже после смерти Берингера, а в ХХ веке вышел ее перевод на английский язык (оригинал был написан на латыни), и сейчас это издание является интереснейшим памятником истории науки. Вероятно, Берингер действительно был склонен зазнаваться и искренне верил, что именно ему вдруг открылась невиданная прежде тайн а природы, — но подобные заблуждения бывают характерны и для ученых нашего времени.

фото из статьи P. D. Taylor, 2017. Fake fossils by the hundred-the story of Johann Beringer's ‘lying-stones’.

Александр Мироненко