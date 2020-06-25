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Леопард и сом

Леопард и сом

Перед вами самка леопарда, поймавшая крупного сома. Заполучить такую необычную добычу ей помогла засуха. Пересохший канал Савут в национальном парке Чобе в Ботсване превратился во фрагментированные грязевые ямы, и жившие в нем сомы оказались заперты в мелких лужах: они не могли ни уплыть, ни погрузиться на дно. Тут-то их и подстерегла пятнистая хищница.

Самка леопарда, мать двоих детенышей, охотится на сомов, измазываясь в грязи. Смотрите также видео ночной охоты

Наличие воды в канале зависит от обилия дождей. Почти 30 лет канал был сухим, а с 2010-го по 2015 год он был полноводным: окрестные территории зеленели, привлекая множество животных, а те, в свою очередь, привлекали фотографов. Впрочем, в это время леопарды за рыбалкой замечены не были. Только когда в 2015 году дожди стали слабее и канал снова начал пересыхать, фотограф Джеймс Гиффорд стал свидетелем охоты леопарда на сома. Несмотря на то что за добычей им приходилось буквально «падать лицом в грязь», леопарды быстро освоили новый способ охоты.


Леопард и сом

Самка леопарда с добытым сомом, одним из десяти, пойманных за день. Этого она несла своему детенышу. фото © James Gifford, со страницы фотографа в Фейсбуке, национальный парк Чобе, Ботсвана


Леопарды живут и охотятся поодиночке, затаиваясь и нападая из засады. Чтобы защитить свою добычу от львов и гиен, они затаскивают ее на дерево (см. картинку дня тайник леопарда). Рацион леопардов очень разнообразен. Их жертвами становятся различные копытные, чаще молодые (импалы, спрингбоки, антилопы-дукеры, бушбоки, болотные козлы, кистеухие свиньи, бородавочники, буйволы), приматы (бабуины, мандрилы, большие белоносые мартышки), грызуны (например, большие тростниковые крысы), птицы, рептилии; не брезгуют они и падалью. Леопарды предпочитают добычу массой 10–40 кг.

Среди необычных жертв леопарда можно вспомнить также питонов. Но добыть их — еще намного сложнее, чем скользких рыбин. В прошлом году в национальном парке Масаи-Мара на юго-западе Кении туристы сняли видео о противостоянии леопарда и иероглифового питона. Леопард решил поживиться питоном, но тот был не настроен сдаваться и активно защищался. Хоть питон и не ядовитая змея, его укусы достаточно болезненны, а размер позволял ему вступить в схватку. В какой-то момент питон обхватил леопарда кольцами и обездвижил, так что уже казалось, что леопард проиграл; однако, изловчившись, он вырвался и, хромая, удалился.


Леопард и сом

Самка леопарда и ее детеныш перетягивают недавно пойманного двухметрового иероглифового питона. фото © Josh Scheinert с сайта dailymail.co.uk, заповедник Mala Mala Game Reserve, ЮАР


На рыб (см. видео) и змей охотятся также ягуары — крупные кошки тропических дождевых лесов Центральной и Южной Америки. Не боятся они нападать даже на самых больших змей — анаконд. Рацион ягуаров так же разнообразен, как и у леопардов, охотятся они часто тоже из засады — прячутся в высокой траве или на дереве неподалеку от водоемов, подстерегая идущих на водопой животных — капибар, оленей мазам, свиней пекари, тапиров, муравьедов. А иногда они добывают пищу прямо в воде.

Два ягуара (один из них меланист) охотятся на зеленую гигантскую анаконду

фото © James Gifford с сайта questkerdowney.com.

Анна Евсеева

25 июнь 2020 /
Фоторепортаж
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