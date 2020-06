Рыба-архитектор

На фото — удивительной красоты рисунок из песка на дне Восточно-Китайского моря, созданный... рыбьими плавниками. В центре виден его создатель — бело-пятнистый иглобрюх-торквигенер Torquigener albomaculosus. Чем изысканнее выйдет у самца песчаное гнездо, тем больше самок, привлеченных красотой гнезда, отложат в нем икру.

В 1995 году дайверы впервые обнаружили странные круговые конструкции диаметром два метра у южных берегов японского острова Осима архипелага Рюкю на глубине 10–27 метров. Почти двадцать лет природа этих сооружений оставалась загадкой, пока в 2011 году подводный фото граф Йоджи Оката (Yoji Okata) не увидел маленькую рыбку, покрытую многочислеными белыми пятнышками, которая возводила на дне моря круги из песка. В июле 2012 года команда компании BBC вместе с Дэвидом Аттенборо сняла документальный фильм, посвященный маленькому строителю. И только в 2014 году вышла научная статья с описанием этого вида.

Самец бело-пятнистого иглобрюха-торквигенера строит гнездо

Бело-пятнистый иглобрюх стал двадцатым видом рода Torquigener. Торквигенеры — это родственники ядовитых рыб, из которых делают знаменитое японское блюдо фугу, они относятся к семейству иглобрюхих. Бело-пятнистый иглобрюх-торквигенер — это небольшая рыбка длиной 8–12 см. Голова и тело усеяны множеством белых пятен (отсюда и видовое название albomaculosus — «бело-пятнистый») и маленьких шипиков, сверху они покрыты тонкой коричневой сеткой, брюхо — серебристо-белое.

Самцы этих рыб не обладают яркой окраской или какими-то другими особенностями, способными привлечь самок. С этой целью они строят те самые большие круглые гнезда из песка диаметром один-два метра и украшают их осколками раковин и кораллов. Начинается строительство с выбора места: важно, чтобы хватало мелкого песка и было несильное течение.

Выбрав подходящую территорию, самец наносит «разметку» хвостовым и грудными плавниками, прижавшись телом ко дну. Десятки небольших ямок намечают контур будущей конструкции. На второй день, всё так же с помощью плавников, он прокладывает радиальные канавки, а в центре образуется круглая впадина. В последующие дни самец доводит гнездо до ума: расширяет центральную часть, увеличивает размер сооружения и число канавок — всего их будет около тридцати. Приостанавливая колебания плавников по ходу движения, самец регулирует высоту хребтов и глубину канавок. В процессе строительства мелкие частицы песка переносятся к центру.

Этапы построения гнезда: a — ранняя стадия; b — средняя стадия; c — конечная стадия; d — гнездо после нереста. фото © Yoji Okata из статьи H. Kawase et al., 2013. Role of huge geometric circular structures in the reproduction of a marine pufferfish

Создание гнезда занимает 7–9 дней. В последний день самец анальным плавником рисует несимметричный узор в центре сооружения. Там же он находит кусочки раковин и кораллов, которыми украшает пики «хребтов».

Самец бело-пятнистого иглобрюха-торквигенера украшает гнездо раковинами. фото из статьи K. Matsuura, 2014. A new pufferfish of the genus Torquigenerthat builds «mystery circles» on sandy bottoms in the Ryukyu Islands, Japan (Actinopterygii: Tetraodontiformes: Tetraodontidae)

На этом этапе появляется самка. При ее приближении самец «подбрасывает» вверх небольшое количество песка в центральной части — вероятно, для того, чтобы самка смогла оценить его качество и количество (которое имеет большое значение для инкубации икры). Если самку всё устраивает, она подплывает к центральной части гнезда. Самец отплывает, а потом резко бросается к ней, повторяя такое поведение несколько раз. Затем они опускаются на дно, самка откладывает икру в песок, а самец оплодотворяет ее. Одна и та же самка может уплывать и возвращаться несколько раз, откладывая 1–4 яйца за приход. Самец уже не демонстрирует заново качество песка, но продолжает игру «уплыл-приплыл». За день он может оплодотворить икру нескольких самок: они делают кладки в одном гнезде, а самец несколько дней (шесть или дольше, в зависимости от температуры воды) следит за всеми яйцами одновременно.

Брачное поведение бело-пятнистых иглобрюхов-торквигенеров. a — самец (отмечен черной стрелкой) разбрасывает частицы песка в центре гнезда, завидев самку (белая стрелка); b — самец (слева) подплыл к самке; c — самка на дне перед нерестом (справа); d — самец покусывает самку, пока она откладывает икру. фото из статьи H. Kawase et al., 2014. Spawning behavior and paternal egg care in a circular structure constructed by pufferfish, Torquigener albomaculosus (Pisces: Tetraodontidae)

Рисунок в центральной части гнезда и рельеф наружных колец начинают разрушаться еще во время брачных игр. Однако самец не обращает на это внимания. После того как самки отложат икру, он не восстанавливает былое величие гнезда, а занимается только потомством. Будущий отец убирает мусор из центральной части, отгоняет других рыб, приносит песок во рту туда, где это необходимо, перемешивает его. К моменту вылупления мальков сооружение уже сильно разрушено течением. Когда появляются мальки, самец покидает гнездо, а новое строит в другом месте. Возможно, это связано с нехваткой мелкого песка после размывания старого гнезда. Следующее гнездо самец может строить параллельно с заботой о предыдущих кладках. Ежедневно несколько раз в день он покидает свое потомство на 30–40 минут, чтобы возвести еще один архитектурный шедевр.

Характеристки гнезда имеют большое значение при выборе полового партнера не только у бело-пятнистого иглобрюха-торквигенера. Например, голубопятнистые океанские спинороги Canthidermis maculata также строят песчаные гнезда диаметром около одного метра, самцы цихлиды Cyathopharynx furcifer, живущие в озере Танганьика, делают в песке небольшие кратеры, а трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) строит гнезда из песка, водорослей и палочек, скрепляя всё это секретом почек.

Но только бело-пятнистый иглобрюх-торквигенер обустраивает не только место для откладывания икры, но еще и область вокруг, да еще и декорируя ее. Рельефные круги, украшенные ракушками, играют большую роль при выборе самкой будущего отца ее потомства. Кроме того, благодаря канавкам такая конструкция позволяет эффективнее собирать в центре мелкие частицы песка, необходимые для построения узора и инкубации икры.

Кадр из фильма BBC.

Алёна Шурпицкая