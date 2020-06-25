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Лось в океане

Лось в океане

На фото, сделанном в начале мая, лось принимает соленые ванны в Тихом океане у побережья Камчатки. За купанием его застали инспекторы Кроноцкого заповедника (см. видео). Лось стоял в холодной воде почти час, а после неспешно обсыхал на берегу под лучами солнца еще 20 минут. Его спокойствие было нарушено появлением бурого медведя. Лось побежал вдоль побережья, медведь погнался за ним, и оба они скрылись из вида (см. видео). Через час медведя снова увидели на прежнем месте. Видимо, охота не удалась, и лосю удалось скрыться.


Лось в океане

Бурый медведь приближается к лосю. фото © Анна Елисеева, Кроноцкий заповедник, Камчатка, май 2020 года


В основном бурые медведи — растительноядные животные. Но иногда охотятся на других млекопитающих, в том числе и на лосей (см. картинку дня Запасливый мишка с Покормёжного), а также едят насекомых (см. картинку дня Байкальские медведи-энтомофаги). Обычно к хищничеству медведи прибегают весной, когда других кормов еще недостаточно.

Лоси тоже растительноядные: питаются побегами деревьев и кустарников, хвоей, корой, грибами, травами, водной растительностью (рдестами, кувшинками, кубышками, чилимом). Но в такой пище недостаточно соли, поэтому в местах, где это возможно, лоси выходят к морским побережьям в поисках выброшенных прибоем водорослей, чтобы полизать соленый песок, выпить воды. Либо ищут солонцы — участки почвы с повышенным содержанием минеральных веществ, а также охотно посещают искусственные солонцы, устроенные человеком.


Лось в океане

Самец лося на искусственном солонце. Часто солонцы устанавливают в охотничьих хозяйствах или на особо охраняемых природных территориях для привлечения животных. фото с фотоловушки, установленной в национальном парке «Таганай» с сайта taganay.org


Но зачем лось в Кроноцком заповеднике так долго купался в холодном море? Возможно, принятие подобных ванн помогает избавиться от эктопаразитов, которые во множестве паразитируют на лосях и других копытных животных, — например, иксодовые клещи, вши, власоеды. Вообще, лосей часто можно заметить в воде, они способны преодолевать вплавь большие расстояния, летом прячутся в реках и озерах от гнуса и жары, заодно ныряя за водными растениями (см. картинку дня Гнусная мошка).

Лось кормится водными растениями в озере в Канаде, ныряя за ними и задерживая дыхание до минуты

Вы наверняка заметили, что у лося на главном фото нет рогов. Именно за выдающиеся рога лосей называют сохатыми: лосиные рога имеют широкую лопатообразную пластину-основание и отростки, что придает им сходство с сельскохозяйственной сохой. Рога имеют только самцы и используют их в соревновании за самок. В ноябре-декабре они их сбрасывают, а в конце апреля или в мае рога начинают отрастать заново. Так что герой нашей истории, произошедшей в начале мая, либо самец с еще не отросшими рогами, либо лосиха.

фото © Анна Елисеева, Кроноцкий заповедник, Камчатка, 4 мая 2020 года.

Анна Евсеева

25 июнь 2020 /
Фоторепортаж
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