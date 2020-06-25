Пьющая коала

На фото — коала слизывает воду со ствола эвкалипта после дождя в региональном парке «Ю Янгс» (You Yangs Regional Park) австралийского штата Виктория. Долгое время считалось, что коалам достаточно жидкости, получаемой с пищей. Но недавно ученые выяснили, что это не так.

Коалы питаются в основном листьями эвкалиптов и предпочитают те, в которых содержится не менее 55% воды (см. картинку дня Диета коал): перед тем как съесть лист, они обнюхивают его и пробуют на вкус. Коалы выбирают деревья, растущие поблизости от водоемов, так как в их листьях больше влаги. Эти сумчатые ведут совсем неактивный образ жизни, проводя во сне до 22 часов, минимально теряют воду через кожные покровы и дыхание. Поэтому ученые долгое время считали, что им хватает воды, получаемой с пищей. Но только не во время засухи.

Коалы обитают на востоке Австралии, в районах с максимальной летней температурой 37,7°C. При более высокой температуре в засушливые сезоны многие коалы погибают от обезвоживания, так как в это время воды в листьях недостаточно. В такие периоды неоднократно наблюдали коал, пьющих воду из естественных водоемов или бассейнов. Так было, например, во время жары и засухи перед лесными пожарами в штате Виктория в 2009 году. Температура воздух а тогда была выше 43°C (максимально 46,4°C).

Во время особо разрушительных пожаров, начавшихся в прошлом году (см. 2019–20 Australian bushfire season), спасатели и местные жители давали коалам пить воду из бутылок, а истории и фото графии, запечатлевшие подобные трогательные моменты, облетели весь мир. Но поить животных из бутылки оказалось не слишком хорошей идеей: известен как минимум один случай, когда коала, которую спасли из пожара, напившись воды, умерла от аспирационной пневмонии (из-за попадания воды в легкие). Пить воду, запрокинув голову, для коал неестественно и опасно, спасатели этого не знали. После этого случая ветеринары рекомендовали людям поить животных из мисок, ставя их на землю.

Велосипедист поит коалу на Аделаидских холмах, штат Южная Австралия. фото с сайта metro.co.uk

В 2016 году ученые провели эксперимент, будут ли зверьки пить воду из расставленных на земле и деревьях поилок. Исследование длилось в течение года в штате Новый Южный Уэльс и показало, что коалы активно используют поилки, пьют воду регулярно, даже в холодные месяцы. Но чаще всё же в жаркую и сухую погоду.

Коалы возле поилок в штате Новый Южный Уэльс. фото из статьи V. S. A. Mella et al., 2019. Needing a drink: Rainfall and temperature drive the use of free water by a threatened arboreal folivore

Но пьют ли воду коалы, не измученные обезвоживанием и не имеющие под рукой заботливо поставленных учеными поилок? Действительно ли им хватает воды из листьев эвкалипта? Статья, вышедшая в мае этого года, показывает, что да, пьют. За 2006–2019 годы в региональном парке «Ю Янгс» в штате Виктория ученые наблюдали 44 случая, когда сумчатые зверьки слизывали воду с ветвей и стволов деревьев во время или после дождя. Еще двух пьющих таким образом коал заметили местные экологи на Ливерпульских равнинах (Liverpool Plains) в штате Новый Южный Уэльс. Все эти наблюдения были сделаны более или менее случайно, так как во время проливных дождей и гроз исследования обычно не проводятся из-за их небезопасности для ученых. Похожие наблюдения, но единичные, были описаны еще в 70–80-х годах прошлого века, но такое поведение считалось исключением. Теперь же можно сказать, что это обычное поведение коал.

Взрослый самец коалы слизывает воду со ствола эвкалипта во время дождя. Видео было сделано 11 октября 2019 года в Новом Южном Уэльсе местными экологами. Коала пила в течение 34 минут

Коалы предпочитали деревья с гладкой корой, потому что с них легче слизывать воду, и вообще выбирали деревья для жизни и пропитания так, чтобы они были удобны и для питья. Более того, коалы, находившиеся во время дождя на земле, залезали на дерево, чтобы попить. Несколько из заснятых на видео коал сразу после питья ели листья. Остается загадкой, пытались ли они таким образом получить больше воды или просто листья так становились вкуснее.

Коалы пьют воду, облизывая стволы деревьев во время или после дождя. фото из статьи V. S. A. Mella et al., 2020. An insight into natural koala drinking behaviour

Питьевое поведение коал не зависело ни от сезона, ни от количества выпавших осадков, ни от того, насколько далеко или близко расположены водоемы. То есть это явно нормальное поведение, а не стрессовое.

Почему же раньше этого не знали? Дело в том, что коалы ночные животные, и наблюдать за их поведением, а тем более во время дождей, затруднительно. К тому же в Австралии уже несколько лет продолжается очень сухой период, поэтому заметить коалу за питьем (или хотя бы дождаться дождя!) очень сложно.

Теперь ученые знают, что пить воду коалам необходимо не только во время жарких засушливых периодов. И это очень важное знание, которое позволит разработать меры по восстановлению их популяции, пострадавшей во время последнего сезона лесных пожаров: по оценкам Международного фонда защиты животных (IFAW) он унес жизни более 6000 коал (около 1,2–1,8% всей популяции).

фото с сайта sci-news.com, You Yangs Regional Park, штат Виктория, Австралия.

Надежда Потапова