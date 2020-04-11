В Красноярском крае нашли следы организмов возрастом 540 миллионов лет

Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН исследуют ископаемые следы древних мягкотелых организмов.

Ученые обнаружили окаменелости в обнажениях горных пород на левом берегу реки Сухарихи (правый приток р. Енисей в районе г. Игарка), которая протекает по северо-западу Красноярского края. Эти исследования помогут ученым разобраться в том, как развивалась жизнь на стыке двух важных геологических периодов: венда (635–541 млн лет) и кембрия (541–485 млн лет).

а – Сибирская платформа и местоположение изученных находок (треугольником показан фрагмент, детально изображенный на рис. б); б – географическое положение разреза, где были сделаны находки

Река Сухариха находится на Игарском поднятии, которое представляет для науки исключительный интерес, поскольку в сухарихинской свите находится один из самых полных и непрерывных разрезов переходных отложений венда и кембрия. Именно на этом рубеже, около 540 млн лет назад произошел кембрийский взрыв – резкое увеличение числа биологических видов. На Земле появились организмы, обладающие минеральным скелетом, а также членистоногие, хордовые и моллюски.

Находки, сделанные учеными ИНГГ СО РАН, расположены в породах возрастом около 540 млн лет и могут иметь важное значение для реконструкции развития экосистем во время кембрийского взрыва. Исследовав отпечатки, сотрудники Института выявили особенности поведения ископаемых существ и условия их обитания.

Находки, сделанные учеными ИНГГ СО РАН на Игарском поднятии

Так, древние организмы жили в вертикальных или слегка изогнутых норах – некоторые из этих «ходов» формой напоминают букву U. В ширину такие следы могут достигать 1-2 см, а в длину — 15-20 см. Проделавшие их существа обитали на мелководье: они зарывались в грунт и просеивали взвесь и осадок в поисках питательных веществ. Считается, что такие следы могли оставить кольчатые черви (аннелиды) или ракообразные.

Учитывая высокую плотность находок на сравнительно небольшой площади, специалисты Института сделали вывод: вертикально зарывающиеся в грунт организмы активно осваивали мелководье еще на самых ранних этапах кембрийского взрыва, в позднем венде.

В дальнейшем сотрудники ИНГГ СО РАН планируют продолжить работы на Игарском поднятии.