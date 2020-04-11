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Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

Запущенный полтора года назад, европейско-японский космический аппарат BepiColombo прошел в пределах 8 000 миль (12 700 км) от Земли. Ближайший подход произошел над Южной Атлантикой, когда телескопы в Чили мельком увидели ускоряющийся космический корабль.

Гравитационный рывок от Земли замедлил BepiColombo и поставил его на курс ближе к солнцу.

Это была первая из девяти вспомогательных корректировок с помощью гравитации планет - и единственная с участием Земли - в семилетнем путешествии космического корабля до Меркурия. Космический корабль, состоящий из двух научных орбитальных аппаратов, должен достигнуть Меркурия в 2025 году, после того как дважды пролетит мимо Венеры и 6 раз мимо самого Меркурия. Следующий облет будет у Венеры в октябре.

Перед тем как покинуть окрестности Земли, BepiColombo отослал черно-белые снимки родной планеты. У космического корабля есть три камеры типа GoPro.

Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

В центре управления космического агентства в Германии было меньше сотрудников, чем обычно из-за пандемии коронавируса. Наземные диспетчеры сидели далеко друг от друга, когда они контролировали облет. Данные от полета будут использованы для калибровки научных приборов космического корабля.

Ученые надеются узнать больше о происхождении и составе Меркурия, когда европейский и японский орбитальные аппараты разойдутся и начнут свое собственное вращение вокруг выжженной планеты.

Меркурий - наименее изученная из четырех каменистых планет нашей Солнечной системы. Он немного больше Луны и облетает солнце всего за 88 дней.

Космический корабль назван в честь итальянского математика и инженера Джузеппе "Бепи" Коломбо. Он умер в 1984 году.

11 апрель 2020 /
Фоторепортаж
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