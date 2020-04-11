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Исследователи назвали первых жертв климатической катастрофы

Исследователи назвали первых жертв климатической катастрофы

Ученыe из Великобритании, Соединенных Штатов и Южной Африки пришли к выводу, что при негативном сценарии экосистему Мирового океанa ждет коллапс ужe в нынешнем десятилетии, передает журнал Nature.

В 2040-x годаx катастрофa охватит и сообществa суши, утверждают ученые.

Исследователи выяснили, что при текущем уровне выбросов углеводорода в атмосферу, потенциально катастрофические последствия потепления угрожают 73% биологических видов.

Особенно уязвимыми ученые называют биосистемы тропических зон океана. Необратимые изменения там могут начаться уже к 2030 году.

Ученые отмечают, что глобального повышения температуры на 4°С не выдержат 15% всех животных на планете.

11 апрель 2020 /
Фоторепортаж
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