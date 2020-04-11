Тайны мира » Фоторепортаж » Исследователи назвали первых жертв климатической катастрофы
Исследователи назвали первых жертв климатической катастрофы
Ученыe из Великобритании, Соединенных Штатов и Южной Африки пришли к выводу, что при негативном сценарии экосистему Мирового океанa ждет коллапс ужe в нынешнем десятилетии, передает журнал Nature.
В 2040-x годаx катастрофa охватит и сообществa суши, утверждают ученые.
Исследователи выяснили, что при текущем уровне выбросов углеводорода в атмосферу, потенциально катастрофические последствия потепления угрожают 73% биологических видов.
Особенно уязвимыми ученые называют биосистемы тропических зон океана. Необратимые изменения там могут начаться уже к 2030 году.
Ученые отмечают, что глобального повышения температуры на 4°С не выдержат 15% всех животных на планете.
11 апрель 2020 /
Похожие новости
Дерево с огромными листьями
Человек на фото держит в руках лист дерева Coccoloba gigantifolia, обитателя бразильской Амазонии...
Деятельность человека влияла на планету уже в 2000 году до нашей эры
Деятельность человека начала менять планету и ее климат на 4 тыс. лет раньше, чем думали ученые. ...
Климатическая «клюшка»
В науке бывает так, что одна картинка стоит многих тысяч слов...
Комментарии
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеЭлектромагнитный резонансКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?Создан «электронный нос», способный различать до 10 запаховГигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апрелеНаучные сенсации. Отредактируй меняАксионы решат еще одну серьезную проблему в физике
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ