Путь к сердцу Юпитера лежит через странную экзопланету

Ученые полагают, что столкнулись с ядром некогда внушительного газового гиганта, который лишился своей плотной атмосферы.

Дэвид Армстронг из Университета Уорика и его коллеги обнаружили странную экзопланету с помощью космического телескопа TESS, главной задачей которого является поиск экзопланет транзитным методом.

Этот объект имеет обозначение TOI-849b; он меньше, чем Нептун, но в 40 раз массивнее Земли. Главная особенность этой экзопланеты — ее плотность, которая сопоставима с земной. Это означает, что TOI-849b, вероятнее всего, является каменистым миром – самым большим, который мы когда-либо находили.

«Мы не видели никакой другой планеты такого же размера и плотности. Обычно каменистый мир такого размера должен образовывать плотную атмосферу и превращаться в газового гиганта, похожего на Юпитер. Мы не знаем, почему в этом случае это не так», — Дэвид Армстронг.

Одна из версий состоит в том, что планета лишилась газа из-за близкого расположения к своей звезде, которая разорвала ее атмосферу. По другой версии, это произошло из-за столкновения с другой гигантской планетой.

Местоположение этой экзопланеты также необычно. Она делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 18,4 часа. Орбита TOI-849b настолько близка к звезде, что температура на ее поверхности составляет около 1 500 °C. Обычно планеты размером с Нептун, расположенные так близко к своей звезде, либо разрываются на части, либо частично испаряются под мощным излучением светила.

«Эта планета действительно странная, по сравнению с планетами Солнечной системы, а также с 4 000 других планет, которые мы знаем. Поскольку она уникальна, она может оспорить наши идеи о том, как работает формирование планет, потому что она не следует эволюционному пути подавляющего большинства планет, которые нам известны», — говорит соавтор исследования Кэрол Хэсвелл.

Если TOI-849b сформировался как обычный газовый гигант до того, как какое-то событие разорвало его атмосферу, это могло бы помочь нам лучше понять планеты Солнечной системы.

«Изучать ядра планет очень сложно. Даже в Солнечной системе мы мало что знаем о ядре Юпитера, Сатурна, Нептуна или Урана, потому что все скрыто за этой атмосферой», — Дэвид Армстронг.

TOI-849b может иметь очень тонкую атмосферу, которая образуется, когда излучение ее звезды испаряет камни и пыль с ее поверхности. Если это так, то следующее поколение мощных телескопов сможет изучить эту атмосферу, чтобы понять химический состав экзопланеты. А это, в свою очередь, расширило бы наше знание о строении газовых гигантов Солнечной системы.