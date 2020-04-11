Март в США вошёл в десятку самых жарких
По опубликованным на сайте NOAA результатам исследования Национального центра климата США, ушедший март вошёл в десятку самых жарких за всю историю метеонаблюдений.
По данным исследования, среднемесячная температура воздуха в большинстве штатов в марте 2020 года была на 4,6° выше среднего значения в 20 веке. В штате Флорида март 2020 года был признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
Особенностью метеорологических условий в марте было и то, что высокая температура сопровождалась значительным количеством осадков, превысившим средние многолетние показатели примерно на 8 мм.
Отмечено также резкое усиление темпов таяния льда в Беринговом море, которое началось примерно на месяц раньше обычного.
Уменьшение поверхности льда стало самым большим за всю историю морских гидрологических наблюдений.
В то же время в Национальном парке Денали (Аляска) в период с 23 по 26 марта выпало более 80 см снега – такая интенсивность осадков была признана рекордной для этого штата.
В докладе отмечается также, что 2 и 3 марта ночные торнадо в Нэшвиле (штат Теннеси) убили десятки людей и оставили множество разрушенных жилищ и других объектов.
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