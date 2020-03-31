Люди на карантине воссоздают произведения искусства у себя дома

Что делать, если карантину не видно конца и края, а все домашние дела переделаны и развлечений в четырёх стенах больше не осталось? Свою помощь в войне с тоской предложил Музей Гетти, расположенный в Лос-Анджелесе, США. Музей предложил всем желающим известные произведения искусства при помощи вещей, которые можно найти дома. Пользователи Твиттера тут же присоединились к флешмобу. Вот, например, «Тройной автопортрет» Нормана Роквелла в исполнении собаки:В США четверо соседей запустили инстаграм-аккаунт covidclassics, в котором они также воссоздают известные картины.Многие пользователи Инстаграм с удовольствием подхватили эту идею, и теперь по хэштегам #covidclassics и #ИЗОизоляция можно найти немало талантливых и остроумных пародий.