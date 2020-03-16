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Штормовая погода и наводнения в Египте

Штормовая погода и наводнения в Египте

Штормовая погода обрушилась на Египет, вызвав наводнения и серьезный ущерб в различных регионах страны. В пятницу, 13 марта, власти объявили о 21 погибшем, среди которых оказались 6 детей, сообщает Arab News.

О смертельных случаях, связанных с погодой, сообщается в мухафазах Кена, Вади-эль-Гедид, Сохаг и Мануфия. Большинство трагических инцидентов произошли в сельской местности и связаны с поражением электричеством и обрушением жилых строений.
Сильные ветры, грозы с молниями и локальные наводнения привели к хаосу в некоторых частях Египта. Шторм повалил десятки деревьев и разрушил 5 зданий.
Наводнения захлестнули части мухафаз Вади-эль-Гедид, Суэц и Каир. Дренажные системы были перегружены, нарушена инфраструктура городов и поселков, целые районы остались без подачи воды. Видео, размещенные в социальных сетях, показывают сильные наводнения в некоторых частях города Хелуан, расположенного к югу от Каира.
Школы, государственные учреждения, аэропорты и морские пристани были закрыты в связи со сложными погодными условиями, железнодорожное сообщение приостановлено.

Два поезда столкнулись возле железнодорожной станции Рамзес, главного железнодорожного пункта в Каире. Шторм стал причиной аварии, в результате которой пострадали 13 человек. Пресс-служба Министерства здравоохранения Египта заявила, что травмы пассажиров не были опасными.

 

Штормовая погода и наводнения в Египте

 

 

Штормовая погода и наводнения в Египте

 

 

Штормовая погода и наводнения в Египте

 

 

Штормовая погода и наводнения в Египте

 

 

Штормовая погода и наводнения в Египте

 

 

Штормовая погода и наводнения в Египте

 

 

Штормовая погода и наводнения в Египте

 

16 март 2020 /
Фоторепортаж
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