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"Инопланетный десант" высадился в Гранаде, Испания
Эти гигантские линзовидные облака образовались над Гранадой на закате солнца 8 марта 2020 года. Как будто эскадры инопланетных космических кораблей парили над испанским городом.
10 март 2020 /
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