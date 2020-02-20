Театр или реальность: кто изображен на фотографиях «гарема Насер ад-Дин Шаха»?
Эти фотографии очень популярны в интернете и их можно встретить на множестве сайтов. Как утверждается, на них изображены женщины из гарема Насер ад-Дин Шах Каджара, властвовавшего в Иране в конце 19-го века.
В комментариях к ним интернет-пользователи обычно потешаются над специфической внешностью изображенных на них женщин: мол, неужели шах любил таких толстых женщин, с усами и сросшимися бровями? Кое-кто замечает, что вкусы восточных мужчин почти два столетия назад и впрямь отличались от современных. Другие отмечают похожие на балетные пачки юбки, в которые облачены женщины из гарема, — уж слишком странная это одежда для восточных женщин.
А также нередко публикуется информация, что эти фотографии — фейк. Мол, на самом деле это фотографии мужчин-актеров первого государственного театра созданного по приказу шаха Насереддина (большого любителя европейской культуры) при Политехническом училище Дар-эль-Фунун в 1890 году, которые разыгрывали сатирические пьесы только для дворцовой знати. Женщинам на Востоке в те времена в театре играть было нельзя, вот женские роли и исполняли мужчины. Так где же правда?
Несколько лет назад ЖЖ-пользователь wutheringkites провела интересное и подробное исследование, которое, на наш взгляд, снимает все вопросы по этой теме.
Итак, Насер ад-Дин Шах Каджар — четвертый шах Ирана, получил власть в 1848 году и правил на протяжении 47 лет. В 1842 году 11-летний наследник персидского престола получил в подарок камеру от английской королевы Виктории. Юный Насер ад-Дин буквально влюбился в волшебное изобретение. В последующие десятилетия он тщательно документировал свою жизнь, невольно раскрывая то, что никто и никогда не должен был увидеть, особенно будни и праздники обитательниц гарема. Кроме того, в 1870-х годах в Тегеране открыл свое ателье русский фотограф Антон Севрюгин, который и стал придворным фотографом иранского правителя. Севрюгин создал фотолетопись Ирана и за свои заслуги был награжден почетным титулом.
Насер ад-Дин Шах с женами
У Насер ад-Дин Шаха было 84 жены и более десятка дочерей-принцесс. Проследить судьбы всех женщин, разумеется, нельзя, но некоторые из них оставили в истории весьма заметный след. На многих из фотографий изображена Анис-аль-Даула — любимая и самая могущественная жена шаха.
Анис-аль-Даула
Начать ее историю стоит с другой жены — Джейран Форуг аль-Салтане, которая была главной и незабвенной любовью шаха. К сожалению, ни одной ее фотографии не сохранилось, поэтому нам придется поверить отзывам современников о ее прекрасных черных глазах, а также о том, что она была безрассудно смелой, ловко скакала на лошади в мужском платье и сопровождала шаха на охоте. Она родила шаху четверых сыновей и имела очень большое влияние на мужа, но, увы, все ее дети умерли, а вскоре умерла и она сама.
Анис-аль-Даула
Так вот, Анис-аль-Даула (изначально Фатима) была дочерью обедневшего крестьянина и сначала попала в гарем в качестве служанки Джейран. Фатима не умела ни читать, ни писать, но она обладала большим природным умом, и в гареме ей была дарована возможность получить образование.
В 1860 году, через несколько месяцев после смерти Джейран Фатима заключила с шахом временный брак (такой брак у мусульман-шиитов заключается по взаимной договоренности на определенный срок). Потом ей неоднократно предлагалось заключить постоянный брак, но она отказывалась.
Анис-аль-Даула
Существует мнение, что повелитель изначально не был влюблен в Фатиму, но девушка была искренне привязана к своей усопшей госпоже, Джейран, и их сплотило общее горе. Шах был очарован её умом, здравомыслием и благородством характера. По отзывам современников, Фатима не блистала невероятной красотой, но её личные качества компенсировали отсутствие выдающихся внешних данных. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны других жен, она оставалась главной фавориткой. Лишь одной Фатиме было позволено принимать пищу вместе с Насер ад-Дин Шахом, и именно к ней на ночной отдых отправлялся повелитель, насладившись любовью с кем-то из жен. Более того, ей дозволялось даже критиковать шаха.
Фатима регулярно сопровождала Насер-ад-Дина в его частых поездках по стране и страстно желала посетить Европу. Это желание частично реализовалось. Женщина из гарема (!) выехала за пределы страны в 1873 году. Но Анис-аль-Даула была отправлена из Москвы обратно домой из-за проблем с дипломатическим протоколом. По слухам, к её высылке был причастен премьер-министр Мирза Гусейн-хан Сипахсалар. Впрочем, после возвращения шаха из турне по Европе в том же году Анис-аль-Дауле удалось добиться увольнения премьер-министра.
Анис-аль-Даула в европейском платье
Фатима также повлияла на стиль своего времени, введя моду на европейское платье. Анис-аль-Даула пережила супруга всего на несколько месяцев, говорят, что она скончалась от тоски и горя.
Амина Агдас
Также на снимках часто встречается Амина Агдас. Неприметная девушка из бедной крестьянской семьи была отдана в услужение Анис-аль Дауле. Постепенно замарашка превратилась в грозную соперницу для любимой жены Насер ад-Дин Шаха. Она отнюдь не блистала красотой, но обладала хитрым и изворотливым умом. Амина мечтала занять место в сердце повелителя и стала стремиться упрочить свое пока ещё шаткое положение.
Принцесса Эсмат аль-Даула
А это — дочь шаха, принцесса Эсмат аль-Даула. Эсмат обладала сильным и независимым характером, она стала первой иранской женщиной, обучившейся игре на фортепьяно. Она любила литературу и сама пробовала себя на этом поприще.
Эсмат часто носила одежду в европейском стиле. Например, на этом фото Эсмат в белом платье облокотилась на балюстраду, вдали виднеется беседка, а у ног притулилась собачка — все вполне по-европейски.
Эсмат аль-Даула со своей дочерью (внучкой шаха) Фахр аль-Тадж
Молодая принцесса Эсмат со старшей сестрой и отцом (видите шаха на фото?)
Всего же у шаха в гареме было 84 жены. Вот что писал в книге Меняев, один из инструкторов Персидской казачьей бригады, который опубликовал под псевдонимом Мисль-Рустем книгу «Персия при Наср-Эдин-шахе с 1882 по 1888 г.»:
«Женится шах очень быстро и просто. Увидит где-нибудь при своем проезде в селении или городе хорошенькую девушку (все женщины обязаны при его проезде открываться) или, когда ему станет скучно, устроит одна из старых жен обед знатным персидским девицам для утешения шаха, вернее, для сводничества, — он в том и другом случае махнет только платочком на понравившуюся особу евнуху, и дело сделано. Летят сейчас же сваты шахские к родителям за согласием и для заключения брачного контракта, а девушку уже не пустят домой. Конечно, родители не смеют отказывать шаху, да в большая часть из них рада породниться с его величеством, а что девушка может любить кого другого, то до этого никому дела нет».
«Все жены почти безграмотны, за исключением единичных случаев; ни одна по-европейски не образована и не знает никаких языков. Между ними есть и из княжон, и из крестьянок. Так, есть дочь каменщика, строившего шахский дворец, который теперь, после 20 лет, сделался одним из первых лиц в Персии, хотя сам до сих пор безграмотен и глуп так же, как, говорят, был в раньше. Был такой интересный случай с другим таким же каменщиком: через жен шаха он добился представить его величеству свою дочь, надеясь соблазнить его ее красотой и самому сделаться тоже знаменитостью. Для представления он одел дочь в очень дорогую одежду и повесил на нее драгоценностей тысяч на 60. Дело, однако, сорвалось: шах, после осмотра во дворце, не прельстился красотой его дочери, велел ей убраться домой, но за свое внимание приказал оставить во дворце все драгоценности, надетые на девушке».
Полностью исследование можно прочитать в блоге wutheringkites.livejournal.com
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