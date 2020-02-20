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30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

На этих фотографиях изображена Венеция 1890-х годов: ее знаменитые каналы, прекрасные дворцы и площади, а также повседневная жизнь обычных горожан. Всего за 30 лет до этого город принадлежал Австрии, а в 1866 году был присоединен к только что образованному Итальянскому королевству. Снимки были окрашены в натуральные цвета с помощью фотохрома.



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Гранд-канал и мост Риальто



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Дворец Ка-Пезаро



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Палаццо да Мула



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Палаццо Вендрамин Калерджи



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Гранд-канал с мостом Риальди



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Дворец Ка-д’Оро



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Палаццо Вендрамин Калерджи



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Гранд-канал и Дворец дожей в лунном свете



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Голуби на площади Святого Марка



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Дворец дожей



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Пьяцетта и остров Сан-Джорджо-Маджоре



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы


Вид на Сан-Джорджо от Дворца дожей



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Пьяцетта и колонны Собора Святого Марка



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Концерт на площади Святого Марка







30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Гавань в Венеции



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Концерт на площади Святого Марка



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Двор в Венеции



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Государственная больница



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Канал Сан-Марина



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Собор Святого Марка



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Венецианский двор



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Гранд-канал



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Движение по Гранд-каналу



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Дворец дожей и Лестница Гигантов



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Интерьер церкви Скальци



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Собор Святого Марка и часы



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Верфь Сан-Тровазо



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

В Соборе Святого Марка



30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

Вид на город с колокольни
20 февраль 2020 /
Фоторепортаж
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