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30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы
На этих фотографиях изображена Венеция 1890-х годов: ее знаменитые каналы, прекрасные дворцы и площади, а также повседневная жизнь обычных горожан. Всего за 30 лет до этого город принадлежал Австрии, а в 1866 году был присоединен к только что образованному Итальянскому королевству. Снимки были окрашены в натуральные цвета с помощью фотохрома.
Гранд-канал и мост Риальто
Дворец Ка-Пезаро
Палаццо да Мула
Палаццо Вендрамин Калерджи
Гранд-канал с мостом Риальди
Дворец Ка-д’Оро
Палаццо Вендрамин Калерджи
Гранд-канал и Дворец дожей в лунном свете
Голуби на площади Святого Марка
Дворец дожей
Пьяцетта и остров Сан-Джорджо-Маджоре
Вид на Сан-Джорджо от Дворца дожей
Пьяцетта и колонны Собора Святого Марка
Концерт на площади Святого Марка
Гавань в Венеции
Концерт на площади Святого Марка
Двор в Венеции
Государственная больница
Канал Сан-Марина
Собор Святого Марка
Венецианский двор
Гранд-канал
Движение по Гранд-каналу
Дворец дожей и Лестница Гигантов
Интерьер церкви Скальци
Собор Святого Марка и часы
Верфь Сан-Тровазо
В Соборе Святого Марка
Вид на город с колокольни
Гранд-канал и мост Риальто
Дворец Ка-Пезаро
Палаццо да Мула
Палаццо Вендрамин Калерджи
Гранд-канал с мостом Риальди
Дворец Ка-д’Оро
Палаццо Вендрамин Калерджи
Гранд-канал и Дворец дожей в лунном свете
Голуби на площади Святого Марка
Дворец дожей
Пьяцетта и остров Сан-Джорджо-Маджоре
Вид на Сан-Джорджо от Дворца дожей
Пьяцетта и колонны Собора Святого Марка
Концерт на площади Святого Марка
Гавань в Венеции
Концерт на площади Святого Марка
Двор в Венеции
Государственная больница
Канал Сан-Марина
Собор Святого Марка
Венецианский двор
Гранд-канал
Движение по Гранд-каналу
Дворец дожей и Лестница Гигантов
Интерьер церкви Скальци
Собор Святого Марка и часы
Верфь Сан-Тровазо
В Соборе Святого Марка
Вид на город с колокольни
20 февраль 2020 /
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