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#фото | Как выглядит айсберг под водой?

Многие люди не обращают на это внимания, но айсберги являются удивительно красивыми природными объектами. По своей сути они представляют собой плывущие по океанам и морям огромные куски льда, которые откололись от ледников. Из школьной программы нам уже известно, что людям видны только 10% поверхности айсбергов, а остальные 90% поверхности льдин находятся под водой. Многие люди даже не представляют себе, как выглядят нижние части плывущих осколков ледников, но благодаря труду фотографа Тобиаса Фридриха посмотреть на эту красоту теперь может каждый. Для получения редких кадров мужчине потребовалось более 5 лет, проделанная работа точно того стоила. Одна из сделанных фотографий была высоко оценена судьями ежегодного конкурса Ocean Art.

 

Об истории создания редкой фотографии было рассказано в издании The Wired. В 2012 году фотограф отправился в узкий морской залив Тасиилак, расположенный на юго-востоке Гренландии. К сожалению, путешественник очутился в этих живописных местах в августе, когда айсберги активно плавали по воде. разумеется, при такой подвижности льдин он не стал рисковать и плыть под их многотонным весом. Застать момент, когда вода в заливе была заморожена и айсберги не двигались, ему удалось только в марте 2019 года. Именно тогда он и сделал сотни снимков нижних частей айсбергов, похожих на «гигантские мячи для гольфа».


Редкие фотографии айсбергов

Итак, вернувшись в замороженный морской залив Тасиилак, Тобиас Фридрих и его помощник в течение двух недель ездили по окрестностям на снегоходах, с целью найти самый красивый айсберг. За этот промежуток времени они пробурили во льду десятки прорубей и ныряли под наиболее интересные ледяные глыбы. В частности, они делали одно отверстие на льду для входа и по два у подножия айсбергов для выхода. Дело в том, что им в любой момент могла понадобиться возможность экстренного всплытия.

#фото | Как выглядит айсберг под водой?

Так выглядит айсберг под водой

По словам фотографа, температура воды составляла всего лишь -3 градуса по Цельсию. Сверху фотограф видел только ледяной покров в форме замерших облаков, а внизу — темную бездну. Чтобы защититься от холода, он надел под водолазный костюм теплую одежду, но его лицо осталось открытым. В итоге его губы онемели уже через пять минут, но он старался не думать ни об убийственном морозе, ни о толстом ледяном покрове, препятствующем выходу на поверхность.

Будучи под айсбергом нельзя совершать даже малейших ошибок. Вы будто плывете по воде и любуетесь вселенной, которая не похожа ни на что, — поделился Тобиас Фридрих своими впечатлениями.

В конечном итоге ему удалось сделать сотни фотографий, но их нет в открытом доступе. Зато самый лучший кадр понравился жюри конкурса Ocean Art 2019 года, в рамках которого оцениваются фотографии подводного мира. С работами других фотографов, кстати, можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

Если вам нравятся красивые фотографии природы, рекомендуем ознакомиться с работами участников конкурса Royal Photographic Society. В этом же материале вы узнаете что такое научная фотография и как выглядит Туманность Северная Америка.

#фото | Как выглядит айсберг под водой?

Большая часть айсбергов скрыта под водой

14 февраль 2020 /
Фоторепортаж
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