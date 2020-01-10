"Рога дьявола" взошли над Катаром

Элиас Хасиотис провел последние дни 2019 года в Катаре, чтобы насладиться солнечным затмением. Когда солнц е начало подниматься над горизонтом, "огненное кольцо" затмения выглядело как дьявол, поднимающийся из воды.

Астрофото граф-любитель Элиас Хасиотис запечатлел эти фото графии в прибрежном городе Аль-Вакра, Катар, утром 26 декабря 2019 года, во время кольцевого затмения солнц а .

Следующее частичное солнечное затмение состоится в июне 2020 года, а следующее полное солнечное затмение запланировано на декабрь 2020 года.