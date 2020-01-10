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"Рога дьявола" взошли над Катаром
Элиас Хасиотис провел последние дни 2019 года в Катаре, чтобы насладиться солнечным затмением. Когда солнце начало подниматься над горизонтом, "огненное кольцо" затмения выглядело как дьявол, поднимающийся из воды.
Астрофотограф-любитель Элиас Хасиотис запечатлел эти фотографии в прибрежном городе Аль-Вакра, Катар, утром 26 декабря 2019 года, во время кольцевого затмения солнца .
Следующее частичное солнечное затмение состоится в июне 2020 года, а следующее полное солнечное затмение запланировано на декабрь 2020 года.
10 январь 2020 /
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