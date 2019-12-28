» » Древняя муха, притворявшаяся осой

Древняя муха, притворявшаяся осой

Древняя муха, притворявшаяся осой

Перед вами отпечаток древней длиннохоботковой мухи Buccinatormyia gangnami, найденной на территории Южной Кореи. Это безобидное существо, жившее в первой половине мелового периода, около 110 млн лет назад, притворялось грозной осой, о чем свидетельствует рисунок из светлых и темных пятен на его брюхе. Судя по длинному хоботку, муха B. gangnami высасывала сладковатые выделения из шишек голосеменных, а также могла посещать и первые цветковые растения. Интересно, что в наши дни осиная мимикрия также очень распространена среди мух, проводящих много времени на цветах.

Когда безвредный и вполне съедобный организм подделывается под опасный и ядовитый, это называется бейтсовской мимикрией, в честь знаменитого английского натуралиста Генри Бейтса. Типичным примером бейтсовской мимикрии являются антофильные («цветолюбивые») двукрылые, такие как журчалки (семейство Syrphidae) и жужжалы (семейство Bombyliidae). Это вполне объяснимо, ведь мухи, разгуливающие по цветам при свете дня, особенно уязвимы. В подобной ситуации им выгодно подражать осам, пчелам и шмелям, которые тоже часто наведываются на цветы за нектаром, но при этом умеют постоять за себя.


Древняя муха, притворявшаяся осой

Мухи-журчалки (Syrphidae). Слева — фото © Michelle Pullen с сайта flickr.com. Справа — © Geoff Fagan с сайта flickr.com


Мухи, притворяющиеся пчелами и шмелями, отличаются повышенной волосатостью — некоторые жужжалы и вовсе напоминают каких-то крошечных пушистых зверьков (наверно, именно поэтому их так жалко порой бывает отправлять в морилку). А вот у мух, которые выдают себя за ос, на теле, как правило, имеется контрастный рисунок из желтых и черных полос (см. картинку дня Осиная мимикрия). Этот рисунок заставит отдернуть руку каждого, кого хоть раз кусала оса, и, разумеется, птицы и другие хищники знакомы с ним не хуже людей.

Новые находки древних двукрылых доказывают, что осиный наряд не выходит из моды вот уже 100 с лишним миллионом лет. В 2016 году в меловом бирманском янтаре была обнаружена муха Cratomyia mimetica с характерным полосатым брюшком, а совсем недавно — более десятка отпечатков осоподобных мух Buccinatormyia gangnami повстречались ученым в отложениях раннемеловой формации Чинджу (Jinju Formation) в Южной Корее. По числу найденных экземпляров эти мухи стоят на первом месте среди ископаемых двукрылых из Чинджу, если не считать комаров-хаоборид (см. толстохоботные комары).


Древняя муха, притворявшаяся осой

Слева — реконструкция внешнего вида мухи Cratomyia mimetica (Zhangsolvidae) из бирманского янтаря, справа — фотографии самого экземпляра. Изображение из статьи D. A. Grimaldi, 2016. Diverse orthorrhaphan flies (Insecta, Diptera, Brachycera) in amber from the Cretaceous of Myanmar


Темный цвет в окраске насекомых создается за счет меланина. Этот пигмент нужен не только для красоты — он обладает также целым рядом защитных функций. Во-первых, меланин играет важную роль в работе иммунитета насекомых: он вырабатывается при ранениях, а также в ответ на проникновение эндопаразитов и инфекций. Во-вторых, меланин защищает насекомых от ультрафиолета, точно так же, как и нас с вами (вспомним про загар). В-третьих, меланин придает кутикуле дополнительную прочность, связывая белковые цепи между собой. Именно поэтому меланизированные участки кутикулы гораздо лучше сохраняются в ископаемом состоянии. Например, если на крыле древнего насекомого были темные полосы, то жилки на таких участках различимы гораздо лучше, чем в неокрашенных частях того же крыла.

Это же случилось и с раннемеловыми мухами из формации Чинджу. Темные области их брюшка сохранились очень хорошо, а вот светлые пятна, где меланина не было, выглядят «дырками» на теле. Конечно, точную прижизненную окраску этих пятен мы никогда не узнаем — но, скорее всего, они были желтыми, может быть с оранжевым или красноватым оттенком. У разных насекомых за желтый цвет отвечают разные пигменты — например, полоскам на осином брюшке желтый цвет придает пигмент ксантоптерин. У мух аналогичный желтый узор, по-видимому, создается за счет каких-то других пигментов (автор этих строк не нашел каких-то специальных работ на эту тему). В любом случае, желтые пигменты обладают другими химическими свойствами, чем меланин, и не способствуют укреплению кутикулы.


Древняя муха, притворявшаяся осой

Ещё одна муха Buccinatormyia gangnami из нижнемеловых отложений Южной Кореи. Хоботок у этого экземпляра короче, чем у остальных. Такие различия, возможно, связаны с половым диморфизмом. Изображение из статьи A. V. Khramov et al., 2019. First long-proboscid flies (Diptera: Zhangsolvidae) from the Lower Cretaceous of South Korea


Оба упомянутых вида, из бирманского янтаря и из нижнего мела Кореи, входят в состав вымершего семейства Zhangsolvidae. В меловом периоде это семейство было самой распространенной группой длиннохоботковых мух, по-видимому, игравшей важную роль в опылении голосеменных и первых цветковых растений. Одна из джангсольвид, найденная в испанском янтаре, несет на своем теле россыпь пыльцы, предположительно принадлежавшей беннеттитовым (см. картинку дня Длиннохоботковая муха мезозоя). Среди ныне живущих двукрылых к джангсольвидам ближе всего мухи-львинки (Stratiomyidae). У львинок нет таких длинных хоботков, как у их мезозойских родичей, но они также часто встречаются на цветах. Своей осиной окраской некоторые современные львинки поразительно напоминают раннемеловых джангсольвид.


Древняя муха, притворявшаяся осой

Муха-львинка Stratiomys. фото с сайта discoverwildlife.com


Считается, что в наши дни главным прототипом для мух-подражателей служат общественные складчатокрылые осы (семейство Vespidae). Действительно, из всех современных ос они являются самыми вездесущими и узнаваемыми. В США за черно-желтую окраску ос-веспид прямо так и называют — yellowjackets, то есть «желтые жакеты». Однако в меловом периоде осы-веспиды были еще редки, и, к тому же, все известные находки этого возраста относятся к примитивным группам, для которых нехарактерна развитая общественная жизнь. Типичные общественные веспиды, принадлежащие к подсемействам Polistinae и Vespinae (так называемые бумажные осы), появляются только в начале кайнозоя. Правда, известны окаменевшие гнезда общественных ос, датируемые поздним мелом.

Поэтому остается только гадать, с кого же именно меловые мухи-джангсольвиды могли «срисовать» свою осиную окраску. С одной стороны, древняя мода на «желтые жакеты» может свидетельствовать о достаточно раннем появлении ос-веспид, живущих многочисленными семьями. Согласно альтернативной гипотезе, древние мухи подражали каким-то одиночным жалящим перепончатокрылым (Aculeata), которые иногда также имеют апосематическую (предупредительную) окраску. Например, в наши дни черно-желтые виды есть среди одиночных ос-сколий (Scoliidae) и тифиид (Tiphiidae), которые в ископаемом виде известны с раннего мела. Но, чтобы подражание этим осам имело смысл, они должны были встречаться в большом количестве, что для насекомых-одиночек не очень характерно. Как часто случается в палеонтологии, остается уповать только на новые находки, которые помогут разгадать эту загадку.

Изображение из статьи A. V. Khramov et al., 2019. First long-proboscid flies (Diptera: Zhangsolvidae) from the Lower Cretaceous of South Korea.

Александр Храмов

28 декабрь 2019 /
Фоторепортаж
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Пыльные демоны
Фоторепортаж

Пыльные демоны

Эта сладкая парочка, на время спаривания стыдливо поджавшая свои длинные «носы», — не что иное, как взрослые червольвы, представители семейства двукрылых насекомых Vermileonidae...
Хоботковые бабочки возникли до цветковых растений
Фоторепортаж

Хоботковые бабочки возникли до цветковых растений

Палеонтологи открыли новый источник информации об эволюции чешуекрылых — изолированные крыловые чешуйки, сохранившиеся в толще осадочных пород. Обнаруженные в буровых кернах, относящихся к рубежу
Оса-прыгун из бирманского янтаря
Фоторепортаж

Оса-прыгун из бирманского янтаря

...
Юрская муха с очень длинным хоботком
Фоторепортаж

Юрская муха с очень длинным хоботком

...
Муха-журчалка со складным хоботком
Фоторепортаж

Муха-журчалка со складным хоботком

Знакомьтесь, это муха-журчалка из рода ...
Аммонит в янтаре
Фоторепортаж

Аммонит в янтаре

...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПреимущества профессиональной мойки оконСтресс помогает справиться с вредными мутациямиПоследнее наступление Адольфа ГитлераЭффект черной каплиКак правильно выбрать автомобильный аккумуляторФитинги для трубИсследована гидродинамика процесса письма


Свежие Статьи
Провал DARPA: одна из самых больших ошибок в истории науки

Провал DARPA: одна из самых больших ошибок в истории науки

В России разработают экипировку нового поколения

В России разработают экипировку нового поколения

В Китае нашли огромный ударный кратер

В Китае нашли огромный ударный кратер

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+