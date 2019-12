Разные голоса бамбуковой широкохвостки

Эта птица, поющая на верхушке араукарии на японском острове Хонсю, — бамбуковая широкохвостка (Horornis diphone). Раньше она была известна как настоящая короткокрылая камышовка (Cettia diphone), но затем ее выделили в отдельный род Horornis. Хвост этих птиц широкий и закругленный, поэтому название «широкохвостка» им подходит больше, к тому же с настоящими камышовками (Acrocephalus) они состоят в разных семействах.

Широкохвостка очень популярна и любима в местах своего обитания — в Японии, Корее, Китае, Монголии, в первую очередь из-за своей песни (живет она и в России — на Сахалине и на Курилах). Ее неоднократно описывали и воспевали японские поэты (например, в сборнике «Манъёсю») и прозаики. Вот что пишет про эту птицу японская писательница Х века Сэй-Сёнагон в своей книге «Записки у изголовья», где она называет ее соловьем: «Соловей прославлен в поэзии. Не только голос, но и повадка, и весь его вид — верх изящества и красоты». Однако затем она пишет про ее песню следующее: «Летней порой, до самой поздней осени, соловей поет по-стариковски хрипловато, и люди невежественные дают ему другое имя — «пожиратель насекомых». Какое обидное и жуткое прозвище!» С одной стороны «верх изящества», с другой — «по-стариковски хрипловато». Как же так получается? А дело в том, что широкохвостка издает несколько типов звуков.

Начну с того типа, который я слышала этим летом на Сахалине. Так же, как и японские поэты, я была поражена громкостью и тембром голоса этой птицы. Тогда мне показалось, что она произносит какое-то слово. Это «слово», как я позже узнала, записывается в англоязычных статьях и определителях как «hoo-hokekyo». Это песня. Исполняя ее, самцы маркируют границы своей территории и привлекают самок.

Песню «hoo-hokekyo» относят к типу H, она включает свистовой элемент с постоянной частотой и фрагмент, состоящий из частотно-модулированных, то есть имеющих понижения и повышения по тону, элементов (послушать ее можно здесь).

Спектрограмма песни (Н-тип) бамбуковой широкохвостки. В первой части частота постоянна (ПЧ), элементы второй части частотно-модулированы (ЧМ). Изображение из статьи S. Hamao, 2012. Acoustic structure of songs in island populations of the Japanese bush warbler, Cettia diphone, in relation to sexual selection

У этой песни есть разновидность (тип L, слушать), которая отличается более прерывистой свистовой частью и более коротким частотно-модулированным сигналом. Такая песня исполняется самцами в случае территориальных конфликтов. И есть еще один тип сигнала, который трактуется исследователями скорее не как песня, а как тревожный крик. Самцы исполняют его в случае обнаружения хищника, либо добавляют ко второй («конфликтной») разновидности песни, либо отвечают им на позывки самки. У крика есть японское название «taniwatari» (послушать его можно здесь и здесь). Это продолжительная, то ускоряющаяся, то замедляющаяся череда криков, которая может звучать иногда несколько скрипуче и неприятно. Возможно, именно этот звук имела ввиду Сэй-Сёнагон, когда писала о «стариковской хрипловатости» голоса соловья.

Мы не можем с уверенностью сказать, какой тип песни исполняет самец на острове Хонсю — тип Н, тип L или «taniwatari». Но можно предположить, что его песня, как и песни большинства самцов широкохвосток, принадлежащих к материковым популяциям (к ним относят и популяции больших островов Японии), имеет более сложную структуру, чем у самцов с мелких островов. Исследования показали, что у материковых самцов частотно-модулированная часть песни достоверно длиннее и имеет большее количество повышений и понижений тона, то есть собственно модуляций.

Бамбуковая широкохвостка имеет рыжеватое оперение и широкий хвост. фото © Ryuichi A с сайта flickr.com

Почему на материке поют сложно, а на островах проще? По-видимому, дело в степени давления полового отбора. На материке она выше, косвенным свидетельством чего является более выраженный половой диморфизм (разница в массе тела самцов и самок). Почему так получилось? На территории самца может гнездиться несколько самок. Самки выбирают самцов, оценивая их, в том числе, по сложности и разнообразию песни. И у них богатый выбор — ведь даже если у самца уже есть самка, ничто не мешает им присоединиться к семье. Поэтому между самками нет конкуренции, а между самцами есть. Выигрывает тот, кто «рекламирует» себя и свою территорию лучше всех. В материковых популяциях отношения между самцами еще более накаленные по причине более высокого, чем на островах, пресса хищников. Дело в том, что в случае неудачного гнездования (например, если гнездо разорили) самка бросает своего партнера и начинает гнездовой цикл заново уже с другим самцом. То есть самцы постоянно переманивают друг у друга самок. В то время как на менее населенных хищниками мелких островах семейные отношения более длительны и самцы меньше конкурируют за самок. В таких условиях качество песни не является столь важным условием для размножения, поэтому она может быть устроена проще.

Пение бамбуковой широкохвостки

фото © Наталья Есипович, 25 мая 2019 года, остров Хонсю, Япония.

Мария Монахова