Скворцы и Шекспир

Обыкновенные скворцы (Sturnus vulgaris) — одни из самых популярных и узнаваемых птиц в России. Возможно, отчасти это связано с тем, что их возвращение с зимовок знаменует приход весны. А вот в США, где было сделано это фото, скворцов недолюбливают. Жалуясь на этих многочисленных шумных птиц, американцы порой поминают недобрым словом Уильяма Шекспира. Но действительно ли между скворцами и великим драматургом есть связь?

Обыкновенные скворцы появились в Северной Америке совсем недавно, в конце XIX века. Родина этих птиц находится в Евразии. Ареал других представителей обширного семейства скворцовых (Sturnidae) также лежит за пределами обеих Америк и охватывает Африку, Евразию, Австралию и многие океанические острова. Однако с появлением человека биогеографические границы, существовавшие на протяжении миллионов лет, разрушились, и тысячи видов обрели новый дом. Среди них оказались и обыкновенные скворцы.

Ареал обыкновенного скворца. Желтым показаны территории, где эти птицы встречаются в летнее время, зеленым — места круглогодичного пребывания, синим — области зимовки. Светло-желтые и светло-зеленые участки отмечают расселение интродуцированных популяций. Изображение с сайта en.wikipedia.org

Необычная история появления скворцов в Новом Свете упоминается во многих статьях, книгах и на интернет-сайтах, посвященных птицам Америки, включая самые авторитетные. В классическом варианте она звучит так. Богатый производитель лекарств, натуралист и горячий поклонник Шекспира Юджин Шиффелин (Eugene Schieffelin) решил поселить в США всех птиц из произведений любимого автора — то есть в общей сложности более 60 видов. Одной из возможных целей этого проекта называют заботу о повышении популярности Шекспира в Америке.

Обыкновенный скворец у себя на родине. В некоторых частях естественного ареала, особенно в Западной и Северной Европе, популяции скворцов быстро сокращаются, вероятно из-за интенсификации сельского хозяйства и сокращения численности свободно пасущегося скота. Фото © Сергей Коленов, Чебоксары, Чувашская Республика, 28 марта 2019 года

В число избранных видов вошел и скворец, который упомянут в первой части хроники «Генрих IV» (акт 1, сцена 3). Ее герой Хотспер хочет подарить королю скворца, который будет повторять имя его шурина Мортимера. Это должно заставить монарха выплатить за последнего выкуп.

«Не хочет выкупить он Мортимера;

О Мортимере говорить нельзя.

Когда он будет спать, к нему проникну

И закричу над ухом: «Мортимер!»

Иль лучше

Я научу скворца, чтоб он твердил

Лишь «Мортимер», и подарю ему.

Пусть не дает на миг заснуть в нем злобе».

(Перевод В. Морица и М. Кузмина).

Единственной строки якобы оказалось достаточно, чтобы в 1890 году привезти из Англии 60 скворцов и выпустить их в Центральном парке Нью-Йорка. Год спустя к ним присоединились еще 40 птиц (по другим данным, птиц в общей сложности было 80). Две небольшие стаи быстро освоили город, а их потомки покорили весь континент от Аляски и Канады до Мексики.

В течение нескольких десятилетий численность вида росла взрывными темпами и к 1970 году достигла 200 млн особей. В результате скворцы, согласно распространенному мнению, превратились в угрозу для экономики и местных экосистем. Например, фермеры обвиняют скворцов в массовом поедании урожая и воровстве корма для скота (о насекомых-вредителях, на которых охотятся эти птицы, обычно не вспоминают). Орнитологи же отмечают, что скворцы конкурируют с местными видами за места гнездования в дуплах. Впрочем, возможно это влияние намного меньше, чем принято считать.

Дождевые черви — излюбленный объект охоты скворцов, особенно в период выкармливания потомства. Существует теория, согласно которой успех скворцов в Америке связан с массовым размножением здесь нескольких видов дождевых червей, привезенных из Европы. Фото с сайта flickr.com

Похожего успеха в Новом Свете смогли добиться лишь две другие завезенные человеком птицы: одичавшие сизые голуби (Columba livia) и домовые воробьи (Passer domesticus). Последних расселяли в Америку несколько раз для борьбы с вредителями, причем часть выпусков спонсировал всё тот же Юджин Шиффелин — правда, за тридцать лет до авантюры со скворцами. Между тем, упомянутые у Шекспира соловьи, певчие дрозды, снегири и множество других птиц в Новом Свете так и не прижились — о них обычно даже не упоминают, как если бы шекспировский энтузиаст остановил свои усилия после успешного опыта со скворцами.

Иногда эту историю рассказывают немного иначе. Согласно альтернативной версии, идея дополнить фауну Северной Америки столь странным образом принадлежит не лично Шиффелину, а возглавляемому им с 1877 года Американскому обществу акклиматизации (American Acclimatization Society), которое иногда именуют просто Обществом любителей Шекспира.

Независимо от версии, рассказ о скворцах и Шекспире очень популярен: в ответ на запрос «starling shakespeare» поисковая система Google выдает порядка миллиона результатов. Орнитологи и экологи повторяют этот рассказ как предупреждение об опасных последствиях интродукции чужеродных видов, а для шекспироведов это еще одно свидетельство того, как сильно и порой неожиданно великий драматург изменил мир, в котором мы живем. Обычным же людям, похоже, просто нравится история о нелепом мегаломанском проекте по расселению в Америке всех птиц, упомянутых у Шекспира.

К сожалению, истории не становятся истинными только от того, что они интересны или их постоянно повторяют. Более тщательный анализ заставляет усомниться в красочной версии о «птицах Шекспира». К обстоятельствам выпуска скворцов в Нью-Йорке вопросов нет — они неплохо задокументированы в публикациях тех времен. Однако мотивы Шиффелина и его соратников, похоже, были совсем не такими, как считается сегодня.

Дело в том, что ни одна прижизненная публикация о Шиффелине не упоминает проект по расселению всех шекспировских птиц в Америке. Более того, о нем не сообщает ни один источник вплоть до середины XX века. Даже в некрологе Шиффелина упомянуты скворцы и другие завезенные им виды птиц, но не Шекспир. В документах Американского общества акклиматизации также нет ни слова о великом драматурге. Целью организации были не литературно-орнитологические эксперименты, а «обогащение» североамериканской фауны «полезными и интересными» видами.

Обложка книги Стивена Марша (Stephen Marche) «Как Шекспир изменил все». Эта работа посвящена влиянию великого драматурга на каждый аспект современной культуры, от английского языка до психотерапии. Разумеется, в ней нашлось место и для истории о скворцах, один из которых изображен на обложке. Изображение с сайта giraffedays.com

Похоже, первым связь между американскими скворцами и Шекспиром описал натуралист Эдвин Уэй Тил (Edwin Way Teale) спустя сорок лет после смерти Шиффелина. В 1947 году из-под его пера вышло эссе «В защиту нахального скворца» («In Defense of the Pesky Starling»), в котором рассказывается о планах Шиффелина заселить Новый Свет всеми птицами, упомянутыми у Шекспира. В 1948 году Тил повторил эту историю в книге «Дни без времени» («Days Without Time»). Остается загадкой, придумал ли он ее сам или почерпнул из какого-то другого, неизвестного нам источника. Как бы то ни было, более ранние ее упоминания не обнаружены.

Таким образом, история о «птицах Великого Барда» — всего лишь миф, не подкрепленный документальными свидетельствами. В этом свете действия Шиффелина и его соратников уже не выглядят эксцентричными, ведь на рубеже XIX–XX веков «обогащать фауну» пытались тысячи энтузиастов по всему миру. Сегодня эти действия кажутся нам варварством, но тогда представления об экологии находились в зачаточном состоянии.

Тех же скворцов без всякой привязки к Шекспиру акклиматизировали в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Южной Америке и на островах Карибского моря и Полинезии. Причины для этого были довольно банальными и включали попытки бороться с вредителями или желание европейских колонистов привезти с собой частичку родины. Более того, орнитологам известны как минимум три неудачные попытки расселить скворцов в Америке в период с 1850 по 1889 годы. К ним не имели никакого отношения ни Шекспир, ни Шиффелин.

Несмотря на отсутствие доказательств, люди вряд ли перестанут рассказывать об удивительной связи Шекспира и скворцов. Появившись в середине XX века, этот успешный мем захватил умы так же быстро, как упомянутые в нем птицы заселили американский континент. Большинство людей настолько уверены в подлинности этой истории, что даже не думают в ней сомневаться, а отдельные попытки указать на ошибку не возымели никакого эффекта.

Судьба самих скворцов, разумеется, никак не зависит от того, что люди думают об их происхождении. В течение последних 50 лет численность этих птиц в Америке медленно снижалась из-за изменений в сельском хозяйстве и масштабных программ по отстрелу, жертвами которых становятся около 1,5–2 млн особей в год. Сегодня в США и соседних странах обитает намного меньше скворцов, чем раньше, — около 140 млн. Тем не менее они остаются одними из самых многочисленных североамериканских пернатых, и встретить их можно по всему континенту.

Обыкновенная майна (Acridotheres tristis) — еще один представитель семейства скворцовых, который благодаря человеку расселился по всему миру. Родина этого вида — Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия, однако теперь его процветающие популяции можно встретить на Ближнем Востоке, в Австралии (где было сделано это фото), Флориде и на многих океанических островах. Как и обыкновенный скворец, майна удостоилась сомнительной чести оказаться в списке ста худших инвазивных видов мира. Фото © Graham Winterflood с сайта flickr.com

Фото с сайта hbw.com.

Сергей Коленов