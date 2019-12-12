Пыльные демоны

Эта сладкая парочка, на время спаривания стыдливо поджавшая свои длинные «носы», — не что иное, как взрослые червольвы, представители семейства двукрылых насекомых Vermileonidae. В поведении этих мух нет ничего, что заслуживало бы особого внимания, если не считать их возможного участия в опылении некоторых цветковых растений с длинным венчиком.

А вот личинки червольвов — это поистине чудо природы. Подобно личинкам муравьиных львов, они строят ловушки в песке и поедают упавших туда насекомых. Строительство стабильной воронки в осыпающемся грунте — уже само по себе непростое дело, но для червольвов это — вдвойне трудная задача. Ведь если у личинок муравьиных львов имеются конечности и длинные изогнутые челюсти, которые они используют как лопату для выбрасывания песка, то у личинок червольвов нет этого арсенала вспомогательных средств. Как и личинки всех остальных двукрылых, они представляют собой безногих «червячков». Несмотря на это, червольвы, извиваясь и резко дергая передним концом тела, выкапывают воронки не хуже муравьиных львов. Это как если бы безрукий и безногий инвалид мог бы построить такой же дом, как и здоровый человек.

Личинка червольва Vermileo. Сверху — общий вид. Рисунок из монографии J. F. McAlpine et al., 1981. Manual of Nearctic Diptera. Снизу слева — передний конец тела, снизу справа — задний конец. Фото © Wolfgang Dibiasi с сайта flickr.com

Сразу признаюсь, что название «червольвы» является моим изобретением. Это семейство двукрылых распространено довольно широко в теплых краях — от Средиземноморья до Китая, а также на юге Африки, в США и Южной Америке, — но в России оно не представлено, и поэтому устоявшегося русского названия у него нет. По-английски этих мух называют wormlions, то есть «львы-черви» или «червольвы», и так же переводится и официальное латинское название семейства (vermis на латыни означает «червь», leo — «лев»). Родственные связи червольвов с другими двукрылыми до сих пор неясны: ранее их считали частью семейства бекасниц (Rhagionidae), потом пытались породнить со слепнями, отнеся к инфраотряду Tabanomorpha, а сейчас выделяют в особый инфраотряд Vermileonomorpha.

Взрослые червольвы — это стройные, изящные мухи с узким брюшком, живут они недолго, всего 2–5 дней, и питаются нектаром. У одних видов хоботок очень короткий, а у других, наоборот, очень длинный, и по длине может равняться примерно половине тела. После спаривания червольвы откладывают яйца в песок, причем стараются делать это под деревьями или под нависающими скалами у входа в пещеры, чтобы защитить потомство от дождя и прямых лучей солнца. Как показало недавнее исследование, червольвы облюбовали израильские города: городская среда в виде стен, навесов и других искусственных укрытий идеально для них подходит, так что наряду с тараканами и муравьями они явно выигрывают от урбанизации.

Самка червольва откладывает яйца в песок (зеленой стрелкой показано яйцо). Фото с сайта diptera.info

Личинки червольвов выкапывают ловушки с помощью головы: они засовывают ее в песок и затем резко вздергивают, тем самым отстреливая песчинки и мелкие камешки в сторону. При этом червольвы не двигаются кругами, выкидывая песок, как муравьиные львы, а лежат на одном месте. Когда ловушка готова, червольвы хватают падающих туда мелких насекомых и утягивают их в песок. Это единственное семейство двукрылых, которое ведет такой образ жизни. Развитие личинок занимает около года. Излюбленной добычей червольвов являются муравьи — так что их еще можно было назвать муравьиными львами, если бы это название не было закреплено за семейством сетчатокрылых насекомых Myrmeleontidae. Известный американский энтомолог Уильям Уилер называл и тех, и других «пыльными демонами», посвятив этим насекомым одноименную книгу («Demons of the dust», 1930).

На видео показано, как личинка червольва строит воронку и как туда попадает жертва

Несмотря на очень похожие повадки и практически идентичную пищевую базу, червольвы и муравьиные львы избегают конкуренции между собой. Первые из них предпочитают мелкозернистый песок, а вторые — более грубозернистый, так что в природе они практически не встречаются вместе. У муравьиных львов воронки, как правило, получаются резко суженными к основанию, тогда как склоны воронок червольвов более пологие, что, возможно, связано с особенностями используемого субстрата.

Слева — песчаные ловушки червольвов. Фото © Graham Montgomery с сайта bugguide.net. Справа — песчаные ловушки муравьиных львов. Фото © Alexey Sergeev с сайта asergeev.com

На конце брюшка личинки червольвов несут четыре щетинистых выроста, а по краям их брюшных сегментов торчат щетки из длинных щетинок, необходимые для заякоривания в песке. Кроме того, на первом брюшном сегменте червольвов находится небольшая ложноножка, помогающая захватывать добычу. После того, как жертва съедена, черволев резким движением выкидывает ее остатки из воронки — точно так же поступают и муравьиные львы. «Пыльные демоны» — еще один удивительный пример конвергентной эволюции, когда разные организмы, приспосабливаясь к одним и тем же условиям среды, независимо друг от друга приобретают набор сходных адаптаций.

Посмотрите, с какой ловкостью черволев выбрасывает из своей воронки камни, которые подкидывает ему туда автор видео

Фото с сайта diptera.info.

Александр Храмов