Норвежский попугай Гуннар

На фото — ожереловый попугай Крамера (Psittacula krameri) по кличке Гуннар из норвежского города Мосс. Этой южной птице удалось невозможное — пережить на воле пять скандинавских зим. Неудивительно, что Гуннар стал городской знаменитостью, а его поклонники даже завели ему страничку в Фейсбуке.

Гуннар жил в доме жителя Мосса Осмунда Эноксена. Но летом 2014 года стоявшая во дворе клетка с птицей перевернулась и открылась. Воспользовавшись единственным шансом, попугай вылетел на свободу и больше не возвращался.

Норвежское лето достаточно теплое даже для попугаев, но уже первая зима могла убить Гуннара. Тем не менее ему удалось выжить. Бывший хозяин считает, что с конца лета у попугая было достаточно времени, чтобы приспособиться к постепенному наступлению холодов и найти источники пищи. Возможно, Гуннар учился выживать, наблюдая за городскими голубями, воронами и чайками. Нередко он посещал дворы и сады, а также кормушки для птиц. Вскоре блудный попугай стал любимцем горожан и привлек внимание СМИ.

Большую часть времени Гуннар проводил рядом с человеческим жильем, где его с удовольствием фотографировали местные жители и туристы. Фото © Tetiana Skrzypczynska с сайта nrk.no

Кажется невероятным, чтобы попугаи могли жить в Скандинавии. Само словосочетание «норвежский попугай» звучит абсурдно — недаром его используют «Монти Пайтон» в знаменитом скетче о мертвом попугае. Однако чуть южнее, в странах Западной Европы, сородичи Гуннара уже давно стали привычной частью животного мира.

Согласно недавнему исследованию, по состоянию на 2015 год устойчивые популяции попугаев Крамера есть более чем в 10 европейских странах, включая Турцию. Общая численность вида в Европе превышает 85 000 особей — это больше, чем у многих аборигенных птиц. Во Франции живет около 7000 попугаев Крамера, в Италии — 9000, в Нидерландах — 10 000, в Бельгии и Германии — по 11 000. Абсолютный рекорд принадлежит Великобритании: здесь живет более 30 000 попугаев, в основном в Лондоне и его окрестностях, а также в графствах Суррей и Беркшир (хотя небольшие группы встречаются в разных городах вплоть до Эдинбурга). И с момента исследования количество птиц, скорее всего, только увеличилось.

Попугай Крамера в Западном Лондоне. Великобритания поддерживает самую большую популяцию этого вида в Европе. Существует множество не соответствующих действительности городских легенд, объясняющих появление попугаев в Британии. Некоторые из них связаны с именами знаменитостей типа Кэтрин Хепбёрн и Джими Хендрикса. Фото с сайта telegraph.co.uk

Природный ареал попугаев Крамера лежит далеко от Европы. Они обитают в Южной Азии от Пакистана до Мьянмы (подвиды P. k. manillensis и P. k. borealis) и в Африке в полосе саванн и редколесий к югу от Сахары (подвиды P. k. krameri и P. k. parvirostris). Легко догадаться, что европейские популяции происходят от птиц, которые, подобно Гуннару, сбежали из клеток или были выпущены нерадивыми хозяевами, а затем размножились. Попугаи Крамера входят в число самых популярных клеточных птиц, так что нет ничего удивительного в том, что их так много оказалось на воле. Первые полноценные колонии попугаев Крамера в Европе появились в 1960–1970-х годах, и они постоянно подпитываются «свежей кровью» от улетевших из клеток птиц.

Распространение попугая Крамера. Красным отмечен природный ареал, зеленым — инвазивные популяции. Как можно видеть, благодаря человеку этот вид широко расселился не только в Европе, но и в странах Азии и на юге Африки. Кроме того, попугаи Крамера теперь живут в Австралии, Калифорнии, Флориде, Венесуэле, а также на Гавайях и на островах Индийского океана. Некоторые популяции, например, в Баку, на карте не отображены. Рисунок из статьи M. Menchetti et al., 2015. Psittacula krameri

Этот вид успешно колонизировал Европу благодаря сочетанию нескольких факторов. Во-первых, попугаи Крамера изначально неплохо приспособлены к прохладному климату — например, подвид P. k. borealis встречается в предгорьях Гималаев. Возможно, одичавшие европейские популяции либо напрямую происходят от этого подвида, либо имеют его примесь, однако ясности в этом вопросе нет. А в неволе эти птицы легко переживают европейские зимы в открытых вольерах. Во-вторых, основные одичавшие популяции сформировались в городах и пригородах, где теплее, меньше хищников и можно найти достаточно еды в садах, на птичьих кормушках и даже на помойках. Интересно, что и у себя на родине попугаи Крамера отлично приспособились к жизни в городах и на сельхозугодьях. Не следует списывать со счетов и высокий интеллект попугаев, который позволил им приспособиться к жизни далеко на севере. Возможно, отчасти рост численности европейских попугаев связан с климатическими изменениями, из-за которых зимы в Западной Европе в последние десятилетия стали более мягкими. Впрочем, с этой точкой зрения согласны не все орнитологи.

Хотя попугаи считаются тропическими птицами, некоторые их виды эволюционировали для выживания в прохладном климате — например в горах и на юге Южной Америки, в Северной Америке (см. картинку дня Каролинский попугай) и даже на островах Субантарктики (антиподские прыгающие попугаи, или антиподовы какарики). На фото — самый знаменитый из таких попугаев, кеа (Nestor notabilis), эндемик гор Южного острова Новой Зеландии. Высокий интеллект долгое время помогал ему выживать в суровой горной местности, однако появление европейских колонизаторов и завезенных ими хищников поставило его существование под угрозу. Фото © Bernard Spragg с сайта flickr.com

Пока колонии попугаев Крамера в Европе оставались небольшими и не выходили за пределы городских парков, орнитологи не уделяли им особого внимания. Но когда количество этих птиц стало исчисляться тысячами, специалисты начали беспокоиться, как пернатые вселенцы повлияют на дикую природу Европы. Ведь инвазивные виды могут приводить к катастрофическим последствиям для местных экосистем (см. картинку дня Змея, съевшая остров).

Попугай Крамера — самый многочисленный и широко распространенный вид попугаев в Европе, однако далеко не единственный. В общей сложности на континенте существуют устойчивые популяции 11 видов попугаев . Например, южноамериканский попугай-монах (Myiopsitta monachus, на фото) теперь обитает во многих странах Южной и Западной Европы. Лучше всего эти птицы прижились в Испании, где их численность достигает нескольких десятков тысяч особей. Для жителей Мадрида и Барселоны они так же обычны, как городские голуби. Фото с сайта baldheretic.com

Сегодня у ученых есть лишь предварительные оценки влияния одичавших попугаев Крамера на европейскую фауну и флору. Наиболее серьезную проблему составляет конкуренция за дупла, в которых гнездятся попугаи. Полости в старых деревьях и так достаточно редки, а появление тысяч агрессивных и настойчивых вселенцев дополнительно снижает шансы местных птиц-дуплогнездников, например скворцов и поползней, найти себе дом в городах и пригородах. Страдают и другие животные, использующие дупла для размножения и отдыха: например, летучих мышей попугаи нередко выгоняют из их жилищ и даже убивают. В городском парке Севильи это уже привело к падению численности крупной популяции редкой гигантской вечерницы (Nyctalus lasiopterus). Попугаи Крамера также конкурируют с местными птицами за пищу на кормушках и в садах. Благодаря относительно большому размеру и задиристому характеру эти птицы часто выходят победителями из стычек с местными пернатыми и порой даже убивают их. Кроме того, европейские попугаи могут быть потенциальными переносчиками опасных инфекций.

Европейские фермеры и садоводы не любят одичавших попугаев за то, что их стаи объедают фруктовые и ягодные деревья. Однако многие европейцы, кажется, рады новым пернатым соседям, которые делают их города немного ярче — пусть далеко не все в восторге от их громких криков. Это создает проблему для специалистов по охране природы: любые попытки уничтожить одичавшие популяции попугаев натолкнутся на противодействие симпатизирующей им общественности. Именно поэтому, например, были заморожены планы борьбы с попугаями Севильи ради спасения вечерниц.

Даже орнитологи пока не определились со своим отношением к пернатым вселенцам. Существующих данных пока недостаточно, чтобы обвинить европейских попугаев в снижении численности других видов птиц. Хотя эти яркие птицы вовсе не безобидны для европейских экосистем, отнести их к числу самых вредоносных интродуцентов тоже пока нельзя. Британское Королевское общество защиты птиц, например, рекомендует не уничтожать попугаев Крамера, а изучить их лучше. Как бы то ни было, нет сомнений, что заселение Европы попугаями продолжится.

Жизнеспособная колония попугаев Крамера появилась и на территории бывшего СССР — в Баку, столице Азербайджана. Здесь в городских парках живет несколько сотен этих птиц. Судя по всему, попугаи заселили Баку относительно недавно, 10–15 лет назад. Фото с сайта moscow-baku.ru

История Гуннара, к сожалению для всех его фанатов, закончилась печально. В апреле 2019 года, после своей пятой зимовки, попугай был найден мертвым на одной из улиц Мосса. Что именно с ним произошло, остается загадкой. Чтобы увековечить память о знаменитой птице, было решено сделать из нее чучело и поместить в местной библиотеке. При жизни Гуннар часто проводил время в ее окрестностях.

Чучело Гуннара в библиотеке Мосса. Знаменитому попугаю посвящен целый стенд. Фото © Rune Brondbo с сайта nrk.no

Гуннар запомнился всем как первый настоящий норвежский попугай, однако вряд ли он окажетсяи последним. Скандинавский климат становятся всё мягче, так что уже через несколько десятилетий зимы в южной Норвегии будут как сейчас в Бельгии или Великобритании. Это значит, что у сбежавших попугаев Крамера будет намного больше шансов выжить и основать новые популяции, а словосочетание «норвежский попугай» перестанет быть оксюмороном. Норвежцы наверняка обрадуются новым пернатым соседям, однако какими последствиями это обернется для местных экосистем, предсказать пока невозможно.

Фото © Torbjorn Ekelund с сайта dagbladet.no.

Сергей Коленов