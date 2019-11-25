Альбатрос-долгожитель

Перед вами Виздом (Wisdom) — самка темноспинного альбатроса (Phoebastria immutabilis), известная двумя феноменальными рекордами. Во-первых, это самая старая дикая птица из задокументированных на сегодняшний день — в 2017 году ей должно быть около 66 лет! Во-вторых, она по-прежнему размножается и приносит по детенышу в год.

История знакомства научного сообщества с Виздом началась в 1956 году, когда американской орнитолог Чандлер Роббинс (Chandler Robbins) окольцевал молодую, примерно пятилетнюю, самку темноспинного альбатроса на атолле Мидуэй, части Гавайского архипелага в Тихом океане. Спустя целых 46 лет, в 2002 году, уже сильно пожилой Роббинс снова встретил окольцованную птицу. С тех пор ее регулярно наблюдали на месте гнездования, а за свой почтенный возраст она и получила имя Wisdom, что в переводе с английского значит «мудрость». Поскольку определить возраст взрослого альбатроса практически невозможно, то из расчета, что темноспинные альбатросы начинают размножаться в среднем в 7–9 лет, даже по самым скромным расчетам сегодня ей должно быть около 66 лет. Чандлер Роббинс умер в этом году в возрасте 98 лет.

Вторая, возможно еще более поразительная вещь, — это то, что Виздом до сих пор производит на свет по одному детенышу в год. В феврале этого года вышла заметка о том, что у всеми любимой самки темноспинного альбатроса вылупился очередной птенец.

Виздом и ее пока что безымянный птенец, недавно появившийся на свет. Сама Виздом легко узнаваема по красному кольцу с номером Z333. Фото © Naomi Blinick с сайта news.nationalgeographic.com

О том, что альбатросы — одни из самых долгоживущих современных птиц, известно достаточно давно, и эта тема широко обсуждается еще со второй половины прошлого века, особенно в контексте самых угрожаемых видов, таких как галапагосский альбатрос (Phoebastria irrorata). Но надо признать, что птицы-долгожители — не такой уж из ряда вон выходящий феномен. В данных только по европейским птицам можно встретить продолжительность жизни более 30 (белый аист, обыкновенная гага, сизая и серебристая чайки) и более 40 лет (кулик-сорока, глупыш). Кроме того, пополняющиеся сведения о некоторых видах наталкивают на мысль, что мы еще очень мало знаем об этом аспекте биологии птиц. Например, по озерной чайке сегодня регулярно обновляются данные, и рекордный возраст достигает уже более 30 лет.

Виздом и ее птенец в феврале этого года

Однако, возвращаясь к альбатросам, столь внушительный возраст как 66 лет, — уникальный случай. Кроме того, есть еще одна причина, по которой именно альбатросы так сильно привлекают внимание природоохранных организаций и СМИ. Дело в том, что каждая птица-долгожитель или успешно размножающаяся пара — это маленькая, но существенная победа: в настоящее время многие виды альбатросов страдают от стихийных бедствий и антропогенного влияния. Хотя за последний десяток лет темноспинного альбатроса и переместили из категории уязвимых видов в категорию близких к уязвимому положению, восстановление численности этих великолепных птиц происходит очень медленно, поскольку в год пара альбатросов приносит только одного птенца.

Альбатросы на Мидуэй после цунами в 2011 году. Выброшенный на архипелаг мусор нанес прямой урон колонии птиц, он унес жизни более 212 000 птенцов, а взрослые и молодые птицы угодили в ловушку, из которой не могли выбраться без помощи людей. Фото © Pete Leary с сайта allaboutbirds.org

Также известно, что молодые и взрослые альбатросы часто по ошибке поедают пластик, который принимают за головоногих моллюсков, которыми в основном и питаются. И это справедливо не только для альбатросов — недавние исследования показывают, что пластика в мировом океане стало так много, что уже около 80% морских птиц употребляет его в пищу. При поедании пластика птицы подвергаются сильному стрессу, теряют физическую форму и способность к размножению, становятся легкой добычей для хищников. Нередко пластик в организме, особенно молодых и неопытных птиц, полностью заполняет желудок, и пернатые медленно погибают от истощения. К сожалению, мертвые птицы с набитыми пластиком желудками — явление повсеместное.

Труп темноспинного альбатроса с набитым пластиком желудком. Фото с сайта ocean.si.edu

Помните об этом и старайтесь не мусорить. Лучше сдавайте мусор в переработку, благо пунктов приема вторсырья нынче очень много. Пусть больше морских птиц живет столько же, сколько Виздом!

На фото — Виздом и ее птенец в 2014 году на атолле Мидуэй Гавайского архипелага. Фото с сайта allaboutbirds.org.

Александра Нечаева