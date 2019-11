Инкская мумия из Базеля

На фото слева и на рентгенограмме справа — инкская детская мумия, хранящаяся в Музее культур в Базеле (Швейцария). О её происхождении мы почти ничего не знаем; известно только, что она была приобретена в 1921 году в Мюнхене. Как показал радиоуглеродный анализ ткани, в которую обернута мумия, ей около 500 лет (ок. 1480–1650 гг. н. э.).

Снаружи мумия, размер которой 71x50 см, напоминает стилизованную куклу в наряде инков: маленькая головка украшена орнаментальной повязкой, которая поддерживает парик из человеческих волос, заплетенных в две косички. На лице выделен только нос. Одежда «куклы» — широкая клетчатая туника — напоминает токапу, традиционное одеяние инков, состоящее из разноцветных тканевых кусочков. На шее «куклы» висит ожерелье с ракушкой двустворчатого моллюска шарнира и четыре маленьких мешочка, в которых, вероятно, находились благовония и зерна кукурузы. Тунику и шею опоясывают пращи — оружия для метания камней или небольших металлических шариков. За пояс заткнуты три мешочка, сшитые из меха с ног ламы. Две обувные подошвы и ремешки, найденные между слоями материи, — это, по-видимому, сандалии.

Недавно, с разрешения музея, экспонат с инвентарным номером IVc 2813 был изучен методом компьютерной томографии, который сейчас широко применяется для неинвазивного исследования археологических объектов. Оказалось, что внутри свертка находится тело мальчика 7–9 лет (возраст определили по зубам и костям). Оно закреплено в сидячем положении, с подогнутыми к груди ногами, при помощи плотной подстилки и веревок и тщательно обернуто тканью.

Тело не было специально мумифицировано: внутренние органы оставлены на месте, нет следов обработки бальзамическим составом. Вероятно, мумификация произошла просто за счет высыхания в жарком сухом климате. Тем не менее почти все внутренние органы, мягкие ткани головы и опорно-двигательной системы хорошо сохранились. Их изучение показало, что при жизни ребенок сильно болел: нейрофриброматоз I типа, болезнь Шагаса, и, вероятно, туберкулез. Эти болезни в Империи инков были в то время широко распространены, из-за чего половина детей не доживала до 15 лет. Кроме того, скудное количество подкожного жира указывает на довольно высокую степень истощения.

Однако смерть ребенка, скорее всего, была вызвана не болезнями. Томографическое обследование показало множественные насильственные повреждение скелета и мягких тканей: перелом шейных позвонков, большеберцовой и левой плечевой кости, разрез на груди, смещение печени за пределы брюшной полости, смещение некоторых зубов. Откуда появились такие серьезные травмы? Образовались ли они уже после смерти мальчика, было ли это убийство, следствие катастрофы или обряда жертвоприношения — неизвестно.

Детские жертвоприношения, или «Capacocha», были у инков важным ритуалом. Для них отбирали детей обоих полов с красивой внешностью, идеальной кожей (без родинок и шрамов) и высокого социального происхождения. «Capacocha» означает «торжественное жертвоприношение», поэтому сами захоронения были богатыми и хорошо обустроенными. Вместе с ребенком обычно размещали дары в виде золота, серебра и ракушек шарнира, а захоронения чаще всего делали на возвышенностях. Несмотря на то, что некоторые детали оформления мумии согласуются с гипотезой о жертвоприношении, ее вряд ли можно считать основной — из-за множества болезней и характера повреждений.

Источник: S. Panzer et al., 2017. Evidence of neurofibromatosis type 1 in a multi-morbid Inca child mummy: A paleoradiological investigation using computed tomography.

Эрика Ефремова