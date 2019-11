Эта иллюстрация IX–XI века из полиоркетики Герона Византийского (Hero of Byzantium) изображает использование хиросифона (cheirosiphon) против защитников крепостных стен. Хиросифон — это ручной огнемет, предназначенный для стрельбы легендарным греческим огнем; он применялся в основном для сражений на земле и штурма крепостей.

Хиросифон из Музея войны в Афинах (по-видимому, реконструкция). Сзади виден герметичный бак, в котором под давлением находилась зажигательная смесь. Открыв кран, можно было выплеснуть ее в неприятеля. А находившаяся у выхода из сифона горелка превращала летящую смесь в ревущую струю пламени. Фото с сайта pinterest.pt





«Греческий огонь» («жидкий огонь», «летучий огонь», «ромейский огонь») — овеянное легендами военное изобретение раннего Средневековья, положившее начало современным огнеметам и зажигательным боеприпасам. Его история начинается с VII века нашей эры в Византии и связывается с именем греческого инженера-архитектора Каллиника (см. Callinicus of Heliopolis), который перебрался в столицу Византии около 673 года. По-видимому, он и сконструировал особое устройство — «сифон» — для метания зажигательной смеси, которое очень пригодилось императору Константину IV в войне с арабами. Зажигательную смесь можно назвать ноухау Византии, ее рецепт держался в строжайшем секрете, чтобы противники не могли обратить разрушительную силу ромейского огня против создателей. Ведь вплоть до появления в Европе в XIV веке пороха и пушек это было самое мощное оружие, известное человечеству.

Но что же такого необычного было в этом оружии, что оно во многом определяло военное преимущество Византии?

В первую очередь, это особый состав зажигательной смеси, который не просто загорался, поджигая неприятеля, но и налипал на различные поверхности, в том числе вертикальные, обеспечивая надежное поражение цели, а пламя нагревалась до таких высоких температур, что плавило металл. Такое пламя практически не тушилось водой, его можно было только засыпать песком или накрыть сырыми кожами, чтобы перекрыть доступ кислорода. Это сделало греческий огонь идеальным оружием доминирования на флоте и надолго позволило Византии закрепиться на море.

Во вторую очередь, это особые механизмы доставки. Боеприпасы не только кидали в керамических горшках на судно или в крепость противника, но были созданы специальные огнеметы, принципиально не отличающиеся от современных. Это были системы с герметичными котлами, давление в которых поддерживалось с помощью специальных мехов, и распылителями, позволявшими метать смесь на десятки метров. Жидкость выбрасывалась во врага из специальных труб-сифонов, выполненных в виде голов чудовищ. Достаточно было поднести факел или горелку, чтобы смесь воспламенялась.

Миниатюра из Мадридского Скилицы, изображающая использование греческого огня против восставшего флота Фомы Славянина. Надпись над левым кораблем «?????? ??u???? ???????? ??? ??? ???????? ??????» гласит: «Флот римлян поджигает флот врагов». Изображение с сайта commons.wikimedia.org

К расцвету этого оружия в XI веке оно представляло из себя специально сконструированные станковые системы, устанавливаемые в основном на кораблях и управлявшиеся мастерами-протоелатами: они должны были следить за давлением в баке, управлять оружием и его обслугой и успеть потушить возможный пожар из специальных сосудов с уксусом или мочой. Одновременно мастер-протоелат был и главой гребцов на судне. Сифоны устанавливали на дромонах — быстроходных кораблях, а по бокам на судах часто устанавливали также дополнительные хиросифоны. Это делалось для того, чтобы можно было поджечь противника не только при лобовой атаке, но и при движении параллельными курсами.

Условная схема возможной реализации сифона, в котором необходимое давление обеспечивается подогреванием смеси и накачкой дополнительного воздуха для подачи смеси в сифон. Рисунок из статьи J. Haldon, M. Byrne, 2009. A possible solution of the greek fire

Главной тайной греческого огня до сих пор остается химический состав смеси, который был полностью утерян после падения Византии, а письменных источников, описывающих технологию его изготовления, не сохранилось. А может быть, их и не было, учитывая огромную секретность, окружавшую эту технологию. Предполагают, что это была вязкая смесь из фракций нефти и растительных масел с загустителями — смолой, селитрой, серой, негашеной известью. Историки-реконструкторы пытаются найти состав жидкого огня экспериментально, но пока им не удается повторить эффекты, описанные в источниках.

Изображение из Codex Vaticanus Graecus 1605 с сайта commons.wikimedia.org.

Георгий Ковалёв