Паникующая трипаносома





На этой картинке изображены трипаносомы — возбудители смертельно опасных инфекций: сонной болезни и болезни Шагаса. Это чрезвычайно успешные одноклеточные паразитические организмы с широким спектром хозяев и переносчиков. Основные хозяева этих паразитов — млекопитающие, в том числе люди, а переносчики — различные насекомые, например мухи цеце и триатомовые клопы.

Бороться с трипаносомами нелегко, ведь эти паразиты отлично приспособлены к условиям, в которых они живут. Они умеют обманывать иммунную систему основных и промежуточных хозяев: при попадании в организм трипаносомы начинают синтезировать гликопротеины и заменять их на своей мембране, так что клетки иммунной системы просто не могут распознать опасных паразитов, давая тем больше времени на размножение.

А недавно оказалось, что трипаносомы могут еще и общаться друг с другом, посылая панические сигналы сородичам, если кто-то оказался в беде. Конечно, это не просьба о помощи, а предупреждение об опасности. Сигналами служит особый тип экзосом — пузырьков, выделяемых клеткой во внешнее пространство. Эти экзосомы содержат особую SL-РНК, которая, попадая в клетку другой трипаносомы, изменяет ее поведение и вызывает немедленное бегство из опасного окружения. Так, на картинке раненая красная Trypanosoma brucei, ответственная за сонную болезнь, распространяет вокруг себя экзосомы, которые улавливаются здоровым сородичем — синим. Расшифровка подобных сигнальных систем паразитов может послужить ключом к разработке новых способов лечения болезней, переносимых насекомыми.

Изображение © Dror Eliaz с сайта journals.plos.org.

Вероника Самоцкая