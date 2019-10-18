Редчайший метеор: дневные Секстантиды

В прошлые выходные сеть камер НАСА (All-Sky camera) запечатлела редкий метеор из потока дневные Секстантиды.На снимке видно, как он распадается над Аризоной, как раз перед восходом солнца 5 октября. Дневные Секстантиды так редко встречаются, что в Американском метеоритном обществе говорят, что обнаружение любой активности этого потока — заметное достижение.Камеры НАСА в Национальной обсерватории Китт-Пик, обсерватории Маунт-Леммон и обсерватории на горе Маунт Хопкинс запечатлели метеор в середине полета, что позволило провести сплошную триангуляцию его орбиты и идентифицировать как часть потока дневных Секстантид.Этот поток связан с декабрьскими Геминидами, оба принадлежат к комплексу «Фаэтон — Геминиды» — рою обломков, который включает в себя астероид (3200) Фаэтон вместе с астероидами 1999 YC и 2005 UD. Данный ансамбль может быть результатом распада гигантского космического объекта тысячи лет назад.Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков, максимум которого приходится на 13–14 декабря. Дневные Секстантиды же наблюдать гораздо сложнее. Его метеоры вылетают из созвездия Секстант, которое в это время года расположено очень близко к Солнцу. Большая часть потока наблюдается буквально средь бела дня — лишь несколько болидов пролетают по небосводу в сумеречные часы непосредственно перед восходом солнца.