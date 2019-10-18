Метеорит в Китае сделал небо "ярким, как белый фазан"

В пятницу в китайской провинции Цзилинь автомобильный регистратор снял на видео падение метеорита, ярко осветившего ночное небо.Космический "гость" упал неподалеку от города Сунъюань. Некоторые местные СМИ сообщили, что вспышка метеорита сделала небо "ярким, как белый фазан". Эту метафору подхватили и пользователи китайских социальных сетей , распространяющие видеозапись падения и планирующие найти "отколотый кусок неба".Метеорит, однако, пока не найден, хотя его поисками уже занимаются десятки энтузиастов.