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Над Китаем взорвался крупный метеорит
Огромный огненный шар взорвался над Северо-Восточным Китаем с такой силой, что ночь превратилась в день. Вспышка осветила все вокруг на многие сотни километров.
Видео полета огненного шара было снято камерами наблюдения в городе Сунъюань в провинции Цзилинь, а также многими жителями по всему северо-восточному Китаю.
Метеорит также был виден из провинции Хэйлунцзян.
18 октябрь 2019 /
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