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Упавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустой

Упавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустой


Он похож на блок грязи и имеет странный запах. Тем не менее, он стал последним дополнением к коллекции в Полевом музее естественной истории в Чикаго - удивительная вещь - посетитель из космоса, который упал на Землю в начале этого года как метеорит.
Агуас Заркас (Aguas Zarcas) упал на Землю 23 апреля, вспыхнув в небе над провинцией Коста-Рики в виде эффектного огненного шара, сообщает метеоритное общество.
Весит метеорит примерно 1,8 кг. В отличие от многих каменистых или металлических метеоритов, он обладает характерным ароматом, который чем-то напоминает вареную брюссельскую капусты, говорится в заявлении представителей Полевого музея.
Этот запах исходит от органических соединений, таких как аминокислоты. Миллиарды лет назад такие зловонные метеориты, вероятно, были причиной того, что Земля была засыпана строительными блоками жизни, и ученые Полевого музея изучат метеорит, чтобы найти подсказки о материалах, которые сформировали нашу солнечную систему.
Метеоритическое общество заявило, что Агуас Заркас упал на Землю 23 апреля, сверкая в небе над провинцией Алахуэла в Коста-Рике в виде впечатляющего огненного шара. Метеорит распался на части во время входа в атмосферу. Согласно сообщению, часть весом около 1162 грамма врезалась в дом, а другая часть весом около 280 грамм ударила в собачью будку.
Приблизительно 50 000 объектов были обнаружены на Земле. По словам НАСА 99,8% происходят из астероидов, остальные - камни, вырванные с Марса и нашей Луны в результате столкновений метеоров. По данным НАСА, существует три основных типа метеоритов: либо они в основном железные, либо в основном каменистые, либо смесь камня и металла в почти равных количествах.
Грязевой ком является типом каменистого метеорита, известного как углеродистый хондрит; они составляют лишь около 4% всех метеоритов, которые достигают Земли, сказал Филипп Хек, младший куратор метеоритики и полярных исследований в Полевом музее. Это необычно редкий тип, потому что в большинстве родительских астероидов интенсивное нагревание со временем меняет химию астероида и разрушает аминокислоты, сказал Хек в интервью Live Science по электронной почте.
По словам Хека, хотя многие углеродистые хондритовые метеориты содержат органические соединения, многие из них становятся загрязненными земными аминокислотами при столкновении с Землей.
Что придает ему запах брюссельской капусты? "Мы чувствуем запах летучих органических соединений, которые исходят от метеорита", - объяснил Хек. "Разные метеориты имеют разные летучие запасы, главным образом потому, что они были «приготовлены» в разной степени в течение разного времени на своих родительских астероидах. Это заставляет их пахнуть по-разному".
Другим углеродистым хондритовым метеоритом, возможно, наиболее хорошо изученным в мире, является метеорит Мерчисон, который также находится в коллекции Полевого музея. По словам Хека, этот космический камень упал в 1969 году и имеет «смоляной запах».
Но как бы ни дурно пахла космическая скала, геологи никогда не пробуют их на вкус
(да, геологи иногда вылизывают свои предметы в качестве диагностического теста).
"Большинство геологов учатся облизывать свои камни. Это то, что я выучил на базовых уроках геологии в университете. Однако мы воздерживаемся от облизывания метеоритов", - сказал Хек в электронном письме.
"Во-первых, потому что мы не хотим загрязнять их. Во-вторых, потому что мы не хотим подвергать их воздействию жидкой воды, которая разрушает их, в частности, металлы и водорастворимые минералы и органику. И в-третьих, потому что некоторые метеориты содержат вредные материалы при употреблении в пищу", пояснил он.

18 октябрь 2019 /
Фоторепортаж
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