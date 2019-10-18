» » Как рождаются самые мощные магниты во Вселенной

Как рождаются самые мощные магниты во Вселенной

Как рождаются самые мощные магниты во Вселенной


Новое исследование стало результатом сложного процесса компьютерного моделирования. Его цель — доказать, что столкновение двух звезд может образовать одну, намного более массивную звезду с невероятно мощным магнитными полем. Поскольку в конечном итоге даже такая звезда умрет и станет сверхновой, то в результате может возникнуть нейтронная звезда с потрясающими магнитными свойствами — собственно, тот самый магнитар.
Сама идея не нова, но астрономы лишь недавно получили убедительные доказательства этой смелой теории. Они смоделировали на компьютере звезду Тау Скорпиона, которая отстоит от Земли на примерно 500 световых лет, и масса которой в 15 раз меньше массы Солнца. «До сих пор мы не могли проверить эту гипотезу, потому что у нас не было необходимых вычислительных инструментов», поясняет астрофизик Себастьян Олманн из Общества Макса Планка в Германии
Этим инструментом стала система динамического моделирования AREPO. После анализа данных она показала, что турбулентность, возникающая в результате столкновения двух звезд, может в конечном итоге породить сильное магнитное поле — такое, какое астрономы наблюдают вокруг Тау Скорпиона.
Магнитары обнаружить не так-то просто, потому что в некоторых случаях мощные магнитные импульсы они излучают всего несколько часов, а затем затихают на некоторое время. Астрофизик Фридрих Ропке из Гейдельбергского института теоретических исследований рассказывает, что магнитары являются обладателями самых мощных магнитных полей во Вселенной. "Такое поле может быть до 100 000 000 раз сильнее, чем самое мощное ЭМ-поле, которое смогли создать люди на Земле", поясняет он.
Еще один "намек" на то, что гипотеза верна — это сам факт редкости массивных магнитных звезд в двойных системах. Это может означать, что в системах такого типа уже имело место быть некое звездное слияние. Впрочем, пока что это лишь теория, и лишь дальнейшие наблюдения за звездами помогут астрономам рано или поздно выяснить истинную природу магнитаров.
18 октябрь 2019 /
Фоторепортаж
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Фоторепортаж

Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью

Астрономы обнаружили новую звезду главной последовательности — самую быструю из когда-либо найденных в Млечном Пути....
Обреченные планеты вокруг мертвых звезд могут быть обнаружены по радиоизлучению
Фоторепортаж

Обреченные планеты вокруг мертвых звезд могут быть обнаружены по радиоизлучению

Ядра бывших планет, обращающиеся вокруг мертвых звезд, способны излучать радиоволны, которые ученые на Земле могут зарегистрировать, в течение одного миллиарда лет, сообщается в новом исследовании....
Найдена самая массивная черная дыра
Фоторепортаж

Найдена самая массивная черная дыра

Эта область космоса — самая большая черная дыра, которую можно обнаружить, отслеживая движение звезд вокруг нее. Она находится в центре галактики Holmberg 15A...
Астрономы наблюдали, как черная дыра разорвала звезду
Фоторепортаж

Астрономы наблюдали, как черная дыра разорвала звезду

Спутник NASA TESS, занимающийся поиском новых планет, неожиданно показал астрономам черную дыру, разрывающую звезду в клочья....
Астрономы получили загадочный радиосигнал из далекой галактики
Фоторепортаж

Астрономы получили загадочный радиосигнал из далекой галактики

Очень часто астрономы всматриваются в далекие галактики, чтобы лучше понять, как устроена Вселенная и даже наша собственная Солнечная система.
Астрофизики смоделировали поглощение звезд черными дырами
Фоторепортаж

Астрофизики смоделировали поглощение звезд черными дырами

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
«Заливы Каролины»Почему одни нации богатые, а другие — бедные?Люди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаОхотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладNASA получило новые снимки Большого красного пятна ЮпитераЧто происходит с океанами Земли?


Свежие Статьи
Упавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустой

Упавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустой

Как рождаются самые мощные магниты во Вселенной

Как рождаются самые мощные магниты во Вселенной

Редчайший метеор: дневные Секстантиды

Редчайший метеор: дневные Секстантиды

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+