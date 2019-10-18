Как рождаются самые мощные магниты во Вселенной

Новое исследование стало результатом сложного процесса компьютерного моделирования. Его цель — доказать, что столкновение двух звезд может образовать одну, намного более массивную звезду с невероятно мощным магнитными полем. Поскольку в конечном итоге даже такая звезда умрет и станет сверхновой, то в результате может возникнуть нейтронная звезда с потрясающими магнитными свойствами — собственно, тот самый магнитар.Сама идея не нова, но астрономы лишь недавно получили убедительные доказательства этой смелой теории. Они смоделировали на компьютере звезду Тау Скорпиона, которая отстоит от Земли на примерно 500 световых лет, и масса которой в 15 раз меньше массы Солнца. «До сих пор мы не могли проверить эту гипотезу, потому что у нас не было необходимых вычислительных инструментов», поясняет астрофизик Себастьян Олманн из Общества Макса Планка в ГерманииЭтим инструментом стала система динамического моделирования AREPO. После анализа данных она показала, что турбулентность, возникающая в результате столкновения двух звезд, может в конечном итоге породить сильное магнитное поле — такое, какое астрономы наблюдают вокруг Тау Скорпиона.Магнитары обнаружить не так-то просто, потому что в некоторых случаях мощные магнитные импульсы они излучают всего несколько часов, а затем затихают на некоторое время. Астрофизик Фридрих Ропке из Гейдельбергского института теоретических исследований рассказывает, что магнитары являются обладателями самых мощных магнитных полей во Вселенной. "Такое поле может быть до 100 000 000 раз сильнее, чем самое мощное ЭМ-поле, которое смогли создать люди на Земле", поясняет он.Еще один "намек" на то, что гипотеза верна — это сам факт редкости массивных магнитных звезд в двойных системах. Это может означать, что в системах такого типа уже имело место быть некое звездное слияние. Впрочем, пока что это лишь теория, и лишь дальнейшие наблюдения за звездами помогут астрономам рано или поздно выяснить истинную природу магнитаров.