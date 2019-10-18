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Взорвавшаяся звезда оказалась похожа на бактерию

Взорвавшаяся звезда оказалась похожа на бактерию


Осенью 1572 года в созвездии Кассиопеи вспыхнула сверхновая звезда SN 1572. Ее свечение было видно невооруженным глазом и документировалось по всему миру. Это космическое событие изучил датский астроном Тихо Браге, в честь которого и назвали сверхновую.
Сотни лет спустя SN 1572 продолжает сбивать с толку астрономов, пишет Science Alert. Она не похожа на другие сверхновые. Международная команда астрономов создала компьютерную симуляцию, чтобы понять, как именно происходила вспышка сверхновой Браге. Их работа опубликована в Astrophysical Journal.
SN 1572 принадлежит к типу Ia. Они возникают, когда белый карлик в бинарной системе «высасывает» из своего соседа так много материи, что провоцирует взрыв, который выглядит очень эффектно.
Взорвавшаяся звезда оказалась похожа на бактерию

Рентгеновские наблюдения показывают, что форма того, что осталось от сверхновой Тихо, более или менее сферическая, но поверхность ее далеко не ровная. Кремний, движущийся в направлении Земли, окрашен в синий цвет. Кремний, который движется в противоположную сторону, — красный. Другие элементы движутся в разные стороны и окрашены в разные цвета.
Эта «сумасшедшая» динамика могла возникнуть как во время взрыва, так и впоследствии. В серии компьютерных симуляций астрономы смоделировали взрыв SN 1572 и выяснили, что необычная структура сверхновой, делающая ее похожей на микроорганизм из учебника по биологии, возникла сразу во время вспышки.
Взорвавшаяся звезда оказалась похожа на бактерию

Но как именно это произошло — следующая загадка, говорят ученые. Одна из гипотез говорит о том, что взрыв произошел одновременно во многих местах вокруг звезды, а не в каком-то одном. По всей видимости, это был невероятный фейерверк, шутят исследователи.
18 октябрь 2019 /
Фоторепортаж
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