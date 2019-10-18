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В центре далекой галактики замечено «неправильное» облако газа

В центре далекой галактики замечено «неправильное» облако газа


В активных центрах крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры, которые активно поглощают обширные облака газа и пыли. Приближаясь к краю дыры, вся эта материя ускоряется и закручивается, напоминая слив воды из ванной. Однако галактика NGC 1068 (M 77), расположенная на расстоянии 47 миллионов световых лет, оказалась аномальной. Наблюдения за ее центром показали, что движение плотных облаков вещества здесь происходит в двух противоположных направлениях. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.
Большая международная команда ученых, используя работающий в Чили телескоп ALMA, обнаружила, что сверхмассивную черную дыру в центре NGC 1068 окружают два диска материи, вращающихся в разные стороны. Внутренний, растянувшийся на два-четыре световых года от центра, вращается, как и можно ожидать, совместно со всей остальной галактикой. Но вот чуть за ним — от четырех до 22 световых лет от центра — есть еще один диск материи, вращающийся в обратную сторону.
«Этого мы никак не ожидали увидеть, поскольку газ, падающий в черную дыру, в норме должен закручиваться в одну сторону, — говорит одна из авторов работы Виолетта Импеллисьери (Violette Impellizzeri). — Что-то должно нарушать эти течения, ведь невозможно, чтобы диск стал вращаться в обратном направлении сам по себе».
В центре далекой галактики замечено «неправильное» облако газа

Два противоположно вращающихся газовых диска; белые секторы указывают на потоки вещества, выбрасываемого из окрестностей черной дыры / ©ALMA, ESO, NAOJ, NRAO, AUI, NSF, V. Impellizzeri, S. Dagnello
В самом деле, хотя ничего подобного по масштабам ученые до сих пор не наблюдали, само по себе противоположное (ретроградное) вращение встречается у отдельных звезд, планет и так далее, и оно всегда связано с каким-то особенным событием, таким как столкновение с другим небесным телом. В данном случае, по предположению астрономов, обратное закручивание второго газового диска может свидетельствовать о поглощении более мелкой галактики, вращавшейся в другую сторону, от которой остались лишь эти фрагменты.
Авторы отмечают, что обнаружение «аномальной» галактики NGC 1068 может указывать на разрешение одной из важнейших загадок современной астрономии. Дело в том, что сверхмассивные черные дыры, судя по наблюдениям, возникли еще на ранних этапах существования Вселенной, стимулируя последовавший за этим рост галактик.
Однако трудно сказать, как они успели «вырасти», поглотив огромные количества вещества за столь короткий срок. Возможно, этому помогли именно слияния с противоположно вращающимися скоплениями материи: такая разница делает движение газа более хаотичным, намного ускоряя его поглощение и позволяя дыре быстрее набирать массу.
18 октябрь 2019 /
Фоторепортаж
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